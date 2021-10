Kiel

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident legt sich fest: Daniel Günther (CDU) hält eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen wie Pflegekräfte für sinnvoll. Er äußerte sich am Freitag nach Abschluss einer Konferenz der Länderchefs in Königswinter bei Bonn und stärkte damit seinem Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) den Rücken. Allerdings betonte auch Günther, dass eine solche Verpflichtung nur „der allerletzte Schritt“ sein könne. Schon jetzt müsse in allen Einrichtungen im Norden „mit Nachdruck dafür gesorgt werden, dass möglichst alle Pflegekräfte geimpft sind“. Und wenn das nicht gelingt? Nach Einschätzung von Florian Becker, Professor für öffentliches Recht an der Uni Kiel, könnte das Land eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen auch im Alleingang beschließen.

Prof. Dr. Florian Becker sieht Kompetenzen in der Corona-Politik auch bei den Ländern. Quelle: Andrè Klohn

Der Experte wies auf Paragraf 20, Absatz 6 im Bundes-Infektionsschutzgesetz hin. „Solange der Bund nicht anderweitig entscheidet, kann die Kompetenz der Anordnung einer Impfpflicht an die Länder weitergereicht werden“, sagte Becker am Freitag. Die Länderentscheidung gelte dann so lange, bis der Bund das Thema wieder an sich zieht, und würde dann automatisch außer Kraft gesetzt. „Ich habe eine gewisse Sympathie dafür, dass man vor Ort Regelungen trifft“, betonte der Jura-Professor, der Parlament und Landesregierung in den vergangenen Jahren immer wieder beratend zur Seite stand. „Wenn der Bund nicht handelt, dann ist das ein gewisser Indikator dafür, dass er eine bundesweite Regelung nicht für erforderlich hält. Wenn die Länder doch die Kompetenz haben, dann müssen sie auch mal die politische Verantwortung für so etwas übernehmen, wenn sie das für richtig halten.“

„Der Fall Norderstedt zeigt: Es muss etwas passieren“

Eine Pflichtimpfung für Berufsgruppen wie zum Beispiel in Senioren- und Pflegeheimen, über die Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Garg diskutieren will, hält auch Becker allerdings für ein heißes Eisen. „Eine Zwangsimpfung ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit einer Person und muss verhältnismäßig sein.“ Die Landesregierung müsse also nachweisen, dass dadurch tatsächlich pandemische Fortschritte erreicht und bestimmte Gefährdungen ausgeschlossen würden. „Wer sich da heranwagt, muss schon sehr gute Argumente haben. Aber die aktuelle Situation im Pflegeheim in Norderstedt führt jedem in Schleswig-Holstein vor Augen, dass etwas passieren muss. Wenn die älteren Menschen doch schon geimpft sind und ihnen trotzdem etwas Substanzielles passieren kann, dann muss man überlegen, wie man sie schützt.“

Grundsätzlich sei abzuwägen, mit welcher Intensität das Land ins Grundrecht eingreifen wolle. Aus seiner Sicht sei das allerdings überschaubar, sagte der Rechtsexperte mit Hinweis auf die offenbar geringen Nebenwirkungen von Impfungen. „Wenn ich damit also eine schwere körperliche Beeinträchtigung von Menschen abwenden kann, ist das durchaus ein Argument für die Verhältnismäßigkeit – zumal dann, wenn man es auf bestimmte Berufsgruppen einschränkt.“ Grundsätzlich halte auch er freiwillige Lösungen jedoch für besser.

Mobile Teams impfen bei Bedarf auch Pflegepersonal

Ein Sprecher des Gesundheitsministerium wies auf eine insgesamt hohe Impfquote in den Gesundheitsberufen hin. Einen Alleingang Schleswig-Holsteins bei der Impfpflicht schloss er aus. Garg hatte am Donnerstag im Sozialausschuss des Landtags darauf hingewiesen, dass man zunächst auf die Verantwortung der Pflegekräfte und Einrichtungsleitungen setze. Gleichwohl müsse eine Debatte zur Verpflichtung möglich sein, sollten die Anstrengungen nicht fruchten. Das bekräftigte sein Sprecher am Freitag. In Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung seien derzeit Impfteams in den Pflegeheimen unterwegs: in erster Linie für Auffrischimpfungen, „bei Bedarf aber auch für Erstimpfungen von Personal“.

Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten hatten am Freitag eine weitere rechtliche Absicherung des Bundes bei den Corona-Schutzmaßnahmen gefordert. „Die Länder müssen auch nach einer möglichen Aufhebung der pandemischen Lage individuell handeln können“, sagte Günther. „Bei einer Pandemie in dieser Größenlage ist es wichtig, dass der Bund für diese gesetzliche Grundlage sorgt.“ In den Ländern müssten bei Bedarf unterschiedliche Maßnahmen ergriffen werden können, um auf besondere Situationen wie steigende Inzidenzen oder problematische Lagen in den Kliniken zu reagieren.