„König Fußball“ gerät ins Visier der obersten Finanzprüfer Deutschlands: Die 17 deutschen Rechnungshöfe fordern einheitlich, Gebühren für zusätzliche Polizeikosten bei sogenannten Hochrisikospielen in Fußballstadien zu verlangen. Damit treten sie erneut eine Debatte los, die besonders unter Fans und Vereinen bereits für emotionale Diskussionen gesorgt hat. Die Politik in Schleswig-Holstein ist in der Frage gespalten.

Dabei sind auch die Parteien im Kieler Landtag angesprochen, sich mit dem umstrittenen Thema zu beschäftigen. Denn der Landesrechnungshof Schleswig-Holstein hat sich dem Beschluss angeschlossen, der bei der Herbstkonferenz der Rechnungshöfe in Berlin gefasst worden war. Bislang hat der Stadtstaat Bremen als einziges Bundesland eine entsprechende Gebührenordnung.

Kieler Rechnungshof: Gebühren nicht nur für Fußballspiele

„Wir empfehlen, dass auch die anderen Länder solche Gebührentatbestände einführen“, sagte die Präsidentin des Berliner Rechnungshofs und Gastgeberin des Treffens, Karin Klingen. Sie wies darauf hin, dass das Bundesverwaltungsgericht die Rechtmäßigkeit dieser Regelung im März 2019 bestätigt habe.

Die Rechnungshöfe erachteten es als sinnvoll, wenn bei gewinnorientierten Hochrisikoveranstaltungen, die erfahrungsgemäß zu einem polizeilichen Mehraufwand führten, vom Veranstalter Gebühren erhoben werden könnten, sagte Klingen.

Zur Begründung sagte sie, es sei für die Länder notwendig, bei Einnahmen und Ausgaben Prioritäten zu setzen. „Wir würden das als eine Möglichkeit sehen, staatliche Einnahmen sinnvoll zu verbessern.“ Wie hoch der finanzielle Mehraufwand in Schleswig-Holstein tatsächlich ausfällt, ist dem Landesrechnungshof mit Sitz in Kiel nicht bekannt. „Die Gebühren wären nicht nur auf Fußballspiele reduziert“, so Sprecher Andreas Krüger.

Grüne in Schleswig-Holstein für Kostenbeteiligung der Fußballvereine

Die Vereine wären jedoch besonders häufig betroffen, da regelmäßig ganze Hundertschaften dafür sorgen müssen, verfeindete Fangruppen auseinanderzuhalten. Deshalb lehnt auch Zweitligist KSV Holstein den Vorstoß strikt ab. Damit haben die Störche mit Stadion am Westring die Landesregierung auf ihrer Seite, die ebenfalls nichts davon hält, Rechnungen für Polizeieinsätze zu schreiben.

Diese Haltung ist jedoch auch innerhalb der Koalition nicht unumstritten. Während die Fraktionen von CDU und FDP keine Gebühren einführen wollen, halten die für das Finanzressort verantwortlichen Grünen das für gerechtfertigt. „Fußballvereine und Ligaverbände profitieren ökonomisch stark von öffentlicher Infrastruktur. Wenn die Kosten der Polizeieinsätze bei Risikospielen den normalen Rahmen übersteigen, dürfen die Länder nicht alleine darauf sitzen bleiben“, so der sportpolitische Sprecher Joschka Knuth.

Dabei dürfe nicht nur der Heimverein allein für höhere Kosten aufkommen. Mit dem Bremer Urteil sei das aber durchaus rechtssicher möglich. Er erwarte, dass die Sportminister der Bundesländer „gemeinsam einen Weg finden, das Urteil und die Anmerkungen der Rechnungshöfe künftig stärker zu berücksichtigen“, sagte Joschka Knuth.