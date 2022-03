Gaarden

Ministerpräsident im Streifenwagen: Nachdem Daniel Günther (CDU) am Sonnabend beim Parteitag zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 8. Mai gekürt worden war, ging es am selben Abend mit Ruhestörungen, häuslicher Gewalt und gefährlicher Körperverletzung weiter. So lauteten zumindest die Einsatzstichworte, denn Günther begleitete eine ganze Nachtschicht im Streifendienst des 4. Kieler Polizeireviers in Gaarden.

Der Regierungschef hatte sich gezielt diese Polizeistation ausgesucht, denn das Einsatzgebiet auf dem Ostufer mit 80.000 Einwohnern gilt als Brennpunktrevier. „Ich wollte mir einen persönlichen Eindruck davon machen, was eine Nachtstreife für die eingesetzten Beamtinnen und Beamten in einer Stadt wie Kiel bedeutet“, sagte Günther.

Revierleiter in Gaarden: „Alles, was das Strafgesetzbuch hergibt“

„Vom Deliktsfeld her haben wir hier alles, was das Strafgesetzbuch hergibt“, sagte Revierleiter Uwe Eidinger. Mit rund 50 Einsätzen pro Tag – 2021 waren es insgesamt 18.725 – sei die Dichte hoch. Dabei gehe es vor allem um Rohheitsdelikte, Sachbeschädigung, Ladendiebstahl, Autoaufbrüche und Betäubungsmittelkriminalität.

Angegliedert ist eine eigene „Ermittlungsgruppe Straßendeal“ mit vier Beamten – „da stapeln sich die Vorgänge“, so Eidinger. „Die Kollegen haben 2021 allein 30 Personen in Untersuchungshaft gebracht.“ Das sei schon beachtlich. Erst am Sonnabendmorgen sei ein Verdächtiger mit 1,7 Kilogramm Amphetaminen bei einer Zufallskontrolle geschnappt worden.

Derartig spektakuläre Einsätze blieben in Daniel Günthers Streifennacht jedoch aus. In den zehn Stunden bis 3.30 Uhr wurden die beiden jungen Beamten, die ihn auf der Rückbank mitnahmen, zu zehn Einsätzen gerufen. Nach dem Auftakt, einem Verkehrsunfall ohne Verletzten, ging es am frühen Abend zur Unterstützung auf das Westufer in die Forstbaumschule. Im dunklen Park waren offenbar Hilferufe einer Frau gehört worden, angetroffen wurden aber nur lärmende Jugendliche.

Daniel Günther: „Häusliche Gewalt entpuppte sich als Fehlalarm“

Bis 1 Uhr bestimmten Einsätze wegen Ruhestörungen den Abend. Dann aber wurde es noch einmal aufregend, als es um eine gefährliche Körperverletzung ging. Zwei betrunkene Freunde waren aufeinander losgegangen, einer würgte den anderen. „Da waren die Beteiligten schon sehr aggressiv. Zum Glück gab es außer einem kleinen Wortgefecht keine wirkliche Auseinandersetzung mit den Beamten“, sagte Günther später.

„Danach wurden wir dann wegen einer möglichen häuslichen Gewalt gerufen. Aber das entpuppte sich als Fehlalarm.“ Im Einsatzprotokoll vermerkten die Beamten, dass „lediglich ein Pärchen beim Kartenspielen angetroffen“ wurde. Auffällig fand Daniel Günther den Betrieb an der Diskothek „Atrium“ in Schwentinental.

„Da war richtig viel los“, sagte er. „Es war das erste Wochenende, an dem die Diskotheken wieder geöffnet hatten. Als wir dort Streife gefahren sind, gab es eine riesige Schlange von Menschen, die mal wieder feiern wollten.“ Insgesamt sei die Nachtschicht ruhig gewesen. „Das lag wohl auch daran, dass es mächtig kalt war. Da ist draußen eben weniger los“, so Günther.

Kieler Revierleiter: „Brauchen mehr Polizisten mit Migrationshintergrund“

Einer seiner „Gastgeber“ im Streifenteam „Möwe 04/14“, Polizeioberkommissar Dominik Weege, zeigte sich wie sein Kollege erfreut über Günthers Besuch. „Gut, dass der Ministerpräsident selbst einmal mitbekommt, was wir im Dienst manchmal an Dreistigkeiten und Aggressionen abbekommen, das ist teils erschreckend“, sagte er. Diese Gelegenheit sollten mehr Politiker nutzen.

Insgesamt waren in dieser Nacht 13 Polizisten des 4. Reviers auf Streife. Es handelt sich mit 122 Stellen um das größte Revier in Schleswig-Holstein. Chef Uwe Eidinger kann jedoch nicht über alle verfügen. „Wir haben ein Personaldefizit von zwölf Beamten“, sagte er. Zudem wünsche er sich mehr Polizisten mit Migrationshintergrund.

Denn in einem Stadtteil wie Gaarden, in dem rund die Hälfte der Einwohner einem anderen Kulturkreis entstammt, sei „interkulturelle Kompetenz enorm wichtig. Man kommt besser mit seinem Gegenüber klar, wenn man dessen Sprache spricht“, so Eidinger. Ihn dürfte freuen, dass der Ministerpräsident das Thema Sicherheit und Polizei auf dem Parteitag am Vormittag zu einem Schwerpunkt des CDU-Programms für die nächste Legislaturperiode erklärt hatte.