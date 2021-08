Kiel

Können im Herbst die Kinder-Intensivstationen in Schleswig-Holstein keine Patienten mehr aufnehmen, weil Mädchen und Jungen durch herkömmliche Viren schwer erkranken? Dieses Szenario liegt Experten zufolge nah. Aus zwei Gründen: Erstens fehlt den Kindern seit vergangenem Jahr durch die Corona-Maßnahmen wie Maske und Abstand das „Training“ des Immunsystems, zweitens sind die Intensivkapazitäten in der Kinderheilkunde knapp.

Der Kinder- und Jugendarzt Alexander Baumgarten-Walczak hat in seiner Praxis in Preetz derzeit allerhand zu tun – und das liegt nicht nur an den Impfungen und einer Warteliste von 50 Jugendlichen. „Seit eineinhalb Jahren hatten Kinder fast keine Infektion, die komplette Grippesaison ist ausgefallen. Doch momentan ist bei uns ein Andrang wie in der Winterzeit.“

Kinderärzte in Schleswig-Holstein warnen vor Infektwelle

Die „große Infektwelle“, wie sie der Sprecher des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) für Kiel und den Kreis Plön nennt, „macht uns Sorge“. Diese Welle trete auf, „weil das Immunsystem eineinhalb Jahre lang nicht trainiert wurde“, erklärt der Kieler.

Eine Besonderheit sei es auch, dass schon erste Fälle des RS-Virus aufgetreten sind. Das Virus, das bei Säuglingen und Kleinkindern der häufigste Auslöser für Atemwegsinfektionen ist, werde üblicherweise zwischen Ende Oktober und Anfang April festgestellt.

Einzelne Kleinkinder und Säuglinge wurden aber bereits jetzt stationär aufgenommen. „Das ist schon sehr außergewöhnlich. Besonders für Frühgeborene ist dieses Virus gefährlich“, sagt Baumgarten-Walczak.

Für Sorgen unter Medizinern sorgt deshalb der Mangel an Intensivkapazitäten für Kinder. Der liegt jedoch nicht an der Infrastruktur, denn die ist in der Vergangenheit durchaus ausgebaut worden. Am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) zum Beispiel ist die Zahl der Plätze für Neugeborene, Kinder und Jugendliche in den vergangenen zehn Jahren um die Hälfte gestiegen. Während es 2012 noch rund 20 waren, sind es derzeit gut 30.

Fachkräftemangel auch in der Kinder-Intensivpflege

Das Gesundheitsministerium nennt die Zahl von 41 Planbetten in Schleswig-Holstein, allerdings ohne Neugeborene. Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) standen am Donnerstag jedoch nur insgesamt 31 Behandlungsplätze für Patienten bereit, die sich zwischen dem Säuglings- und dem Jugendalter befinden.

Betten gibt es genug, sagt Prof. Anselm Uebing, Direktor der Klinik für angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie am UKSH. „Wir können wegen des Fachkräftemangels in der Pflege aber nicht alle benutzen.“ Er verfüge am Campus Kiel etwa über 15 Betten, von denen derzeit aber nur 70 Prozent genutzt werden können.

„Wir müssen unser kinderkardiologisches Programm immer an der aktuellen Kapazität versorgbarer Betten ausrichten“, so Uebing. Ihm zufolge dürfen vier Kinderkrankenschwestern höchstens für acht bis neun Patienten gleichzeitig zuständig sein. Die Sorge der Kinderärzte könne Uebing nachvollziehen. Es lasse sich zwar nicht vorhersagen, ob schwere Erkrankungen im Herbst sprunghaft zunehmen. Doch möglich sei dies durchaus.

UKSH verfügt über Notfallpläne

„Wenn jetzt eine große Infektwelle durch Viren und Influenza kommen würde, hätten wir ein Problem“, so der Arzt. Mit einer Überlastung rechne er zwar nicht, aber „wir müssten planbare Behandlungen unseres kardiologischen oder neurologischen Programms verschieben“. Sollte es dennoch zu Engpässen kommen, müsse das UKSH auf die für einen Covid-Ansturm erstellten Notfallpläne zurückgreifen.

In dem Fall würde weiteres Personal woanders abgezogen, was wiederum zu weiteren Verschiebungen von Behandlungen führen würde. „Das muss man unbedingt bei weiteren Lockerungen im Kopf haben“, so der Klinik-Direktor. Vor dem Hintergrund möglicher schwerer Erkrankungen sei es möglicherweise sinnvoll, die derzeitigen Corona-Maßnahmen zunächst aufrechtzuerhalten.

Von Tilmann Post und Dennis Betzholz