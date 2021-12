Kiel

Eigentlich sollte es kürzlich auf dem Parteitag der FDP Schleswig-Holstein vor allem darum gehen, wer die Liste zur Landtagswahl im Mai 2022 anführt. Doch dann zog Spitzenkandidat Bernd Buchholz (60), seit 2017 Wirtschafts-, Verkehrs- und Tourismusminister im Norden, auf dem Podium kräftig vom Leder: Der Kieler Tatort erwecke den Eindruck, als wäre Schleswig-Holstein ein „autistisches Ländchen“. Wie er das meint? Anlass für ein Gespräch.

Herr Minister, wie verbringen Sie Ihre Sonntagabende?

Bernd Buchholz: Ich gucke gerne Tatort und Polizeiruf 110, auch wenn das spießbürgerlich klingen mag.

Welchen Tatort gucken Sie besonders gerne?

Ich finde, der Kölner Tatort ist ausgesprochen gut gemacht. Es gibt auch einen aus München, der meiner Frau und mir gut gefällt. Da spielt noch das Kriminalistische eine Rolle, die Kommissare stehen als Ermittler im Vordergrund und nicht ihr psychosozialer Hintergrund, wie in manch anderen. Manche Tatorte sind künstlerisch stark angehaucht – da fehlt mir manchmal der Zugang.

Minister Buchholz: Lange kein positives Bild im Kieler „Tatort“ gesehen

Auch den Kieler Tatort finden Sie blöd. Warum?

Den Kieler Tatort finde ich schwierig, weil der Unternehmer und die Unternehmerin in der Regel raffgierige, profitgierige Drahtzieher der kriminellen Handlungen sind. Wenn es gut läuft, sind sie das larmoyante Entführungsopfer. Aber ein wirklich positives Bild habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Dabei sind die meisten Unternehmer engagierte Leute, die Arbeitsplätze schaffen und etwas für das Bruttoinlandsprodukt tun.

Die Tatorte aus Kiel sind meistens ziemlich düster. Mögen Sie das?

Es gibt tatsächlich noch zwei weitere Gründe, warum ich mit dem Tatort aus Kiel Schwierigkeiten habe. Leider sind die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner da oft mit grüner Schiebermütze und geringer Sprechfähigkeit ausgerüstet. Da hat man den Eindruck, was ist das denn für ein komischer Menschenschlag, der da oben zwischen den Deichen wohnt? Und die touristischen Orte, die gezeigt werden, sind in der Regel seit 1962 nicht mehr renoviert, was auch nicht der Realität entspricht. Das Bild eines modernen, innovativen, dynamischen Bundeslandes könnte der Tatort aus Kiel deutlich besser zeichnen.

Welchen Einfluss haben Fernsehsendungen auf Wirtschaft und Tourismus?

Sie haben zumindest Einfluss auf ein bestimmtes Stimmungsbild. Wenn Sie heute junge Menschen fragen, was sie mal werden wollen, sagt kaum jemand Unternehmerin und Unternehmer. Wir richten uns an Vorbildern aus und gucken insofern, wie so etwas in der Regel dargestellt wird. Wenn wir Gründergeist und Unternehmertum in der Gesellschaft fördern wollen, müssen wir auch ein positives Unternehmerbild zeichnen und kein negatives.

Gefällt Ihnen denn die skandinavische Ästhetik im Kieler Tatort?

Ich finde den Kieler Tatort vom Plot her sogar meistens ziemlich gut. Und ich mag Axel Milberg, die Figur Borowski und seine Art zu ermitteln. Das ist durchaus skandinavisch. Da ich auch ein Wallander-Fan bin, finde ich den Kieler Tatort von der Grundanlage her gut.

Bernd Buchholz: Die Realität sieht anders aus als im Kieler Tatort

Meinen Sie denn, der Kieler Tatort hält Touristen davon ab, hier Urlaub zu machen?

Nein, aber er hält junge Fachleute in bestimmten Berufsgruppen ab, sich hier niederzulassen, weil sie denken, dass bei uns nur gummistiefeltragende Landwirte sichtbar sind, die über Felder laufen, an deren Rand alte, heruntergekommene Resthöfe stehen. Das mag es auch geben, aber die Realität sieht doch ganz anders aus.

Dann skizzieren Sie uns bitte einen Kieler Tatort, den Sie selber gerne sehen würden.

Der würde in einer sehr modernen touristischen Ecke Schleswig-Holsteins spielen. Sagen wir mal in Scharbeutz, wo in einem sehr modernen Hotel der Inhaber ein richtig toller Typ ist, der sich um seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemüht und nichts mit dem Kriminalfall ansonsten zu tun hat. Der ist einfach nur ein guter Arbeitgeber und ein toller Boss und bringt Ökologie und Ökonomie zusammen.

Klingt eher wie beim „Landarzt“.

(lacht) Das würde ich so nicht sagen. Auch der „Landarzt“ ist nicht die Darstellung des modernen, dynamischen und innovativen Schleswig-Holsteins. Wir identifizieren immer wieder Schleswig-Holstein mit dem Thema der einsamen, reetgedeckten, freistehenden Häuser. Auch das ist Schleswig-Holstein, das ist auch das Schöne an Schleswig-Holstein. Aber es gibt auch ein modernes Schleswig-Holstein in Lübeck, in Kiel und Flensburg. Daran fehlt es mir im Film ein bisschen.

Ganz ohne Mord ist ein Krimi ziemlich öde.

Von mir aus kann der Kriminalplot im Film gerne stattfinden – was genau, ist gar nicht mein Anliegen, ich bin ja kein Kriminalschriftsteller. Mir geht es um die Tatsache, dass wir die glücklichsten Menschen der ganzen Republik sind und wir weder verdrießlich und maulfaul über die Äcker marschieren noch Menschen sind, die nur mit der Mistgabel umgehen, sondern mit Hightech im Gesundheitsbereich und im Digitalbereich agieren. Wir gehören durchaus zu den innovativen Regionen des Landes.