Kiel

Das Kieler Bildungsministerium plant in den kommenden Wochen einen Erlass, wie an Schleswig-Holsteins Schulen mit Gendersprache umzugehen ist. Unter anderem sollen Lehrerinnen und Lehrer einen Leitfaden zur Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit in Klassenarbeiten und Hausarbeiten an die Hand bekommen. Tobias Koch, Fraktionschef der CDU im Landtag, hat jetzt einen Volksentscheid ins Spiel gebracht.

Herr Koch, warum befürworten Sie einen Volksentscheid zur Gendersprache?

Tobias Koch: Gendern an sich hat durchaus seine Berechtigung, es sensibilisiert: Schon bei meiner ersten Landtagskandidatur im Jahr 2005 habe ich ganz selbstverständlich von Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteinern gesprochen. Man kann darüber streiten, ob das ausreicht. Aber dass im Augenblick jeder seine eigenen Regeln aufstellt, halte ich für das eigentlich Problematische.

Und das soll ein Volksentscheid bereinigen?

Es geht zunächst einmal darum, dass wir zu einem gemeinsamen Verständnis kommen. In den 1990er-Jahren gab es einen Volksentscheid in Schleswig-Holstein zur Rechtschreibreform. Zumindest von der politischen Debattenkultur war das mustergültig. Dass der Entscheid nicht umgesetzt wurde, lag daran, dass Schleswig-Holstein sonst einen Sonderweg gegangen wäre. Aber leider haben wir heute diesen Sonderweg: Jeder gendert, wie er will.

Es gibt Empfehlungen des Rats für deutsche Rechtschreibung, auf den sich auch Bildungsministerin Karin Prien bezieht: An Schulen ist das Gendersternchen untersagt.

Genau. Deshalb empfinde ich es als sehr eigenmächtig, wenn öffentliche Institutionen in einer anderen Form schreiben. Ein Volksentscheid würde sich an alle staatlichen Stellen richten, also nicht nur an Schulen, sondern auch an die öffentliche Verwaltung und öffentlich-rechtliche Medien. Ich würde meinen, sie sollten sich der einheitlichen Linie verbunden fühlen, für die sich die Mehrheit der Menschen in einem Volksentscheid ausspricht.

Zumindest laut Demoskopen lehnt eine Mehrheit Gendersprache ab.

Umso problematischer ist es, wenn Institutionen, die in unserer Demokratie eigentlich der Mehrheit verpflichtet sind, eigenständig anfangen, hier eine andere Sprache und eine andere Rechtschreibung zu verwenden, ohne dafür eine rechtliche Grundlage zu haben, geschweige denn eine Akzeptanz.

Muss es nicht jedem und jeder selbst überlassen bleiben, wie er oder sie spricht?

Jeder Mensch kann gern so falsch oder richtig schreiben, wie er möchte. Darum geht es nicht. Es geht darum, wie ich als staatliche Institution kommuniziere, welche Bedingungen ich als Hochschule stelle – und wie ich als öffentlich rechtliches Medium arbeite. Nach meiner Auffassung gibt es für alle diese Institutionen ein Gebot zur einheitlichen und korrekten Anwendung der deutschen Sprache als Amtssprache.

Das Thema wird gesellschaftlich auch deshalb so emotional diskutiert, weil dahinter eine Art Kulturkampf steckt. Ist das das letzte Aufgebot der Konservativen?

Ich würde das gar nicht so hochstilisieren. Meine Position jedenfalls ist nicht derart fundamentalistisch. Aber ich kann verstehen, dass Menschen sich immer weniger von unserem Staat vertreten fühlen, wenn sie Behördenschreiben in einer Sprache erhalten, die nicht dem allgemeinen Konsens entspricht. Genau an dieser Stelle würde ein Volksentscheid ansetzen und für Klarheit sorgen.