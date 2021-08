Kiel

Kürzen oder wachsen lassen? An der Hecke entzünden sich nicht selten Streitigkeiten zwischen Nachbarn, und die könnten künftig noch häufiger vor Gericht enden. Zwar ist im Nachbarrecht eine Heckenhöhe von 1,20 Meter klar festgelegt. An einigen Grundstücksgrenzen wuchern Pflanzen aber weit über dieses Maß hinaus.

Wer auf gestutztes Grün besteht, konnte sein Recht vor Gericht bisher nur innerhalb von zwei Jahren durchsetzen. Der Landtag will am Freitag diese Verjährungsfrist verlängern. Sobald die Hecke die zulässige Höhe von 1,20 Meter überschreitet, hat der Nachbar dann vier Jahre Zeit, vor Gericht zu ziehen.

Haus & Grund kritisiert die Gesetzesänderung

Der Grundeigentümerverband Haus und Grund kritisiert die Gesetzesänderung scharf. Der Vorsitzende Alexander Blažek spricht von einer Verschlimmbesserung des schleswig-holsteinischen Nachbarschaftsgesetzes. Dessen Regelungen sollten eigentlich dazu dienen, Streit zwischen Nachbarn zu vermeiden.

Diese Gesetzesänderung aber „ist praxisfern und vollkommen ungeeignet“, so Blažek. Denn durch die verlängerte Verjährung von zwei auf vier Jahre werde der Rechtsfriede verzögert. Selbst das federführende Justizministerium geht jetzt schon davon aus, dass die Streitfälle vor Gericht zunehmen werden. Im Wesentlichen würden die Amtsgerichte zusätzlich belastet, heißt es in dem Gesetzesentwurf.

Erst müssen Schiedsleute schlichten

Bevor die Amtsgerichte in solchen Fällen jedoch tätig werden, muss es einen Schlichtungsversuch durch Schiedsleute geben. Durch Leute wie Thomas Hornung (59). Der Schiedsmann vermittelt zwischen Nachbarn auf dem Kieler Ostufer. Insgesamt arbeiten in Schleswig-Holstein über 300 Schiedspersonen, sie sind gewählt – in Kiel beispielsweise von der Ratsversammlung –, arbeiten ehrenamtlich und kennen sich mit den Kleinkriegen am Gartenzaun besser aus als jeder andere: „In 40 Prozent meiner Fälle geht es um die Höhe von Hecken, Bäumen und Büschen an der Grundstücksgrenze“, berichtet Hornung.

Diese Konflikte gehen teils „über viele Jahre und manchmal verfestigen sie sich so, dass die Nachbarn gar nicht mehr miteinander reden“. Neben den langjährigen Problemen kommen neue hinzu: „Das hängt damit zusammen, dass viele ältere Menschen ihre Häuser abgeben und sich die Nachfolger an den hohen Hecken stören.“ Eine auf vier Jahre verdoppelte Verjährungsfrist verbessert laut Hornung die Rechtslage für die neuen Besitzer, da in solchen Fällen die Hecken meist über mehrere Jahre die zulässige Höhe überschreiten.

Manchmal greifen Nachbarn einfach zur Säge

Hornung betont auch, dass Nachbarn in den meisten Fällen einen guten Weg miteinander finden, „einige greifen aber auch einfach selbst zur Säge und kürzen die Hecken, das ist dann Sachbeschädigung.“ Viele ältere Menschen könnten oder wollten sich nicht mehr um die Grundstückspflege kümmern, die Hecken wachsen und wachsen und damit wächst auch der Ärger mit den Nachbarn.

Zwar hätten die Schiedspersonen in ganz Deutschland eine Erfolgsquote von 70 Prozent, lobt Hornung. Wenn die Parteien jedoch keine Einigung erzielen, landen die Fälle vor Gericht. Und das könnte für die Streithähne künftig ein „teures Vergnügen“ werden, prognostiziert Alexander Blažek.

Denn kein Richter werde ohne ein aufwendiges Sachverständigengutachten beurteilen können, seit wann die zulässige Höhe der Hecke überschritten und somit die Verjährung eingetreten ist. „Wie schnell eine Hecke wächst, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab: Licht, Boden, Pflege und Art der Hecke.“

Während das Justizministerium die Gesetzesänderungen damit rechtfertigt, dass der Anspruch auf Zurückschneiden bisher in Schleswig-Holstein „nach verbreiteter Auffassung zu früh verjähre, jedenfalls deutlich früher als in den meisten Bundesländern“, plädiert Haus und Grund für eine grundsätzlich andere Lösung. Blažek fordert, dass eine Hecke 1,80 Meter hoch werden darf, so wie die typischen Holzlattenzäune aus dem Baumarkt. „Denn Streit entsteht ja erst, wenn die Hecke übermannshoch wird und das Nachbargrundstück verschattet.“

Im Terrassenbereich ist zwei Meter Sichtschutz erlaubt

Dieser Vorschlag werde allerdings auch nicht allen Grundstücksbesitzern gerecht, urteilt Schiedsmann Hornung. „Die einen wollen Sichtschutz, bei denen darf die Hecke gern über 1,80 Meter wachsen. Es gibt aber auch Leute, die eine Höhe von 1,20 Meter wollen, weil sie einen Nutzgarten haben. Die sagen dann, die hohe Hecke nimmt meinen Nutzpflanzen Licht und Wasser, sodass mein Gemüse und meine Kartoffeln nicht mehr richtig gedeihen.“

Hornung erinnert daran, dass, egal wie kurz die Hecke auch ist, jeder Hausbesitzer die Möglichkeit hat, seine Privatsphäre im Terrassenbereich zu schützen. „Bis fünf Meter Entfernung von der Hauswand darf man einen zwei Meter hohen Sichtschutz aufstellen, in Form von Bäumen, Hecken, Zäunen oder einer Pergola.“ Und darüber darf sich kein Nachbar beschweren.