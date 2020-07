Tornesch

Tragische Szenen haben sich am Donnerstagabend in der Heimstättenstraße in Tornesch abgespielt: Ein Vater wollte seine Tochter aus einem Weiher retten, in dem sie gegen 21.56 Uhr ohne Fremdeinwirkung gefallen war. Er stieg zu ihr ins Wasser - und ertrank. Denn beide konnten nicht schwimmen.

Durch die Schreie des Mädchens eilten Passanten herbei. Sie konnten das neunjährige Kind aus dem Wasser ziehen und retten.

Polizisten bargen wenig später den 61-Jährige aus dem Weiher. An Land reanimierten Rettungskräfte den Mann und brachten ihn in ein Hamburger Krankenhaus. Hier ist der 61-Jährige am Freitagmorgen gestorben. Das Mädchen erlitt einen Schock.

