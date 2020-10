Kiel

"Das ist einer der größten Erfolge der vergangenen Jahre auf diesem Gebiet. Wir haben selten so professionelle Arbeiten gesehen", sagte René Matschke, Leiter des Zollfahndungsamtes Hamburg bei der Präsentation in Kiel.

Bei der Razzia am 16. September wurden allein zehn Kilogramm Arznei- und Dopingmittelwirkstoffe sowie 2,5 Kilogramm fertig hergestellter Tabletten sichergestellt.

Geführt wurden die Ermittlungen durch ein Team von Kieler Zollfahndern, die sich auf diese Thematik des Sport-Dopings spezialisiert haben. "Das waren sehr komplexe Ermittlungen für die Kollegen", erklärt Matschke, ohne aber Details zu nennen. Auf die Spur des Doping-Netzwerks waren die Fahnder durch die Hilfe der Zoll-Kollegen am Frankfurter Flughafen gekommen. Dort landen täglich tonnenweise Luftfracht aus Asien.

Hundefutter aus China als Tarnung

Im Frankfurter Frachtzentrum nahmen sich die Zöllner Ende vorigen Jahres routinemäßig auch eine Lieferung chinesisches Hundefutter genauer vor. Das professionell verpackte Futter wirkte äußerlich echt.

Die in Beuteln original verpackte Ware war für einen 43-jährigen Mann aus dem Raum Itzehoe bestimmt. Chinesisches Hundefutter für Itzehoe? "Das ist nicht unüblich. Bei all den Waren, die per Luftfracht kommen, ist das fast normal", so ein Fahnder. Unüblich waren aber die unterschiedlichen Bilder bei der Durchleuchtung der Hundefutter-Tüten. In den Hundefutterpaketen war nämlich auch ein Kilogramm reiner Testosteron-Wirkstoff enthalten.

Mit taktischen und technischen Mitteln sammelten die Beamten danach Informationen über den Empfänger. Die Spur führte dann schnell von Itzehoe weiter nach Halle an der Saale in Sachsen.

Mehrere Wohnungen in Schleswig-Holstein und Sachsen durchsucht

Dabei geriet den Kieler Zollfahndern ein 31-jähriger Mann und dessen Mutter in Sachsen ins Visier. Der Mann wurde schnell als Verantwortlicher für das Marken-Lable "King Pharm" identifiziert. Bei der Aufklärung fokussierten sich die Beamten schließlich auf die Wohnung der Mutter in Halle.

Als dann bei den Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe zwei weitere Pakete mit fünf Kilo Wirkstoffen aus China und zwei Pakete mit 500 Ampullen lokalisiert wurden, schlugen die Fahnder zu.

Am 16. September wurden zeitgleich vier Wohnungen in Sachsen und eine Wohnung in Schleswig-Holstein durchsucht. In der Küche der Mutter des 31-jährigen Hauptbeschuldigten fanden die Ermittler in Halle ein komplettes Dopinglabor. Neben den Wirkstoffen wurde dort auch eine hochwertige Maschine zur Herstellung von Tabletten sichergestellt.

"Das war alles sehr professionell eingerichtet und deutet auf einen sehr gut organisierten Abnehmerkreis hin. Ein Fund in dieser Größe ist äußerst selten", so einer der Fahnder bei der Vorstellung am Freitag in Kiel.

Mutter und Sohn tauchten ab

Die 31-Jährige und seine Mutter sind aber unmittelbar vor dem Zugriff untergetaucht. "Vermutlich halten sie sich im Ausland auf", so Matsche. Auf sie werden jetzt Zielfahnder angesetzt.

Da bei der Razzia auch umfangreiche Datenträger sichergestellt wurden, versuchen die Beamten jetzt das Netzwerk aufzurollen.

Abnehmer der Doping-Präparate waren keine Sportler aus der Hochleistungsszene. "Auffällig war aber, das neben den Doping-Präparaten auch Mittel gefunden wurden, die dazu dienen, die Spuren des Dopings im Körper zu verschleiern", so Matschke.

