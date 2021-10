Kiel

Als am Mittwoch, 29. September 2021, ein Tornado über Kiel zog, war die Erinnerung wieder ganz präsent. Christa und Rudolf Sünnemann erlebten den Wirbelsturm 1973 mitten bei einem Ausflug in der Nähe von Westensee. Hier schildert der Ehemann seine Erfahrungen:

„Es war ein schwül-warmer Sonntagnachmittag am 5. Mai 1973. Meine Verlobte und ich waren auf einem Spaziergang im Wald zwischen dem Heidberg und dem südöstlichen Westensee. Plötzlich hörten wir von Ferne ein ungewöhnliches Rauschen auf uns zukommen. Wir blieben stehen.

Dann prallten dicke Hagelkörner auf den Waldweg. Wir kehrten um, fingen an zu laufen, immer schneller und erreichten unser Auto in etwa 300 Metern Entfernung. Bloß weg hier, ich startete den Motor unseres VW-Käfers, fuhr den Heidberg hinauf.

Der Wirbelsturm rüttelte 1973 kräftig am VW-Käfer

Oben auf dem Bergweg rüttelte ein so heftiger Sturm an unserem Wagen, dass ich den Rückwärtsgang einschaltete, den Berg rückwärts hinunterfuhr in die vermeintlich sicherere Niederung. Doch da knallte der Sturm noch heftiger gegen das Auto.

Meine Verlobte warf sich intuitiv mit ihrem Oberkörper zu mir auf den Schoß. Ich wollte sehen, was da so heftig über uns kam – und sah durch die Autoscheibe, wie zur Rechten, wo wir gerade durch den Wald hergelaufen waren, die Erde geradezu umgewälzt wurde und alles auf uns zukam.

Im nächsten Augenblick prallte etwas sehr heftig gegen das Dach unseres Autos. Dann sah ich, wie unmittelbar vor uns das Dach eines alten Strohdachhauses von den Grundmauern emporgehoben wurde, sich in der Mitte durchbog, in der Luft zusammengefaltet wurde und direkt vor unserem Wagen auf den Boden knallte, sodass etwas von dem Dachstroh sich noch an der Stoßstange unseres VWs verfing.

In zwei bis drei Minuten war alles vorbei. Meine Verlobte und ich sahen einander mit großen Augen an. Etwas Ungeheuerliches war geschehen, aber wir waren bewahrt geblieben. Wir stiegen vorsichtig aus. Da hörten wir Hilferufe einer Frau von einem nahen Wochenendhaus her. Wir liefen hin zu der Frau. Sie war noch ganz entsetzt von dem Erlebten.

Plötzlich hob sich das ganze Dach des kleinen Hauses

Sie hatte den Sonntagskaffeetisch gedeckt für Gäste. Plötzlich hatte sich das ganze Dach ihres kleinen Hauses in die Luft gehoben – über ihr der Himmel. Und so sahen wir dann den gedeckten Tisch fast unversehrt an der frischen Luft. Wir berichteten der Frau von der Gewalt des Wirbelsturms und machten ihr deutlich, sie könne dankbar sein, dass sie unverletzt davongekommen wäre.

Vor dem Eingang eines Hauses am Weg zum Heidberg hinauf standen Menschen und unterhielten sich aufgeregt. Das Haus schien unbeschädigt geblieben zu sein. So sagten wir den Menschen: „Sie haben aber Glück gehabt!“ - „Was, Glück gehabt?! Gucken Sie mal um die Ecke des Hauses!“

Wir gingen, sahen und staunten, wie der Wirbelsturm die ganze Giebelwand des Hauses scharf wegrasiert hatte. So stand im Erdgeschoss nach außen ganz offen das Wohnzimmer mit einem schön gedeckten Kaffeetisch – alles ordentlich gut erhalten bis auf einige Ziegelsteine, die auf dem Tisch lagen. Im Obergeschoss ein Schlafzimmer mit gut gemachten weißen Betten – von außen wie in eine Puppenstube zu sehen.

Das Strohdach mit den schweren Balken wäre fast auf dem Auto gelandet

Seltsam, wie Zerstörung und Bewahrung so nah beieinander waren. Und das wurde uns noch einmal besonders bewusst, als wir zu unserem Wagen zurückkehrten. Nur wenige Meter weiter nach vorn und das Strohdach mit den schweren Balken wäre voll auf uns im Auto gefallen. Aber wir waren wunderbar bewahrt geblieben.

Dann sahen wir, dass ein Balken, der gegen das Dach unseres Autos geschleudert worden war, eine tiefe Delle in den stahlverstärkten Dachholm unseres VWs geschlagen hatte. Was wäre geschehen, wenn er nur etwas darunter mit seiner Wucht durch die Autoscheibe gestoßen wäre!

Einige Meter weiter stand ein dreieckiges Verkehrsschild, das komplett mit beiden Seiten vom Wirbelsturm um den Pfosten gebogen worden war. Und in den Wald, aus dem wir gerade noch entkommen waren, hatte der Wirbelsturm eine breite Schneise geschlagen, in der kein einziger Baum mehr stand.

Die Dörfer sahen wie bombardiert aus

Einige Dörfer, durch die wir auf dem Rückweg nach Kiel fuhren, sahen wie bombardiert aus. Die Bewahrung in solch einer extremen Bedrohungssituation hat natürlich mit unserem Leben weitergehend etwas gemacht. Wir haben immer wieder mit sehr bewusster Dankbarkeit aufgenommen, was uns in unserem Leben gegeben worden ist und was wir mit unserem Leben tun konnten und tun können – bei aller Erfahrung von Grenzen, die wir so auch annehmen konnten.

Inzwischen sind wir 47 Jahre in Dankbarkeit verheiratet. Wir haben auch gelernt, im Vertrauen auf den zu leben, den wir über allem glauben, und bauen auch immer wieder auf seinen mächtigen Schutz.“