Kiel

„In dieser Zeit politische Jugendbildung anzubieten, ist uns besonders wichtig“, sagt Organisator Leo Ubben. Der 23-Jährige studiert Jura an der Christian-Albrechts-Universität (CAU) in Kiel und gehört in diesem Jahr zu den ehrenamtlichen Organisatoren der Konferenz Model United Nations für Schüler und Studierende. Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste, soll sie nun vom 5. bis zum 7. März rein digital stattfinden.

Während die Nachwuchsdiplomatinnen und -diplomaten sonst zwar nicht nach New York fliegen, aber zumindest auf den Bänken der Abgeordneten im Landeshaus mit Blick auf die Förde Platz nehmen, bleibt es 2021 beim heimischen Bildschirm. Per Online-Stream und mittels eigens programmierter App können sie während der Debatten Anträge einreichen und die Rednerliste einsehen.

2015 war Ubben selbst als Teilnehmer zum ersten Mal dabei, in diesem Jahr ist er einer der Projektleiter. „Mein Interesse an internationaler Politik hat mich dazu gebracht", sagt er. Er kann sich vorstellen, später einmal für eine Nichtregierungsorganisation zu arbeiten.

Model United Nations: Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland

Damit trotzdem etwas Politik-Feeling aufkommt, wollen die Organisatoren zumindest Begrüßungs- und Abschlussrede aus dem Landeshaus senden. Mitorganisator Jasper Dannenbaum, in diesem Jahr für die Pressearbeit zuständig, sagt: „Wir wollen mit der Konferenz Verständnis für die Demokratie und den Parlamentarismus wecken.“

Der 21-Jährige stammt aus Wedel, studiert zurzeit aber Jura in Münster und wird von dort teilnehmen. „Durch Corona kann ich mir die Anreise sparen“, sagt er. So wie er kommen viele der Teilnehmenden nicht nur aus Schleswig-Holstein, sondern ganz Deutschland. „Wir haben sogar Teilnehmer von einer deutschen Schule in der Türkei.“

Für mehr Zuspruch habe das Online-Format jedoch nicht gesorgt. Während bei der seit 2005 in Kiel organisierten Konferenz sonst mehr als 400 Schülerinnen, Schüler und Studierende teilnahmen, sind es dieses Jahr nur etwa 150. Sie werden auf verschiedenen Plattformen einem „Hauptstream“ folgen, der die Debatte im Plenarsaal abbildet, während sich die Gremien in einzelnen Online-Räumen zur Beratung zurückziehen, über ein separates Programm Redewünsche anmelden und über Anträge abstimmen.

Schüler und Studenten als Delegierte und Journalisten

Anders als andere UN-Simulationen, von denen eine der größten und prestigeträchtigsten das National Model United Nations am Originalschauplatz in New York ist, wird das Planspiel in Kiel auf Deutsch ausgerichtet. „Das macht die inhaltliche Arbeit leichter“, sagt Organisator Ubben. Denn die Zielgruppe seien hier vor allem Schüler und junge Studierende im Alter von 15 bis 21 Jahren. Sie schlüpfen in die Rollen von Delegierten, Vertretern der Zivilgesellschaft und Journalisten und nehmen sich drei Tage lang der großen Themen der Weltpolitik an. Und gewinnen so auch digital Verständnis für einander und demokratische Prozesse.