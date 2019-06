Das WIPP-Projekt ist Teil des grenzüberschreitenden Interreg5a-Programms, an dem sich Deutschland und Dänemark beteiligen. So sollen beide Länder voneinander lernen: In Dänemark sind Gesundheit und soziale Teilhabe Aufgabe der Kommune. Jeder Bürger bekommt dafür eine spezielle Mail-Adresse. Kann er selbst nicht damit umgehen, übernimmt dies ein Beauftragter für ihn. So soll immer ein „Draht zur Gemeinde“ gewährleistet sein.

Das WIPP-Projekt wird mit 2,7 Millionen Euro vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert. Es läuft von Ende 2016 bis 2020. Ziel ist es, die Gesundheit von Senioren nachhaltig zu verbessern.