Kiel

Die überarbeitete Düngeverordnung von 2020 setzt europäisches Recht nicht vollständig um. Zu diesem Ergebnis kommt der Kieler Professor Friedhelm Taube in einem Gutachten für den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Die aktuelle Regelung reiche nicht, um der Nitrat-Richtlinie der EU zu genügen. So würden Deutschland hohe Strafzahlungen drohen. Der Agrarwissenschaftler hält ein Nachschärfen der Verordnung für unausweichlich. Als eine Sofortmaßnahme schlägt er vor, die zulässigen Düngemengen in allen Betrieben vorübergehend um 20 Prozent zu reduzieren. Der Bauernverband findet das „überzogen“.

EU-Vorschrift: Nicht mehr als 50 Milligramm Nitrat im Wasser

Stickstoffhaltiger Dünger hilft Gemüse und Getreide beim Wachsen. Die Pflanzen können aber oft nicht alles verbrauchen. Was sie nicht aufnehmen, landet am Ende im Grundwasser. Durch Überdüngung entstünden jedes Jahr Umweltschäden von geschätzt drei Milliarden Euro, rechnet der BDEW vor.

Hohe Nitratwerte im Wasser können insbesondere für Babys schädlich sein. Deshalb gilt in der EU ein maximal zulässiger Wert von 50 Milligramm pro Liter. Der Grenzwert wird in Deutschland aber in einigen Regionen überschritten. Mit der verschärften Düngeverordnung aus dem Jahr 2017 versuchte die Bundesregierung, auf das Problem zu reagieren. Im vergangenen Jahr wurde noch einmal nachgebessert.

Im Unterschied zu anderen EU-Ländern basierten die Werte der Düngeverordnung vielfach auf nicht bewiesenen Annahmen, statt auf einer „von wissenschaftlicher Evidenz geprägten Spezifizierung der guten fachlichen Praxis der Düngung“, kritisiert Taube. Seiner Ansicht nach sind die Nitrat-Bedarfswerte zu hoch angesetzt.

„Die neue Verordnung ist erst seit Januar in Kraft, die von 2017 noch nicht evaluiert. Wir müssen doch erst einmal abwarten, was sie schon bewirkt haben, bevor wieder alles in Zweifel gezogen wird“, sagt Uta von Schmidt-Kühl von „Land schafft Verbindung“ Schleswig-Holstein.

Taube: Folgen für Bauern marginal, für die Umwelt sehr positiv

Statt wie aktuell nur in Gebieten mit hohen Nitratwerten die Düngemengen um 20 Prozent runterzuschrauben, fände Taube es sinnvoll, diese Maßgabe für 2022 auf die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche auszuweiten. Und zwar so lange, bis eine überzeugende Novellierung der Stoffstrombilanzverordnung mit ambitionierten Grenzwerten wirksam werde. „Die kurzfristigen Folgen für den Sektor wären marginal, die Folgen für die Umwelt dagegen signifikant positiv und die sozialen Kosten würden entsprechend sinken“, glaubt der Professor.

„Wenn an der Schraube weiter gedreht wird, reißt die Schraube ab“, sagt dagegen Stephan Gersteuer, Generalsekretär beim Bauernverband Schleswig-Holstein. Aus seiner Sicht wäre es nicht machbar, pauschal den Düngebedarf um 20 Prozent zu reduzieren. Es reiche, das auf die belasteten Gebiete zu beschränken. „Wir haben in Dänemark gesehen, was sonst passiert.“ Die Backqualität beim Weizen sei etwa deutlich gesunken.

Wissenschaftler bemängelt Festlegung von roten Gebieten

Taube ist zudem die Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung von belasteten Gebieten ein Dorn im Auge. Dort, wo Nitrat-Grenzwerte überschritten wurden, dürfen Landwirte 20 Prozent weniger düngen und müssen andere Auflagen erfüllen. In Schleswig-Holstein betrifft das etwa zehn Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche.

Um diese roten Gebiete festzulegen, wird nicht der gesamte Grundwasserkörper in schlechtem Zustand betrachtet, sondern lediglich Teilbereiche, die erhöhte Nitratkonzentrationen aufweisen.

Die Bestimmungen zielten auf eine Verkleinerung der Areale und nicht die tatsächliche Ausweisung gefährdeter Gebiete ab, so Taube. „Insgesamt drängt sich die Vermutung auf, dass die Ergebnisse schöngerechnet werden sollen.“

Allianz für Gewässerschutz setzt auf Beratung statt Druck

Schleswig-Holstein sei ohnehin längst viel weiter, sagt Gersteuer. Die Allianz für den Gewässerschutz berate alle Bauern zu Gewässerschutz – ganz gleich, ob sich ihr Hof in einer Nitratkulisse befinde oder nicht. „Damit sind wir sehr erfolgreich. Es ist viel effizienter, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, als die Betriebe mit scharfen Verordnungen in eine Abwehrhaltung zu treiben.“ Die Mehrzahl der Landwirte wisse um die Relevanz von sauberem Wasser und bemühe sich, alle Vorgaben zu erfüllen.

Von Von Anne Holbach