Zwei 15- und 17-jährige Jugendliche sind am Mittwochabend im Hauptbahnhof Kiel verhaftet worden. Beamte der Landes- und der Bundespolizei in Preetz und Kiel waren im Einsatz, um die zwei nach gelungenen und versuchten Antanz-Taschendiebstählen zu fassen, teilte die Polizei Kiel mit.

Von Niklas Wieczorek