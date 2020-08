Kiel

Nach einer hoch emotionalen, sehr ernsthaften Debatte haben die Fraktionen im Kieler Landtag doch eine Einigung in der Debatte um den Begriff «Rasse» erzielen können. Am Freitag stimmten sie mit breiter Mehrheit überraschend einem gemeinsamen Antrag zur Überprüfung des historisch überholten Begriffs im Diskriminierungsverbot des Artikels 3 im Grundgesetz zu. Fünf Fraktionen stimmen dafür, nur die AfD-Abgeordneten nicht. Für den CDU-Abgeordneten Lukas Kilian ist es «eine der ernsthaftesten Debatten, die wir seit langem im Landtag führen, ergebnisoffen mit einer guten Dynamik».

CDU-Fraktionschef Tobias Koch lobte die Einigung: «Das zeichnet uns in unserem Landtag aus. Wir finden immer wieder Lösungen auch bei sensiblen Themen - eine Sternstunde des Parlaments, ich bin glücklich, dass das gelungen ist.» Auch SPD-Fraktionschef Ralf Stegner spricht von «einem großartigen Signal», dass die Demokraten gegen Rechtsradikalismus zusammenstehen. Und es werde klargemacht, dass der Begriff «Rasse» nicht in die Neuzeit gehöre.

Grünen-Abgeordnete sorgt für Aufregung

Zunächst hatte die SPD einen Antrag eingebracht, die Regierungsfraktionen CDU, Grüne und FDP reichten einen Alternativantrag ein. Doch der gemeinsame Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung schweißte die Demokraten zusammen. Nach der anderthalbstündigen Debatte - geplant war nur eine halbe Stunde - wurde über Mittag ein gemeinsamer Antrag erarbeitet und nach der Mittagspause abgestimmt.

Am Vormittag sorgte zunächst die Grünen-Abgeordnete Aminata Touré für Aufregung. Ihr Vorwurf, die SPD verfolge bei dem wichtigen Thema parteipolitische Intentionen, empörte Stegner und die SPD-Landesvorsitzenden Serpil Midyatli. Stegner erinnerte an die Verfolgung der SPD in der Nazizeit und warf Touré vor, ein Antesten der SPD für einen gemeinsamen Antrag abgeblockt zu haben.

Es herrschte Einigkeit im Parlament hinsichtlich des Ziels, das Diskriminierungsverbot im Grundgesetz voll zu erhalten und noch zu verbessern. Umstritten sei dagegen, wie dies am besten zu erreichen sei. Artikel 3 im Grundgesetz lautet: «Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.»

Ralf Stegner : Das "ob" für die SPD schon geklärt

Die SPD drang in ihrem Antrag darauf, den Begriff «Rasse» aus dem Grundgesetz sowie nationalen und internationalen Rechtstexten zu streichen und durch einen zeitgemäßen Begriff zu ersetzen. Im Alternativantrag der Jamaika-Koalition hieß es, der Landtag spreche sich dafür aus, «zu überprüfen, ob, und wenn ja, wie der Begriff "Rasse" im Grundgesetz ersetzt werden kann, ohne das klare und eindeutige Bekenntnis des Grundgesetzes gegen Diskriminierung in jeder Form anzutasten. Dabei ist auch zu prüfen, inwiefern Übersetzungen internationaler Rechtstexte ggf. überarbeitet werden müssten.»

SPD-Fraktionschef Stegner betont, das «ob» sei für die SPD längst geklärt, es könne nur darum gehen, wie der Begriff «Rasse» ersetzt werden könne. Eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag sei ohnehin notwendig, um das Grundgesetz ändern zu können, mahnte er.

Grundgesetz verbietet jegliche rassistische Diskriminierung

In dem beschlossenen gemeinsamen Antrag «Diskriminierungsverbot im Grundgesetz stärken» sprach sich der Landtag gegen Rassismus und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit aus. «Rassismus ist eine menschenverachtende Ideologie, die der deutsche Staat ablehnt.» Der Landtag bekräftigte, «dass es unsere gemeinsame gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass jeder Mensch in unserer Gesellschaft leben kann, ohne Rassismus erfahren zu müssen».

Grundlage hierfür sei das Grundgesetz, das jegliche rassistische Diskriminierung verbiete. Der Landtag würdigte deshalb das bis heute wegweisende Zeichen für den Bruch mit dem Rassewahn der Nationalsozialisten, welches die Mütter und Väter des Grundgesetzes mit dem Verbot der Diskriminierung aufgrund der «Rasse» gesetzt hätten. «Gleichwohl ist dieser Begriff nicht nur politisch belastet, sondern vor allem auch naturwissenschaftlich nicht haltbar.»

Der Landtag sprach sich dafür aus, auf Bundesebene gemeinsam mit Zivilgesellschaft und Wissenschaft den Begriff im Grundgesetz zu überprüfen, «ohne das klare und eindeutige Bekenntnis des Grundgesetzes gegen Diskriminierung in jeder Form anzutasten.»

Von RND/dpa