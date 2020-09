Kiel/Beirut

Da war dieser Mann, dessen Frau und zwei seiner vier Töchter in den Trümmern ihres Hauses starben und der trotzdem immer wieder an diesen Ort zurückkehrte, um sich an die schönen, gemeinsamen Tage zu erinnern.

Da war diese ältere Frau, die mit ihrem Sohn unter freiem Himmel im Hinterhof ihrer zerstörten Wohnung hauste, weil ihre eigene einsturzgefährdet war, und die trotzdem jeden Abend die Treppe des Hausflurs hinaufstieg und durch das große Loch, das früher die Fassade war, gen Hafen schaute.

Da war diese fünfköpfige Familie, die alles, was ihr nach den zurückliegenden politischen und wirtschaftlichen Verwerfungen im Land noch blieb, verloren hat: den Job des Vaters, das eigene Auto – und auch die Hoffnung, dass alles eines Tages wieder besser wird.

Kielerin reiste nach Beirut , um zu helfen

Nura El-Ghandour, 28 Jahre alt, war nach Beirut gereist, um den Opfern der unvorstellbaren Explosionen im Hafen der Hauptstadt des Libanons, der Heimat ihrer Eltern, zu helfen – wir berichteten über ihre Pläne. Dort waren bei der Detonation von knapp 3000 Tonnen Ammoniumnitrat mindestens 165 Menschen getötet und mehr als 6000 weitere verletzt worden. Nach zehn Tagen ist die Kielerin am vergangenen Montag aus Beirut zurückgekehrt: mit dramatischen Geschichten über Menschen, mit Bildern der Zerstörung und einem merkwürdigen Gefühl im Bauch.

Das Ausmaß der Zerstörung ist größer, als auf Bildern zu sehen

Nach ihrer Ankunft in Beirut, erzählt El-Ghandour, habe sie zunächst viel geweint. „Das Ausmaß der Zerstörung ist im Vergleich zu dem, was wir in den Medien sehen, noch schlimmer – es ist nicht nur der Hafen betroffen“, sagt die junge Frau.

Kein einziges Gebäude im näheren Umfeld, kein Auto sei heil geblieben, erzählt sie: „Nur Fenster, die während der Explosion geöffnet waren, sind nicht kaputt gegangen.“ Alle anderen Scheiben zerbarsten unter der Druckwelle oder wurden von umherfliegenden Teilen zerschlagen. Balkone rissen ab, Fassaden und Türen wurden beschädigt.

"Das Leid ist so riesig"

Zusammen mit drei anderen Frauen aus Deutschland, die sie vor Ort kennenlernte, machte sich Nura El-Ghandour auf die Suche nach Menschen, die Hilfe benötigen. „Wir sind in die Teile der Stadt gefahren, wo keine Hilfsorganisation hinfährt“, sagt die Studentin der FH Kiel. „Das Leid ist so riesig.“ Viele seien durch das Ereignis arbeits- oder gar obdachlos geworden.

Für die ältere Frau und ihren Sohn, die im Hinterhof hausten, bezahlte sie im Voraus drei Monatsmieten einer neuen Wohnung. Für die fünfköpfige Familie besorgte sie Artikel aus dem Drogeriemarkt. Für einen Mann, der bei der Explosion sein rechtes Augenlicht verlor, bezahlte sie die Behandlungskosten und Medikamente. Einem anderen Mann finanzierte sie die Reparatur der Frontscheibe seines Autos, damit er wieder zur Arbeit fahren kann.

Etwa 100 Menschen konnten sie Unterstützung geben

Insgesamt 17.000 Euro hatten Nura El-Ghandour und ihre große Schwester Dolly, die in Ludwigshafen lebt und bereits zwei Wochen zuvor in Beirut Hilfe leistete, gesammelt – auch dank unserer Leser, die nach der Berichterstattung vor drei Wochen spendeten. Nur dem Mann, dessen Frau und zwei Töchter starben, konnte sie nicht helfen: „Er war schon in einer Notunterkunft untergebracht – aber wie soll man einem Menschen auch helfen, dem so etwas widerfahren ist? Wir haben ihm einfach zugehört.“

Insgesamt konnten die Kielerin und ihre drei Mitstreiter nach eigener Schätzung etwa 100 Menschen Unterstützung geben: „Die Zeit war zu kurz, um alles zu erledigen.“ Auch deshalb ist Nura El-Ghandour trotz der geleisteten Hilfe schweren Herzens abgereist: „Es hat sich so angefühlt, als hätte ich Beirut den Rücken gekehrt und es im Stich gelassen. Ich habe ein schlechtes Gewissen.“ Es ist ein irrationales Gefühl, das weiß sie. Trotzdem wolle sie unbedingt erneut nach Beirut reisen.

Die Hoffnung im Libanon ist verloren

Doch das Engagement Einzelner werde nicht ausreichen, sagt El-Ghandour: „Dort muss etwas passieren, und zwar von Mächtigeren als uns.“

Sorgen bereiten ihr die Stadt und ihre Bürger allemal. Die Stimmung in Beirut habe sich im Vergleich zum vergangenen Jahr vollständig gewandelt. „Der Libanon ist bekannt dafür, sich immer wieder nach Krisen aufzubäumen. Doch diesmal ist die Hoffnung verloren.“ Viele Beiruter hätten aufgegeben, so El-Ghandour. „Viele haben uns gebeten, sie mit nach Deutschland zu nehmen.“ Die Sicherheit in ihrer Heimat Kiel sei eben nicht selbstverständlich – auch das sei laut Nura El-Ghandour eine Erkenntnis, die bleibt.

