Kiel

Frau Bozzaro, medizinethische Fragen spielen in der Corona-Krise eine zentrale Rolle. Haben Sie das Gefühl, dass die Vertreter Ihrer Disziplin im Chor der Experten ausreichend gehört werden?

Claudia Bozzaro: Das empfinde ich schon so. Der Deutsche Ethikrat beispielsweise ist ja derzeit fast täglich in den Medien präsent. Auch in der Leopoldina, die der Bundesregierung als wissenschaftliches Beratergremium zur Seite steht, ist die Medizinethik gut vertreten. Natürlich dreht sich die Diskussion im Moment vor allem um die konkrete Bekämpfung der Pandemie, aber das ist von der Sache her natürlich auch begründet.

Als medizinethische und zugleich sehr praktische Frage wurde besonders am Anfang der Pandemie die Triage diskutiert, also die mögliche Priorisierung von Patientinnen und Patienten bei unzureichenden Intensivbettenkapazitäten. Gibt es in diesem Punkt heute einen Common Sense?

Die Triage ist ursprünglich ein Begriff, der im Hinblick auf extreme Notfallsituationen – wie sie etwa im Krieg oder bei einem Zugunglück entstehen können – verwendet wird. Wenn eine Ärztin oder ein Arzt dabei entscheiden muss, wen sie zuerst beziehungsweise wen sie überhaupt behandelt, ist das eine klassische Triage-Situation.

Ein Punkt ist mir bei dieser Diskussion wichtig. In der ersten Welle hat es in Italien tatsächlich Situationen gegeben, in denen sich Ärztinnen und Ärzte mit dieser tragischen Entscheidungssituation konfrontiert sahen. Aber jetzt, mitten in der zweiten Welle, wissen wir, dass wir uns in einer Pandemie befinden und wie wir die Zahlen drücken können. Sollte daher, gerade in einem reichen Land wie Deutschland, doch einmal eine Triage-Situation eintreten, wäre das Wort aus meiner Sicht gewissermaßen unangebracht, weil die Lage alles andere als unvorhersehbar war. Dann haben wir an anderer Stelle versagt. Denn wir können alle durch unser Verhalten im Alltag dazu beitragen, dass Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegende nicht in eine solche Situation geraten. Das sehe ich als unser aller moralische Pflicht.

Unabhängig davon hat die Medizinethik aber in den vergangenen Jahrzehnten eine Reihe von Maßstäben entwickelt, die Ärztinnen und Ärzte in Triage-Situationen unterstützen.

Könnten Sie das konkretisieren?

Im Hinblick auf die Triage ist zum Beispiel Common Sense, dass Faktoren wie das Alter oder soziale Eigenschaften einer Person für solche Entscheidungen keine Rolle spielen dürfen. Stattdessen ist die Perspektive auf die unmittelbare gesundheitliche Prognose, konkret die Überlebenswahrscheinlichkeit, maßgeblich.

In diesem Zusammenhang fällt einem unweigerlich die Äußerung des Tübinger Bürgermeisters Boris Palmer ein: „Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären ­– aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen.“ Ist die deutschlandweite Empörung darüber womöglich ein Zeichen dafür, dass die Medizinethik in der Gesellschaft angekommen ist?

Grundsätzlich handelte es sich hier ja um eine Provokation von Herrn Palmer, auf die in Deutschland gerade aufgrund unserer historischen Erfahrungen mit hoher Sensibilität reagiert wurde. Aus gutem Grund verbietet sich heute ein Urteil über den Wert einzelnen Lebens. Nichtsdestotrotz gibt Palmers Äußerung für mich insofern zu denken, als in anderen Ländern, in denen weniger Wohlstand als bei uns besteht, solche medizinethischen Überlegungen gar nicht erst angestellt werden. Darauf können wir einerseits stolz sein. Gleichzeitig sind solche Abwägungen natürlich auch schwierig, weil wir durch den Schutz der einen Risiken für andere in Kauf nehmen, die sich schwer abschätzen lassen.

Tatsächlich werden diese ja beispielsweise mittlerweile auch von Medizinern thematisiert, die darauf hinweisen, dass die Corona-Schutzmaßnahmen Kranke davon abhalten, zum Arzt oder sogar im Notfall ins Krankenhaus zu gehen oder dazu führen, dass wichtige Operationen verschoben werden.

Richtig, das Hauptproblem dabei ist aus meiner Sicht der Faktor Zeit. Akut geht es für die Ärztinnen und Ärzte immer um die Menschen, die gerade behandlungsbedürftig sind und vor ihnen stehen. Die Frage, welche Nebenwirkungen die Lockdowns mit sich bringen, werden wir erst in ein paar Jahren klar sehen. Das Dilemma ist, dass man zwischen der Rettung tatsächlicher und statistischer Menschenleben abwägen muss – wobei die Behandlung eines akut kranken Patienten zu Recht zunächst einmal relevanter erscheint. Aber der Schutz der Patientinnen von heute wird seinen Preis auch in Form von Erkrankungen und Todesfällen der Patienten von morgen haben.

Ist dieser Preis aus Ihrer Sicht unvermeidbar?

Im Moment wohl schon. Aber ich würde mir für die nächste Phase der Pandemie ebenso wie für zukünftige Pandemien wünschen, dass wir unser Gesundheitssystem bei einer vergleichbaren Gefahrenlage nicht gleich dichtmachen müssen, um die Intensivmedizin am Leben zu erhalten.

Welche Rolle könnte dabei der konzentrierte Schutz besonders vulnerabler Gruppen spielen?

Zumindest im Fall von Corona stellt sich dies für mich als schwierig dar, weil es um eine relativ große Gruppe geht. Dazu zählen ja nicht nur die Personen in sehr hohem Alter, sondern beispielsweise auch chronisch Kranke oder Menschen mit Behinderungen. Und dann sind die Todeszahlen in Deutschland ja gerade in der zweiten Welle so stark angestiegen, dass ich mich frage, wie gut wir die Risikogruppen überhaupt schützen können.

Deshalb konzentrieren sich die größten Hoffnungen weiter auf die Impfung der Bevölkerung. Wie stehen Sie dabei zur Frage der Priorisierung?

Bei knappen Ressourcen ist eine Priorisierung auch aus ethischer Perspektive unumgänglich, nur so lässt sich der größtmögliche Nutzen der vorhandenen Impfdosen am ehesten erreichen und steigern. Mir leuchtet durchaus ein, dass man Ärztinnen, Ärzte und Pflegende, die mit den Risikogruppen in direktem Kontakt sind, bevorzugt.

In diesem Zusammenhang wird auch die Frage nach einer Impfpflicht kontrovers diskutiert.

Auf der einen Seite hat jedes Individuum das Recht auf Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit. Dieses Grundrecht wird auch und gerade aus medizinethischer Sicht sehr hochgehalten. Deshalb muss eine Ärztin oder ein Arzt selbst vor einer Kleinigkeit wie einer Blutentnahme die Einwilligung des Patienten einholen. Eine staatliche Impfpflicht würde gegen ein solches fundamentales Recht verstoßen. Auf der anderen Seite muss der Staat aber auch das gesamtgesellschaftliche Wohl im Blick haben. Und wenn eine Situation entsteht, in der sich einzelne Menschen nicht impfen lassen wollen und dadurch zur Gefahr für andere werden, kann diese Freiheit an ihre Grenzen stoßen.

Was könnte das bedeuten?

Zunächst würde sich die Frage einer berufsgruppenspezifischen Impfpflicht stellen, vor allem mit Blick auf das medizinische und pflegerische Personal. Dazu müssten Kriterien gegeben sein, wie sie auch sonst bei einer Impfpflicht relevant sind – beispielsweise die Sicherheit der Medikamente. Und natürlich muss zuvor massiv Aufklärung betrieben werden. Denn eine Impfpflicht schürt auch immer die Skepsis. Wenn sich herausstellen sollte, dass dann viele Pflegefachkräfte oder auch Ärztinnen und Ärzte aus ihrem Beruf aussteigen würden, wäre das natürlich auf die lange Sicht ebenfalls kontraproduktiv – was wiederum gegen eine Impfpflicht beim Gesundheitspersonal sprechen würde.

Und wie sieht es mit speziellen Lockerungen für Geimpfte aus?

Viele Rechtswissenschaftler argumentieren in diesem Punkt dahingehend, dass der Staat keinen Grund mehr hätte, die Freiheitsrechte von geimpften Menschen einzuschränken. Allerdings müsste zunächst geklärt sein, dass Geimpfte das Virus nicht trotzdem weitertragen können. Und zumindest so lange, das nicht klar ist, muss der Staat aus meiner Sicht die Freiheit aller trotzdem weiter einschränken. Wenn diese Sicherheit gegeben ist und wir der Mehrheit der Bevölkerung ein Impfangebot gemacht haben, wären die Einschränkungen der Grundrechte für geimpfte Personen nicht mehr zu rechtfertigen.

Die Sie als neu angetretene Professorin für Medizinethik im Land womöglich begleiten werden. Wie gestaltet sich eigentlich Ihre Ankunft in Kiel in dieser Situation?

Man kann unter diesen Voraussetzungen natürlich nur bedingt ankommen. Andererseits macht die Digitalisierung sehr viel möglich. Die gesamte Lehre im Wintersemester funktionierte zum Beispiel sehr gut, weil sich die Studierenden darauf eingestellt haben. Aber auf den persönlichen Austausch zwischen Tür und Angel freue ich mich natürlich genau so sehr wie alle anderen.