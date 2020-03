Bravos für das Akkordeonorchester

Kronshagen

Karten für das Jahreskonzert des Kieler Akkordeonorchesters waren seit Monaten ausverkauft, das Orchester hatte zum Schluss im Bürgerhaus Kronshagen eine Kartentauschbörse eingerichtet. Einige Plätze im Saal blieben beim Konzert dennoch unbesetzt – wohl aus Angst vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus. 2021 sind wegen der großen Nachfrage erstmals zwei Konzerte am 6. und 7. März geplant, kündigte Vorsitzende Monika Dietrich an.

Fenja Schneider ließ Edith Piaf auferstehen

Im dreistündigen Programm reihten sich die Glanzpunkte: In einem energiegeladenen Auftritt verwandelte sich die Sängerin und Schauspielerin Fenja Schneider in die Chansonsängerin Edith Piaf. Begleitet von Karsten Schnack ließ sie mit kunstvollem Timbre, nasal-klarem Ton und dramatischer Geste den französischen Weltstar wieder auferstehen.

Die 17-Jährige Akkordeonistin Julia Ludmann beeindruckte mit einem souverän gestalteten Solo. Für den gelösten Vortrag des komplexen „Aquarelli Cubani“ von Luciano Fancelli gab es Jubel und ein „Bravo“ aus dem Publikum.

Bravos auch für „Smoke on the water“

Klangfarben und Stimmungen des akkurat spielenden Orchesters übertrugen sich unter Leitung von Karsten Schnack sofort auf das Publikum. Es wurde mitgesummt und mitgesungen: Zur Sonnenuntergangsschwelgerei der Winnetou-Filmmusik, dem Headbanger-Song „Smoke on the Water“, in dem auch das Kinderorchester brillierte, oder beim Neue-Deutsche-Welle-Hit „Skandal im Sperrbezirk“.

Von König Beate