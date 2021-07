Kiel

Bus- und Bahnfahrer müssen in Schleswig-Holstein zum 1. August 2021 tiefer in die Tasche greifen. Der Nahverkehrsanbieter Nah.SH passt die Preise an und begründet dies mit steigenden Energie- und Personalkosten.

Kiel ist von der Anpassung ausgenommen. Denn die Stadt nimmt ordentlich Geld in die Hand, um mit günstigeren Tarifen mehr Menschen zum Busfahren zu bewegen. Allein für die fünf Monate im Jahr 2021 werden 2,2 Millionen Euro fällig. Für 2022 muss die Stadt Kiel 5,2 Millionen Euro, für 2023 sogar sechs Millionen Euro im Haushalt vorsehen. 2024 sind bis Ende Juli noch einmal 3,5 Millionen Euro einzustellen.

Lesen Sie auch So hoch ist die Ersparnis beim Busfahren in Kiel ab August 2021

Während in Kiel also Ersparnisse von elf bis 30 Prozent – je nach Ticket – möglich sind, müssen Bus- und Bahnfahrer im Rest von Schleswig-Holstein ab August 2021 durchschnittlich 0,88 Prozent mehr zahlen.

„Die Preisanpassung ist erforderlich, um Kostenentwicklungen des laufenden Betriebs auszugleichen. Vor allem die Energiekosten sind stark angestiegen, so sind die Kraftstoffpreise heute höher als vor der Corona-Pandemie. Auch bei den Personalkosten gab es Steigerungen“, teilt Nah.SH am Donnerstag mit.

Vergleich: So ändern sich die Bus- und Bahnpreise auf ausgewählten Strecken

Wie der Preisanstieg sich auf den einzelnen Strecken auswirkt, können Sie der folgenden Tabelle entnehmen.

Abo im SH-Tarif wird verändert

Mit August ändern sich auch die Konditionen für ein Abo im SH-Tarif: Wer „nicht überzeugt ist, kann nach dem dritten Monat ohne Nachzahlung wieder aussteigen. Bislang galt dies erst nach zwölf Monaten“, teilt Nah.SH mit. Die Kündigung des Abos sei nun jederzeit zum Monatsende möglich: Wird das Abo während der ersten drei Monate beendet, wird nur der Preisunterschied zur Monatskarte nachberechnet.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer sich für ein Abo im SH-Tarif entscheidet, profitieren unter anderem von Vorzügen wie dem Preisvorteil „12 Monate fahren, nur 10 Monate zahlen“. Bereits zum Jahresbeginn wurde die Mitnahmereglung erweitert. Mit dem Abo für Erwachsene können auf der eingetragenen Strecke an Wochenenden und Feiertagen eine Person und bis zu drei Kinder bis einschließlich 14 Jahre in Bus und Bahn kostenlos mitgenommen werden. Die neuen Regelungen gelten auch für das Jobticket.