Kiel. Der Landtag will bei seiner Plenartagung am Mittwoch zwei Entscheidungen in eigener Sache fällen. Zum einen sollen die Diäten zum 1. Juli um 2,5 Prozent steigen. Damit erhöht sich die monatliche Grundentschädigung eines Abgeordneten von 8661 auf 8877 Euro. Grundlage dafür ist die allgemeine Einkommensentwicklung gemäß den Angaben des Statistikamtes Nord: Der durchschnittliche Vollzeit-Arbeitnehmer hatte 2019 im Vergleich zum Vorjahr 2,5 Prozent mehr verdient. Zum anderen soll die Altersversorgung der Abgeordneten auf ein neues Modell umgestellt werden. Der Bund der Steuerzahler äußerte am Dienstag an beiden Vorhaben Kritik.

Vor zwei Jahren hatte Landtagspräsident Klaus Schlie ( CDU) nach Absprache mit dem Ältestenrat eine Kommission unabhängiger Sachverständiger eingesetzt. Diese kam zum Ergebnis, dass das in der Wahlperiode von 2005 bis 2009 eingeführte Modell einer Altersversorgung mit privater Eigenvorsorge dauerhaft weder angemessen noch krisensicher sei. Derzeit bekommen die 73 Parlamentarier über ihre Grundentschädigung hinaus monatlich etwa 1800 Euro, die sie in die private Altersvorsorge investieren müssen.

Pensionsmodell ab 2022

Mit der neuen Legislatur ab 2022 soll stattdessen ein Pensionsmodell greifen. „Für jede Abgeordnete und jeden Abgeordneten werden monatlich jeweils 2150 Euro dem Versorgungsfonds zugeführt“, heißt es im Gesetzentwurf von CDU, Grünen, FDP und SSW. Die Altersentschädigung, die ab dem 67. Lebensjahr an ehemalige Landtagsabgeordnete ausgezahlt werden soll, wird auf Basis der Grundentschädigung berechnet und steigt mit jedem Jahr der Mandatszeit um 1,5 Prozent der Diät an. Der Höchstbetrag wird nach einer Mandatszeit von 40 Jahren erreicht und beträgt 60 Prozent der Grundentschädigung.

„Abgeordneter müsste man sein“, sagt dazu Rainer Kersten, Geschäftsführer beim Bund der Steuerzahler. „Private Rentenversicherungen waren in den vergangenen Jahren nicht rentabel. Aber dieses Schicksal trifft auch viele andere. Nur haben die Abgeordneten das Privileg, sich aus dieser Lage herauszuwählen und den Steuerzahler in Mithaftung zu nehmen.“

Kersten ärgerte sich auch über die geplante Diätenerhöhung. Diese lehnt auch die AfD-Fraktion ab. Sie hat einen Antrag gestellt, wonach die Anpassung für dieses und das nächste Jahr ausgesetzt werden soll. „Uns ist es unverständlich, warum Schleswig-Holsteins Abgeordneten die Erhöhung nicht aussetzen, wenn doch alle anderen den Gürtel enger schnallen müssen“, kritisiert auch der Steuerzahlerbund-Geschäftsführer. Rechtlich sei der Fall zwar in Ordnung, auch bezweifle er nicht die Berechnung. Abgeordnete gehörten aber nicht zu denen, die unter Corona am meisten leiden müssen. „Es geht nicht um Geld, sondern um die Symbolik.“