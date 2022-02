Kiel

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Deutsche Bischofskonferenz rufen gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) die Gläubigen zum Gebet für den Frieden in der Ukraine auf. In Schleswig-Holstein bieten viele Kirchengemeinden ein Friedensgebet bzw. eine Friedensandacht an. Hier finden Sie eine Übersicht für Kiel und Umgebung – sortiert nach Datum.

Übersicht: Friedensgebet-Termine am Montag, 28. Februar

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Segeberg hat zu einem Friedensgebet am Montag, 28. Februar, um 18 Uhr in der Marienkirche eingeladen.

Am Mittwoch hatte das erste Friedensgebet in der Heikendorfer Kirche stattgefunden. Weitere Andachten folgen am 28. Februar, 4., 7. und 11. März jeweils ab 19 Uhr.

Friedensgebet für die Ukraine am Mittwoch, 2. März 2022

Am Aschermittwoch bietet die Claus-Harms-Kirchengemeinde (Rendsburger Landstraße 389, Kiel) eine Friedensandacht in der St. Gabriel-Kirche an. Beginn ist um 18 Uhr. Bitte beachten Sie: es gelten die Corona-Regeln (2G einschließlich Maskenpflicht). Die Andacht wird ca. 30 Minuten dauern.

In Lütjenburg ist ein offenes Friedensgebet am Mittwoch, 2. März 2022, zur Marktzeit und der Mittagsstunde ab 12 Uhr in der St. Michaeliskirche geplant.

Trappenkamp ist nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden – über 45 Nationen leben friedlich zusammen. Die evangelische Kirchengemeinde und weitere Vereine und Verbände aus dem Ort wollen am 2. März um 17.30 Uhr deshalb mit einer Lichterkette ein Zeichen für den Frieden setzten. Treffpunkt ist an der Ecke Gablonzer- / Erfurter Straße. Mundschutz muss getragen werden, auf Abstand ist zu achten.

Friedensandacht für die Ukraine am Donnerstag, 3. März

Die Kirchengemeinde Lebrade wird am Donnerstag, 3. März, ab 18 Uhr angesichts der politischen Lage eine Friedensandacht anbieten.

Fehlt eine Friedensandacht in der Übersicht? Dann mailen sie uns den Termin an onliner@kieler-nachrichten.de – wir ergänzen ihn dann in dem Artikel.