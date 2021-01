Kiel

Herr Roselieb, Sie sind als Krisenforscher derzeit allerorten gefragt und beraten unter anderem die schleswig-holsteinische Landesregierung. Wie sah Ihr Tag am Dienstag aus?

Frank Roselieb: Der Tag begann morgens um acht Uhr mit der ersten Videokonferenz. Mit dabei waren der Ministerpräsident und die gesamte Landesregierung, Staatssekretäre inklusive. Im Anschluss daran habe ich die Vertreter einiger Ostseeorte betreut, die wir beraten. Um 22 Uhr hatte ich dann die letzte Runde mit den Krisenmanagern der Unternehmen, weil wir hier in Kiel ehrenamtlich die Geschäftsstelle des Berufsverbandes der Krisenmanager steuern. Meine Arbeitstage sind seit einem Jahr tatsächlich wieder sehr lang.

Seit wann beschäftigen Sie sich mit der Corona-Pandemie?

Sie ist bei uns zum ersten Mal in der Nacht vom 30. zum 31. Dezember 2019 aufgelaufen, als die Weltgesundheitsorganisation ihre Warnmeldung verschickte. Da zeichnete sich bereits ab, dass das etwas Größeres sein könnte. Mitte Januar 2020 hat China dann angekündigt, innerhalb von zehn Tagen ein Krankenhaus mit 1000 Betten bauen zu wollen. Die Tatsache, dass eine so hochmoderne Stadt wie Wuhan nicht genug Krankenhausbetten hat, machte für uns klar: Da kommt was. Hinter den Kulissen hat man in Deutschland in diesem Moment begonnen, entsprechende Krisenpläne herauszuholen. Und wir sind ja die Einrichtung, die für die Bundes- und Landeseinrichtungen im Nachgang wichtige Krisenfälle analysiert – zum Beispiel die Schweinegrippe oder die Ehec-Epidemie. Aus diesem Grund stehe ich auf der Liste der Experten, die in solchen Fällen im Hinblick auf Krisenmanagement und Kommunikation angefragt werden. Im Land ist es so gewesen, dass das interdisziplinäre Beratergremium des Ministerpräsidenten erstmals im vergangenen April zusammengerufen wurde.

Wie kann man sich die Arbeit der Berater vorstellen?

Im Prinzip könnte man sagen, dass wir unser Wissen zusammenwerfen. Im Regelfall setzen wir uns dafür so alle zwei, drei Wochen zusammen. Diese Woche sind es zwei Termine: Am Dienstag wurde über die aktuellen Maßnahmen beraten, am Freitag steht die mittelfristige Planung an, bei der es um konkrete Wege aus dem Lockdown geht. Ab wann dürfen Friseure wieder öffnen, ab wann soll Tagestourismus wieder möglich sein? Wir sind bei diesen Treffen zunächst oft auch verschiedener Meinung im Kreis der Experten, aber am Ende stellt sich meistens ein Konsens ein.

Der dann von der Politik weitergegeben wird: Folgt sie dabei einem bestimmten Muster?

Ja, dabei gibt es immer drei Phasen: Im Vorfeld lässt man langsam raus, was man anstrebt, um die Stimmung im Volk zu testen – in diesem Fall beispielsweise die Homeoffice-Frage. Dann wird ja durchaus auch während der Sitzungen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin live an die Presse geleakt. Das ist aus meiner Sicht zwar nicht besonders hilfreich, weil es in der Bevölkerung für Verwirrung sorgt, lässt sich aber nicht unterbinden. Und schließlich folgt die offizielle Bekanntgabe.

Wie beurteilen sie Daniel Günthers Auftritte dabei?

Wenn man alle Ministerpräsidenten in einer Reihe aufstellen würde, käme man zu dem Ergebnis, dass Daniel Günther seine Sache sehr gut macht. Er kommt sympathisch und authentisch rüber und hat dabei nichts von einem Sheriff wie Markus Söder oder einem Wankelmütigen wie Armin Laschet. Außerdem kann er sehr gut kommunizieren und hat aus meiner Sicht dabei bislang nur wenige Fehler gemacht.

Zum Beispiel?

Als er Ende vergangenen Jahres an einem Tag einen schleswig-holsteinischen Sonderweg angekündigt hat und sich am nächsten doch auf den Kurs der Bundesregierung eingelassen hat, war das sicher nicht so glücklich.

Wie würden Sie die generelle Krisenkommunikation der Politik beurteilen, die ja viel kritisiert wird?

Die Krisenkommunikation ist insgesamt besser als ihr Ruf. Pandemien gehören zur Gruppe der Extremrisiken – ähnlich wie ein großflächiger Blackout. Sie kommen so selten vor, dass Sie auch als Politiker im Vorwege keine großen Erfahrungen sammeln können. Sie fliegen also zwangsläufig auf Sicht. Und ehrlicherweise muss man sagen, dass auch die Wissenschaftler im Moment auf Sicht fliegen, weil das Virus eben so intelligent ist, sich der Situation anzupassen.

Bei der Bevölkerung dagegen stellt sich eine zunehmende Corona-Müdigkeit ein, verbunden mit einem wachsenden Misstrauen gegenüber der Zweckmäßigkeit der Schutzmaßnahmen.

Ich fürchte, das lässt sich aktuell kaum verhindern – übrigens auch beim Thema Impfen nicht, das ja nun immer wichtiger wird. Wir hatten etwa bei der Schweinegrippe, die wir zwischen 2009 und 2010 begleitet haben, die Situation, dass in Schweden massiv für das Impfen gegen diese Grippe geworben wurde. Im Zuge dieser Kampagne wurden auch viele Kinder und Jugendliche geimpft. Im Nachgang tauchten dann in dieser Gruppe gehäuft Fälle von Narkolepsie, der Schlafkrankheit, auf – die bis heute nicht heilbar ist. Das hat natürlich zu einer massiven Verunsicherung geführt, weil es nie eine deutliche Warnung gab, dass man Kinder und Jugendliche besser nicht impfen sollte. Aus diesem Grund muss die Politik in einer solchen Situation, wie wir sie jetzt wieder haben, immer zurückhaltend mit absoluten Aussagen sein: Sie sagt deshalb besser nicht, dass Impfen die beste Möglichkeit ist – sondern die beste, die wir haben. Das Kernproblem dieser Kommunikation ist also, dass die Politiker alles etwas im Vagen halten müssen.

Zur Person Frank Roselieb ist geschäftsführender Direktor und Sprecher des Krisennavigator - Institut für Krisenforschung, einem „Spin-Off“ der Christian-Albrechts-Universität. In über 500 Vorträgen, Veröffentlichungen, Forschungs- und Beratungsprojekten hat sich der Wirtschaftswissenschaftler seit 1998 mit allen Facetten von Krisen, Krisenmanagement und -kommunikation beschäftigt. Seit April vergangenen Jahres ist der 51-Jährige Mitglied des interdisziplinären Expertengremiums, das das Land zu den verschiedenen Aspekten der Corona-Krise berät. Neben Roselieb sind in dem Gremiun unter anderem Mediziner, Juristen und Ökonomen vertreten.

Hinsichtlich der Corona-Schutzmaßnahmen haben Sie kürzlich einmal auf Basis der Auswertung von Metastudien aufgezeigt, dass die Absage von Großveranstaltungen letztendlich die einzige ist, von der man sicher weiß, dass sie gewirkt hat.

Genau das ergab zumindest eine sehr umfangreiche Studie in 131 Ländern zu den Erfahrungen aus dem ersten Lockdown. Sonst hatten die verschiedenen anderen Maßnahmen in den einzelnen Ländern recht unterschiedliche Erfolge. Überspitzt formuliert, funktioniert heute zuverlässig nur das, was schon bei der Spanischen Grippe funktioniert hat: Mund-Nasen-Bedeckungen, Abstand und Quarantäne-Maßnahmen.

Wie lange wird die Corona-Pandemie vor diesem Hintergrund aus Ihrer Sicht noch dauern?

Solche Pandemien dauern meistens 16 bis 20 Monate. Als ich am Anfang von der Politik gefragt wurde, wann wir wohl durch sind, und den Herbst 2021 nannte, wurde ich mit großen Augen angeschaut. Aber angesichts der aktuellen Engpässe bei den Impfstofflieferungen können wir froh sein, wenn wir im Oktober den Pandemie-Status herunterstufen können. Und ich rechne nicht vor Januar nächsten Jahres damit, dass die Pandemie weltweit aufgehoben werden kann.

Also noch ein Corona-Winter?

Ja, zumindest ein bisschen.

Und worum wird es bis dahin gehen?

Wir befinden uns in einer Phase der Corona-Krise, in der sie ihren Höhepunkt überschritten hat – dadurch, dass der Impfstoff da ist und wir die zweite Welle als relativ weit fortgeschritten erleben. Jetzt geht es darum, die Winterzeit zu überstehen, nicht mehr viele neue Maßnahmen zu ergreifen, sondern die geltenden konsequent umzusetzen. Darauf folgt das schrittweise Hochfahren des gesellschaftlichen Lebens und schließlich die Phase des Abschlusses und der Nachbereitung. Dabei haben wir die leidvolle Erfahrung gemacht, dass alle die Krise schnell wieder vergessen wollen. Das ist beim Menschen verständlich, in der Politik für mich nicht. Denn wir können sicher sein: Das nächste Extremrisiko wartet schon auf seinen Einsatz.