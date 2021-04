Von Heike Stüben

Der Virologe Helmut Fickenscher, Leiter des Instituts für Infektionsmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, steht in Kiel in einem Labor. Der Wissenschaftler zieht in Betracht, dass die Bundesregierung den Ländern striktere Vorgaben für den Umgang mit der Corona-Pandemie machen wird. Quelle: Carsten Rehder/dpa