Kiel

Der Privatdozent und Ärztliche Direktor des Städtischen Krankenhauses Kiel (SKK), Dr. Sebastian Ullrich, ist der Ansicht, dass wir uns bei der Bekämpfung des Virus nicht mehr viele Versuche leisten können. Warum das so ist, darüber spricht er im Interview mit KN-online.

Dr. Ullrich, wie ist aktuelle Situation im Städtischen Krankenhaus Kiel?

Sebastian Ullrich: Wir sind in den letzten Wochen relativ konstant mit Covid-19-Patienten belegt. Wir haben immer zwischen elf und 15 Patienten auf Normalstationen und zwei bis fünf auf der Intensivstation. Anfang des Jahres hatten wir eine höhere Belastung, sind aber nie an unsere Kapazitätsgrenzen gekommen.

Wie viele Covid-Patienten wurden bisher aufgenommen?

Seit Beginn der Pandemie wurden im Städtischen 250 Patienten und Patientinnen mit Covid-19-Infektionen behandelt. Dazu kommt etwa noch die vierfache Zahl von Verdachtsfällen. Bei ihnen konnten wir dann zwar eine Infektion ausschließen, aber bis dahin erforderten auch sie einen erhöhten Hygieneaufwand.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Haben sich Alter und Verläufe bei den Patienten verändert?

Ja, wir sehen jetzt eine Veränderung hin zu jüngeren Patienten. Das ist deutlich – auch auf der Intensivstation. Das hat mit der nun vorherrschenden britischen Virus-Variante zu tun, aber auch mit der veränderten Situation in den Pflegeheimen, wo die Bewohner inzwischen weitestgehend geimpft sind. Diese Impfungen machen sich bei uns positiv bemerkbar: Seit 14 Tagen haben wir kaum Patienten von deutlich über 70 Jahren mehr aufgenommen.

Wer wird stattdessen wegen Covid-19 behandelt?

Wir haben zum Teil Patienten, die unter 50 Jahre alt sind und auch auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Solche Patienten haben wir vorher nur äußerst selten gesehen. Das ist mehr geworden.

Zur Jahreswende, als die Sterbezahlen stark anstiegen, überlebten bundesweit bis zu einem Drittel der Intensivpatienten nicht. Zuletzt sind die Todeszahlen stark zurückgegangen. Wie ist das im SKK?

Das ist auch im Städtischen so, wenn es auch zu früh ist, dies zu quantifizieren. Ein Grund dafür sind die veränderte Altersstruktur und die neuen Virusvarianten. Auch Jüngere haben mitunter sehr schwere Verläufe, aber die Sterberate ist hier deutlich geringer als bei Patienten ab 70, 80 Jahren.

Haben Sie bereits Patienten wegen Long-Covid, also wegen Spätfolgen, behandelt?

Tatsächlich behandeln wir Patienten mit Langzeitsymptomen in der Klinik für Pneumologie. Ich gehe davon aus, dass Spätfolgen von Covid-19 bei vielen Menschen relevant sein werden. Diese Patienten werden wir aber weniger im Krankenhaus, sondern eher bei niedergelassenen Ärzten sehen.

Eine Krankenschwester aus einer anderen Klinik schildert, dass die Angst, keine Luft mehr zu bekommen, am schlimmsten für die Patienten sei. Sie sagt: „Oft klammern sich die Patienten an uns. Das ist extrem belastend, weil wir weiter zum nächsten Patienten müssen und ihnen die Angst ja nicht nehmen können, solange sie nicht intubiert sind und in künstlichen Schlaf gelegt werden.“ Erleben Sie das auch?

Die emotionale Belastung ist für Pflegekräfte, Ärzte und Patienten gleichermaßen hoch. Was ich bestätigen kann, ist, dass viele Patienten eine hohe Symptomlast und natürlich einen hohen Betreuungsbedarf haben. Die Arbeit auf Covid-Stationen ist körperlich und seelisch sehr belastend für die Pflegekräfte, aber auch für die Ärztinnen und Ärzte. Wir haben aber auf den Normalstationen und der Intensivstation sehr motivierte Teams, in denen viele Kräfte schon sehr lange dabei sind. Es wäre sicher richtig, allen Beschäftigten auch von den offiziellen Stellen mehr Wertschätzung entgegenzubringen.

In Form von Geld oder in Form von besseren Arbeitsbedingungen durch mehr Personal?

Grundsätzlich ist es so, dass der Einsatz von Pflegekräften im Krankenhaus auch finanziell besser dargestellt werden muss, da wir sonst kein attraktives Berufsbild erlangen. Da sehe ich auch eine Bringschuld der Politik. Ganz unabhängig davon würde ich mich freuen, dass man all denen, die einen Covid-Schwerpunkt-Einsatz hatten, noch mal gesondert dankt. Das kann finanziell sein, aber man sollte diesen Menschen auch in angemessener Weise eine Bühne verschaffen und sagen: Das sind die Gesichter der Menschen, die in dieser Stadt wirklich Herausragendes geleistet haben. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass bis zur Impfung – also Dreiviertel der Pandemie – diese Menschen auch mit guter Schutzausrüstung und guter Ausbildung ein Restrisiko hatten, sich zu infizieren. Und das ist ja auch in vielen Krankenhäusern passiert.

Auch im Städtischen gab es infizierte Ärzte und Pflegekräfte. Wie viele davon haben sich bei der Arbeit infiziert?

In diesem Jahr haben sich kaum noch Mitarbeiter infiziert, da seit 31. Dezember alle Mitarbeiter mit Impfangeboten versorgt wurden.

Wie viele Mitarbeiter sind inzwischen geimpft?

92 Prozent unserer Mitarbeiter sind entweder bereits komplett oder zumindest einmal geimpft. Die Impfbereitschaft ist bei uns also sehr hoch.

Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin hat gewarnt und gesagt: Brauchen wir erst ein Bergamo, um den Mut für einen harten Lockdown zurückzugewinnen? Halten Sie einen harten Lockdown für sinnvoll?

Ich sehe uns konfrontiert mit einer hochansteckenden Mutante, dem britischen Typ. Deshalb habe ich einen hohen Respekt vor den erneut ansteigenden Fallzahlen. Angesichts dieses Virustyps kann man sich nicht viele Versuche erlauben. Insofern bin eher dafür, noch einmal einen kurzen, aber harten Lockdown durchzuziehen, um Sicherheit zu schaffen. Denn eines muss klar sein: Jeder Fehler in der Öffnungspolitik kostet potenziell Menschenleben. Also jetzt ein Lockdown, aber gleichzeitig das Impfen so schnell es geht in die Breite tragen – das ist jetzt das Entscheidende.

Was wünschen Sie sich für das Personal?

Für das Personal wünsche ich mir, dass die Finanzierung so ausgeglichen ist, dass die Krankenhäuser nicht finanziell in Schieflage geraten, weil das immer Konsequenzen für die Personalausstattung und Ressourcen hat. Es ist ein sehr unangenehmer Gedanke, wenn jetzt Ränkespiele um die Finanzierung auf dem Rücken der Mitarbeiter ausgetragen würden, die sich die gesamte Pandemie klaglos und engagiert rund um die Uhr um Covid- und ebenso um die Nicht-Covid-Patienten kümmern. Denn auch deren Versorgung ist angesichts der Regularien in Corona-Zeiten sehr viel anstrengender geworden.

Interview: Heike Stüben