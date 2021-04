Kiel

1986 landet Annie Lander Laszig in Kangerlussuaq auf Grönland: Die dortige Søndrestrom Air Base wird militärisch von der US Air Force, aber auch für den zivilen Flugverkehr genutzt. Die Theologin soll einer deutschen Touristengruppe auf einer Kreuzfahrt die Schönheit und Einmaligkeit Grönlands und seiner Bewohner nahebringen.

Das ist längst Routine: Die Dänin hat schon früh als Stadtführerin in Kopenhagen Geld verdient und 1972 die erste Touristengruppe überhaupt auf Grönland geleitet. Seither besucht sie die größte Insel der Erde regelmäßig und gibt dort ihr Wissen an Touristen weiter. Doch diese Reise wird einmalig für die Dänin, die 1984 der Liebe wegen nach Kiel gezogen ist.

Eine Einladung auf Grönland

„Bei der Tour 1986 kam ich direkt aus Kopenhagen. Meine Gäste sollten erst am nächsten Tag aus Deutschland einfliegen. Das war mein Glück, denn so hatte ich an dem ersten Abend und nächsten Vormittag noch Zeit“, erzählt sie und erinnert sich an ein besonderes Detail: „Sonst hatte ich immer einen Rock eingepackt, doch ausgerechnet für diese Reise schien mir das überflüssig. Es stand nichts Festliches an und das arktische Klima erfordert nun mal robuste Kleidung.“

Umso größer ist der Schrecken, als Steen Malmquist sie nach der Landung an die Seite nimmt. Der Administrator des zivilen Teils der Air Base lädt sie für den Abend zu einem privaten Essen ein und hat eine Bitte: Annie Lander Laszig soll Tischdame eines besonderen Gastes sein - von Prinz Philip, dem Gemahl der britischen Königin.

Kein Kleid, kein Rock, aber Nagellack

„Das war natürlich eine große Ehre, traf mich aber völlig unvorbereitet. Ich wusste kaum etwas über Prinz Philip, war nicht erfahren in der royalen Etikette und ein Kleid oder einen Rock hatte ich auch nicht mit. Dazu muss man wissen, dass es in Kangerlussuaq keinerlei Kleidungsgeschäfte gab. Das Einzige, was ich noch erstehen konnte, war Nagellack. Ich bezweifele aber, ob Prinz Philip das aufgefallen ist.“

Das Zusammentreffen ist einem Zufall zu verdanken. „Prinz Philipp war wieder einmal auf dem Weg zu den Commonwealth Games, den regelmäßigen Wettkämpfen der Commonwealth-Staaten, und da landete er immer auf Grönland zwischen. Er wollte keine offiziellen Auftritte, deshalb das Abendessen im privaten Rahmen.“ Annie Lander Laszig bereitet sich, so gut es in der Kürze und ohne Internet möglich ist, vor. Die Konversation auf Englisch ist für die Dänin kein Problem. "Aber die korrekte Anrede ‚Your Royal Highness’ ist für unsere Zungen etwas schwierig. Da hatte ich Bedenken, ob mir das immer richtig über die Lippen geht.“

Zum Essen Moschusochsen

Das Essen findet tatsächlich in kleinem Kreis statt: der Gastgeber Steen Malmquist und sein Sohn Lars, der Chef der Militärbasis mit seiner Frau, Prinz Philipp – und Annie Lander Laszig in dunkler Hose und der besten Bluse aus dem Koffer. Die Dänin wird dem Prinzen vorgestellt, nimmt neben ihm am Tisch Platz.

Es wird Moschusochse, vom Gastgeber persönlich geschossen, serviert. Und überraschend schnell entspinnt sich eine angeregte Unterhaltung zwischen der 40-Jährigen aus Kiel und dem 64-jährigen Herzog von Edinburgh. Denn beide verbindet etwas.

Tipps von Prinz Philip

Sie steht kurz vor ihrer ersten Predigt als Pastorin – er hat bereits mehrere Predigten in Westminster Abbey gehalten. "Er hat sehr unprätentiös über seine Erfahrungen berichtet und mir Tipps für meine Predigt gegeben. Wir waren so in unser Gespräch vertieft, dass ich irgendwann die Anrede ‚Your Royal Highness’ vergessen habe. Aber das scheint ihn nicht gestört zu haben.“

Zu diesem Zeitpunkt ahnt Annie Lander Laszig nicht, dass sie bald die royalen Tipps auch auf Grönland gebrauchen kann. Den am 24. Dezember 1986 wird sie auf der Air Base in der Kirche den Weihnachtsgottesdienst halten, bei einer Außentemperatur von minus 39 Grad.

Und wie war Prinz Philip als Mensch? "Interessiert, zugewandt, humorvoll. Er hat mich auf Augenhöhe behandelt, also wirklich sehr sympathisch“, erzählt Annie Lander Laszig.

Zum Krähenbeeren-Kompott eine Einladung

Das Abendessen endet mit Krähenbeeren-Kompott – die Beeren dafür hat Gastgeber Steen Malmquist persönlich gesammelt – und einer Einladung von Prinz Philipp: Ob sich Annie Lander Laszig am nächsten Tag sein Privat-Flugzeug anschauen möchte. "Darüber habe ich mich sehr gefreut. Das war auch von der Kleidung kein Problem mehr...“

Seit der Begegnung hat die heute 75-Jährige die Geschichte des britischen Königshauses interessiert verfolgt. "Der Tod von Prinz Philip ist mir nahe gegangen.“ Annie Lander Laszig wird weiter immer an ihn denken, wenn sie auf Grönland ist. Denn das ist ihr nach rund 150 Aufenthalten ans Herz gewachsen und daran hat auch ihr Tischherr von 1986 seinen Anteil.