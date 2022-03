Kiel

Es wäre die seit langem größte Übernahme im deutschen Schiffbau. Die im Insolvenzverfahren steckenden MV Werften könnten zum Bestandteil der Werftengruppe TKMS aus Kiel werden. Die Kieler wollen ihre Position als größte Werft in Deutschland weiter ausbauen.

Seit Anfang März läuft bei den MV Werften das Insolvenzverfahren. Der bisherige Eigentümer Genting Hongkong hat sich beim Bau von Kreuzfahrtschiffen verkalkuliert und ist zahlungsunfähig geworden. Beim Insolvenzverwalter Christoph Morgen wird bei Nachfragen zum Stand der Gespräche mit Investoren auf die Vertraulichkeit verwiesen. Bis Anfang April läuft die „Phase für indikative Angebote“, heißt es aus dem Umfeld. Bei TKMS in Kiel werden die Meldungen zu einem geplanten Einstieg nicht dementiert. Nach KN-Informationen ist die Kieler Werft auf der Suche nach weiteren Produktionsplätzen.

In Kiel entsteht modernste U-Bootwerft Europas

Konkret geht es um die Abarbeitung der Aufträge aus dem Rüstungssektor in den kommenden Jahren. In Kiel entsteht deshalb gerade bis Ende nächsten Jahres für 250 Millionen Euro eine der modernsten U-Bootwerften Europas. Im Bereich der Zulieferungen und auch der Überwasserschiffe schaut man aber nach Mecklenburg-Vorpommern. Die Werft in Wismar gilt dabei als Sahnestück.

Am Freitag wurde mit Oliver Burkhard zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung der Kieler Werft TKMS gewählt. In einer ersten Mitteilung an die Belegschaft in Kiel hatte Burkhard die Zeitenwende angekündigt. Durch die „erfreulichen Auftragseingänge haben wir eine Riesenherausforderung allein bei der Abarbeitung unserer Projekte“, so Burkhard. Für die noch kommenden Projekte kündigte der Manager seiner Belegschaft „riesige Veränderungen“ an.

Aktuell hat TKMS Aufträge mit einem Volumen von fast 14 Milliarden Euro im Bestand. Dieses Volumen könnte sich bald auf über 20 Milliarden Euro steigern. Neue U-Boote, Fregatten, Korvetten und Spezialschiffe werden genauso gebraucht wie auch wieder zivile Projekte.

In den vergangenen Monaten gab es bereits Kontakte mit Mitarbeitern der MV Werften. Viele Ingenieure der Werften aus Mecklenburg-Vorpommern hatten Interesse an einem Wechsel in den U-Bootbau nach Kiel bekundet.

Ob TKMS beim Bieterwettbewerb um die MV Werften am Ende das Rennen macht, hängt auch von dem Angebot und dem Wohlwollen der Gläubiger ab. Der Insolvenzverwalter hat dafür im April ein hartes Stück Arbeit vor sich. Wenn es klappt, ist am ersten Arbeitstag von Oliver Burkhard am 1. Mai in Kiel die Entscheidung für die Erweiterung der Großwerft gefallen und die MV Werften sind Teil der Kieler TKMS.

Immer öfter prüfen gerade deutsche Reeder auch Angebote von Werften aus Europa für Neubauprojekte im zivilen Bereich. Dazu kommen neue Projekte für Forschungsschiffe, Offshore-Schiffe und Behördenfahrzeuge.