Hier können Sie am Sonntag einkaufen

Die Ausnahmeregelung, an den Sonntagen 26. April und 3. Mai die Geschäfte zu öffnen, wird von den Einzelhändlern in Schleswig-Holstein nur spärlich angenommen. Ähnlich wie zu Beginn der Corona-Pandemie, als unter anderem Supermärkten und Apotheken die Sonntagsöffnung erlaubt wurde, wollen nur wenige Unternehmen davon Gebrauch machen. Damit Sie nicht lang suchen müssen, erfahren Sie hier, welche Geschäfte ihre Türen öffnen wollen – und welche sich dagegen entschieden haben.

So ist die Situation in Kiel

Im Kieler Sophienhof könnte der ein oder andere Laden am Sonntag zwar geöffnet sein. „Doch die meisten unserer Mieter werden dieses Angebot wohl nicht annehmen. Oder besser: nicht annehmen können“, vermutet Center-Manager Karsten Bärschneider. Denn es fehle schlicht am Personal, das entweder gekündigt oder in Kurzarbeit sei. Auch die Kundenfrequenz sei noch nicht hoch genug. „Insofern geht das Angebot des Ministers am Markt vorbei.“

Ähnlich sieht das auch der Sprecher von Citti, Harald Rottes: „Grundsätzlich ist die Sonntagsöffnung ja eine gute Idee, die dem Einzelhandel helfen soll.“ Trotzdem werde der Kieler Citti-Park sich zunächst nicht daran beteiligen, die Kundenfrequenz sei dafür noch zu schwach. Allerdings sei es gut möglich, dass am 3. Mai die Citti-Park-Geschäfte die Möglichkeit einer Sonntagsöffnung nutzten, wenn sich eine Belebung abzeichnen sollte.

„Aktuell nichts geplant“ im Hinblick auf eine Sonntagsöffnung ist laut Center-Management auch im Kieler Nordlicht-Geschäftshaus. „Wir sehen dafür derzeit keine Notwendigkeit“, erklärte Center-Manager Paul Michael auf Nachfrage.

Auch andere Kieler Einzelhändler wie Juwelier Mahlberg oder das Textil-Fachgeschäft Meislahn wollen am Sonntag nicht öffnen.

Schwentinental und der Kreis Plön : Nur vereinzelt haben Geschäfte geöffnet

In Schwentinental wollen nach Aussage von Helmut Hitze von der Interessengemeinschaft Ostseepark zumindest vereinzelt Läden öffnen. Welche das sind, sagte er allerdings nicht.

In Lütjenburg wollen die Geschäfte erst am kommenden Sonntag, 3. Mai, von der Ausnahmeregelung Gebrauch machen. Dort und auch in der Kreisstadt Plön verzichten jedoch einige Geschäfte auf die Sonntagsöffnung. Als Grund nennen die Inhaber die fehlenden Touristen.

In Schönberg erwartet der Gewerbeverein, dass kleine Läden an den Stränden der Kundschaft zumindest einmal kurz "Hallo" sagen.

Neumünster : Sonntagsshopping mit Fragezeichen

In der Holsten-Galerie haben in den vergangenen Tagen bereits die meisten Geschäfte wieder geöffnet. Einige davon würden auch gern am Sonntag ihre Türen öffnen. Welche das sind, stand am Freitagnachmittag allerdings noch nicht fest. Die Holsten-Galerie wird deshalb frei zugänglich sein.

Rendsburg : Kaum ein Geschäft öffnet

Für die Rendsburger Geschäfte kommt die Erlaubnis zur Öffnung überraschend. Das Stadtmarketing will jedoch die Öffnung mehrerer Geschäfte am kommenden Sonntag unterstützen. An diesem Wochenende und im Umland rechnet man dort nicht mit offenen Läden.

Ein Rahmenprogramm, wie sonst bei einem verkaufsoffenen Sonntag, dürfe es wegen der Corona-Pandemie jedoch nicht geben.

Bad Bramstedt : Eine Boutique öffnet

In Bad Bramstedt will am Sonntag zumindest die Boutique "For You Fashion" öffnen. Ob noch weitere Geschäfte mitmachen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Was die Bramstedter Geschäftsinhaber zu Sonntagsöffnung sagen, lesen Sie hier.

Kaltenkirchen : Dodenhof macht auf

In Kaltenkirchen öffnet das Mode- und Einrichtungshaus Dodenhof XXXLutz seine Pforten.

Henstedt-Ulzburg : Zwei Geschäfte öffnen am 3. Mai

Mindestens zwei Läden in Henstedt-Ulzburg wollen öffnen, aber auch erst am kommenden Sonntag: Sicher mitmachen wollen das Möbelhaus Hesebeck Home Company und das Jeansgeschäft Big Deal. Der Tag war ohnehin als verkaufsoffen geplant.

Gettorf : Kein Geschäft öffnet

Die Gettorfer Einzelhändler und Unternehmen appellieren nach den Wochen mit starken Umsatzeinbußen, im Ort einzukaufen. Sonntags öffnen wollen sie nach jetzigem Stand jedoch nicht.

