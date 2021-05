Kiel

Nach eigenem Geständnis war der 28-Jährige maßgeblich an Taten beteiligt, denen zwischen Januar und Oktober 2019 alte Menschen in Kiel, Lübeck, Neustadt/Holstein und Bad Oldesloe zum Opfer fielen.

Aus Angst um ihre Ersparnisse hatten die bis zu 92 Jahre alten Geschädigten in ursprünglich 15 angeklagten Fällen mehr als eine halbe Million Euro an falsche Polizeibeamte übergeben. Dem Angeklagten sei der Verlust von 120 000 Euro anzulasten, befand die 5. Große Strafkammer nach viertägiger Beweisaufnahme.

Diese Summe unterliegt laut Urteil der staatlichen Einziehung. „Purer Zufall“ war es nach den Worten des Vorsitzenden Carsten Tepp, dass es in einem weiteren Betrugsfall beim Versuch blieb: Angebliche Polizeibeamte schockten einen schwerkranken Rentner in seiner Kieler Wohnung mit dem fiktiven Szenario, ein korrupter Bankangestellter greife nach seinem Vermögen. Am Ende glaubte der 80-Jährige, er könne sein Geld nur noch retten, indem er es der Polizei übergibt.

Zeuge nahm die Beute an sich

Nach fünfstündigem Telefonterror hob das Opfer 20000 Euro ab und deponierte das Geld weisungsgemäß auf dem Reifen eines Wohnmobils in Kiel-Mettenhof. Doch bevor ein Abholer im Auftrag des Angeklagten die Tüte mit den Banknoten einsammeln konnte, nahm sie ein Zeuge an sich und verständigte die Polizei.

Planmäßig verlief dagegen die Geldübergabe im Fall einer 81-jährigen Kielerin, die nach ähnlichen Anrufen 20000 Euro in einem Baucontainer hinterlegte. Im Sommer 2019 war der Angeklagte im Bandengefüge aufgestiegen und zog von einem Callcenter in der türkischen Millionenstadt Bursa aus die Fäden. Seine Provision stieg auf 15 Prozent – bei verringertem Entdeckungsrisiko.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im einträglichsten Fall der Serie will der Angeklagte nicht in den Besitz der erschlichenen Goldbarren einer Seniorin in Niedersachsen gelangt sein, die laut Urteil über sieben Tage hinweg telefonisch „intensiv betreut“ wurde: Der Drahtzieher behauptete, die von ihm gesteuerten Geldabholer hätten die 200000 Euro Beute für sich behalten. Trotzdem setzte das Gericht hier die höchste Einzelstrafe von zwei Jahren und neun Monaten an.