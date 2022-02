Kiel

Die Baldriantabletten, sie beruhigen nicht wirklich. Tatjana Koren wirkt höchst angespannt, als sie an diesem Morgen um kurz vor 9 Uhr die Tür zum Russischen Laden in Kiel öffnet. „Ich kann nicht schlafen, nicht essen, habe viele Tabletten genommen“, sagt die Ukrainerin sichtlich erschüttert. Schon in den frühen Morgenstunden habe sie mit ihrem Bruder im Grenzgebiet telefoniert. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Angriff Russlands auf die Ukraine begonnen. Ihr Bruder lebe zehn Kilometer von der russischen Grenze entfernt in einem Dorf im ukrainischen Teil der Oblast Luhansk, berichtet sie. „Er war schon bei der Arbeit und wurde wegen der Angriffe nach Hause geschickt.“

Tatjana Koren arbeitet seit acht Jahren für den Russen Alexander Grinblat in einem kleinen Lebensmittelladen im Stadtteil Wellingdorf. Sie kommen gut miteinander aus – was auch an Grinblats Putin-kritischer Haltung liegen mag. Und überhaupt, sagt sie, „zwischen normalen Leuten ist alles gut“. Das Geschäft in der Nissenstraße, seit 15 Jahren in den Händen der Grinblats, dient nicht nur Russen, sondern auch Kasachen und Ukrainern in Kiel als Anlaufstelle für Produkte aus der Heimat.

Auch Alexander Grinblat (51) berichtet noch am Tag zuvor, dass bei ihm alle Nationalitäten „freundschaftlich einkaufen“. Die Klingel scheppert bei jedem eintretenden Kunden. Olga, eine andere Mitarbeiterin, zeichnet Bratwürste aus. An der Kasse fragt Grinblat zwei Jungs, ob das alles sei, auf Deutsch. Sie nicken. Süßigkeiten in grellen Grün- und Blautönen für 7,15 Euro wandern über das Band und in die Taschen der jungen Kunden.

Im Kieler Laden für russische Lebensmittel werden Politik und „Business“ getrennt

Alles also wie immer? Oberflächlich gesehen mag das stimmen. Doch schon seit der Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 spricht Alexander Grinblat das Konfliktthema nicht mehr offen an: „Nicht gut für das Geschäft.“ Politik und „Business“, wie er es nennt, trennt er in seinem Laden offenbar bewusst.

Dafür gibt es einen Grund. „Wir haben viele Kunden, die für Putin sind“, erklärt Mitarbeiterin Tatjana Koren am Tag, nachdem Russland die Ukraine überfallen hat. Sie beklagt, dass viele Russen, auch in Kiel, der Propaganda aus Moskau glaubten. „Sie hielten uns Ukrainer schon 2014 für Faschisten. Faschisten!“, sagt sie ungläubig. Und ihre Stimme wird lauter.

Ukrainerin aus Kiel: „Große Angst vor Putin“

Nach den ersten Angriffen in der ukrainischen Grenzregion ist eine gewisse Ruhe eingekehrt. Das zumindest berichtet Tatjana Korens Bruder ihr noch am Donnerstagmorgen am Telefon. Eine trügerische Ruhe, die ihr keine Beruhigung bringt. Koren hat Angst vor dem, was noch in der Ukraine passieren kann. In sozialen Medien wie bei TikTok habe sie gesehen, dass alle Flughäfen in der Ukraine bombardiert worden seien.

„Da ist ein bisschen Panik“, sagt die 56-Jährige und knetet Griffe von Plastiktüten mit den Händen. Panik, dass Putin nicht nur den Osten ihrer Heimat, sondern das gesamte Land einnehmen will. Sie stamme aus der Mitte der Ukraine, aus Winnyzja, wo auch ihre Mutter lebe. Die sei 84 Jahre alt, schwer krank und bettlägerig. „Eine Flucht ist nicht möglich“, sagt Tatjana Koren. „Ich habe große Angst vor Putin. Viele Leute haben Angst, etwas gegen ihn zu sagen. Er ist verrückt. Was kann die Ukraine ausrichten gegen diese große Armee? Wer kann ihn stoppen – und wie?“

Fragt man Alexander Grinblat, dann sagt der ganz klar, Europa müsse gegenüber dem Kreml viel mehr Härte zeigen. „Macron und Scholz sind zu weich“, kritisiert er die bisherige Strategie westeuropäischer Regierungen im Umgang mit Russlands Machthaber Wladimir Putin. Konkreter wird Grinblat nicht.

Russe aus Kiel solidarisch: „Heute bin ich Ukrainer“

Aber dafür emotionaler. „Ich lebe gut in Deutschland, aber ich bin russischer Patriot. Das ist mein Land, und von dem bin ich enttäuscht“, sagt Grinblat, der nach eigenen Angaben aus St. Petersburg stammt. Im Licht der russischen Angriffe zeigt er sich solidarisch mit den Freunden aus dem Nachbarland: „Heute bin ich Ukrainer.“