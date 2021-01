Kiel

Nach Angaben der Behörde geben sich die Anrufer als Angehörige aus und teilen mit, dringend Bargeld zu benötigen.

Kiel: Angehörige täuschen Unfall vor

"Wie die Angerufenen angaben, haben sie Anrufe von vermeintlichen Angehörigen erhalten, die aufgelöst mitteilten, dass sie in einen schweren Unfall verwickelt gewesen seien. Sie bräuchten nun dringend Bargeld, um einer Inhaftierung zu entgehen. Nach jetzigem Kenntnisstand reagierten alle Angerufenen richtig und beendeten das Gespräch, um im Anschluss die Polizei zu informieren", so Matthias Arends von der Polizei in Kiel.

Inzwischen soll es nach Auskunft der zuständigen Polizeidirektion Neumünster entsprechende Anrufe auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde gegeben habe. In Wattenbek habe sich ein entsprechender Anruf ganz ähnlich abgespielt, sagt Polizeisprecher Sönke Petersen.

Masche ist polizeibekannt

Die Behörde warnt vor dieser Methode. Sollten derartige Anrufe eingehen, ist Misstrauen angebracht. Die Polizei empfiehlt, zu versuchen, die Angehörigen unter einer bekannten Rufnummer zu erreichen. Außerdem sollen keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse gemacht und kein Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen gegeben werden. Die Polizei nimmt Hinweise unter 110 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.