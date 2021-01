Kiel

Frau Sen, können Sie uns verraten, was das Geheimnis eines echten indischen Currys ist?

Es ist normalerweise nicht nur Gewürz oder ein Gericht, sondern eine Mischung aus bis zu zwölf unterschiedlichen Gewürzen und Kräutern. Jeder Koch hat seine eigene – manchmal auch geheime – Mischung. Und: Von Region zu Region sind die Curry-Mischungen in Indien unterschiedlich. Wichtig ist: Die Gewürze werden schon mit Zwiebeln und Knoblauch angebraten und nicht erst beim Kochen zum Gericht dazugegeben.

Ihr Vater ist Inder. Wie viel indische Mentalität steckt in Ihnen?

Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Meinen Vater zeichnet aus, dass er auch in schwierigen Situationen immer einen Weg gefunden hat und dass er nicht viel braucht, um glücklich zu sein. Er liebt klassische indische Musik und singt auch selbst. Diese Klänge, seinen Optimismus und auch seine Liebe zur indischen Küche, er kocht seit Jahrzehnten hervorragend, hat er mir und meinen Schwestern mitgegeben.

Was lieben Sie an den Norddeutschen?

Ihre Geradlinigkeit, ihre Unaufgeregtheit und ihren oft trockenen Humor! Wenn Menschen hier „eine große Welle machen“, beeindruckt das kaum jemanden. Das finde ich total sympathisch. Da fühle ich mich Zuhause.

Sie sind zwar in Hamburg aufgewachsen, aber in Kiel geboren. Verbindet Sie noch irgendetwas mit Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt?

Ich bin in Kiel eingeschult worden, meine Mutter war später Lehrerin und hat damals in Kiel studiert. Ich erinnere mich an tolle Sommer am Strand der Kieler Förde, an viele Fahrten mit der Fähre nach Laboe und eine sehr unbeschwerte Zeit. Ich bin auch danach in Schleswig-Holstein, im Hamburger Umland aufgewachsen. Und habe immer stolz gesagt, dass ich eigentlich eine Kieler Sprotte bin. Es hat aber ziemlich lange gedauert, bis ich überhaupt wusste, was eine „Sprotte“ eigentlich ist. Als Jugendliche bin ich dann von Kiel aus oft mit der Familie einer Freundin losgesegelt, mit deren Boot Richtung Dänemark. Noch heute fühle ich mich am Wasser am wohlsten.

Wann waren Sie das letzte Mal hier?

Das letzte Mal beruflich war ich in Kiel am Geomar, um eine Veranstaltung für mehr Nachhaltigkeit und saubere Meere zu moderieren, auch der Bundesentwicklungsminister war dabei. Da ich keine familiären Verbindungen nach Kiel habe, komme ich nur selten vorbei. Aber wenn ich in meiner Geburtsstadt bin, erkunde ich auch gerne die Natur am Stadtrand. Wir waren früher oft an der Schwentine und dort zieht es mich immer noch hin.

Am 11. Januar waren Sie das erste Mal als Tagesschau-Sprecherin um 20 Uhr zu sehen. Das stelle ich mir ziemlich aufregend vor.

Na klar, das erste Mal um 20 Uhr die Tagesschau zu präsentieren, war schon aufregend. Aber in dem Moment, wenn es losgeht mit einer Live-Sendung, hoffe ich auf eine gewisse innerliche Ruhe. Gelassenheit und Konzentration sind in so einer Situation aber alles andere als einfach. Ein bestimmtes Ritual habe ich nicht, aber das Vertrauen, dass ich ähnliche Situationen schon oft erlebt und irgendwie gemeistert habe.

Gab es Kommentare zu Ihrem roten Blazer?

Ich glaube, unsere Kleidung bei der Tagesschau sollte nicht zu sehr vom Inhalt der Meldungen ablenken. Aber klar, sie ist das, was den Zuschauern und Zuschauerinnen als Erstes ins Auge fällt. Und der rote Blazer bekam so einige Komplimente.

Ärgert es Sie, wenn die Leute mehr auf Ihr Äußeres achten, als auf die Nachrichten, die Sie verkünden?

Nein. Positive Rückmeldungen dazu sind doch etwas Schönes.

Haben Ihre beiden erwachsenen Kinder Ihnen ein Feedback zu Ihrer ersten 20-Uhr-Sendung gegeben?

Ja, die haben sich natürlich mit mir gefreut, dass alles gut gelaufen ist. Insgesamt sehen Sie meine Arbeit als Journalistin im Fernsehen aber sehr entspannt, schließlich sind sie gewissermaßen damit aufgewachsen.

Ein „Sternengefunkel“ vor der Kamera Die gebürtige Kielerin Julia-Niharika Sen (53) wuchs in Hamburg auf und studierte an der dortigen Uni Anglistik und Romanistik. Als Fernsehjournalistin und Filmemacherin arbeitete sie anschließend für verschiedene Redaktionen im NDR-Fernsehen. Darunter das Auslands-Magazin „Weltbilder“ und die Sendung „Rund um den Michel“. Seit 2010 moderiert sie das Regional-Magazin „Hamburg Journal“. Zum festen Moderatoren-Team der „Tagesschau 24“ gehört sie seit 2018. Die 20-Uhr-Tagesschau präsentierte sie das erste Mal am 11. Januar 2021. Julia-Niharika Sen hat zwei Kinder und lebt in Hamburg. Ihr zweiter Vorname stammt übrigens aus Indien, dem Geburtsland ihres Vaters. „Niharika“ bedeutet übersetzt „Sternengefunkel“.

Im Grunde sind Sie ja ein alter Hase. Seit mehr als zehn Jahren stehen Sie für den NDR vor der Kamera. Sie präsentieren unter anderem die Abendausgabe von „NDR Info“, moderieren das „Hamburg Journal“. Trotzdem gab es vielleicht vor der ersten 20-Uhr-Sendung doch Albträume?

Den klassischen Albtraum, dass ich das Studio nicht finde oder dass die Karten alle leer sind, hatte ich Gott sei Dank nicht. Aber eine Woche vor der Sendung musste mir ungeplant ein entzündeter Weisheitszahn gezogen werden, das hat mir schon ein paar Sorgen bereitet. Aber zum Glück ist alles sehr schnell verheilt.

Ich stelle mir Ihren neuen Tagesschau-Job sehr stressig vor. Immerhin hängen 15 Millionen Zuschauer an Ihren Lippen.

Ganz ausblenden kann man das große Publikum natürlich nicht. Aber ich fühle mich in dem Studio, durch meine Moderation des ARD-Nachtmagazins im selben Studio und auch meine Arbeit bei Tagesschau 24 dort schon etwas Zuhause. Das hilft auf jeden Fall. Die Meldungen schreiben die hervorragenden Redakteure und Redakteurinnen der Tagesschau. Und ich versuche die Nachrichten dann so gut wie möglich zu präsentieren. Ohne eine gesunde Anspannung geht das aber nicht. Und die gehört dazu, denke ich.

Sie haben den Verein „Freundeskreis Tara for children“ mitbegründet, der sich für stark benachteiligte Frauen und Kinder in Indien einsetzt. Wie kam es dazu?

Meine alte Schulfreundin Katharina Kakar lebt seit Jahren in Indien – sie hat den bekannten indischen Psychoanalytiker Sudhir Kakar geheiratet. Sie hat vor Ort unterschiedliche Projekte initiiert und zurzeit unterstützen wir vor allem eine Schule im Himalaya für Kinder aus entlegenen Bergregionen.

Frauen und Mädchen werden bis heute in der indischen Gesellschaft benachteiligt und unterdrückt. War es für Ihren Vater selbstverständlich, dass Sie studieren und Karriere machen? Oder mussten Sie dafür kämpfen?

Nein, absolut nicht. Mein Vater hat mich und meine Schwestern immer darin unterstützt, unseren Weg zu gehen. Er ist weder rückständig noch ein Patriarch. Sondern ein Mensch, der sehr für gelebte Gleichberechtigung steht. Das ist in unserer Familie überhaupt kein Thema.

Wo tanken Sie neue Energie, wenn Sie mal nicht im Fernsehstudio sind?

Auf Amrum bekomme ich wirklich den Kopf frei. Schon auf der Fähre ab Dagebüll lasse ich Land und Stress hinter mir und schalte total ab. Überhaupt verbinde ich mit Schleswig-Holstein und der Weite des Horizonts absolute Entspannung. Und das Gefühl von Heimat.