Kiel

"Hinter den Wohngruppen der stationären Kinder- und Jugendhilfe liegen harte Monate“, sagt Landespastor und Diakonie-Vorstand Heiko Naß.

Wer in einer Einrichtung wohnt, hatte es in seinem Leben ohnehin nicht einfach. Die meisten Vier- bis 18-Jährigen leben dort, weil sie schon früh schwere Schicksalsschläge verkraften mussten oder ihre Familien sich nicht richtig um sie kümmern können. Viele traf es deshalb umso härter, als sie ihre sozialen Kontakte einschränken mussten.

Jugendlichen fehlten Freunde und Treffen mit Eltern

"In einer Wohngruppe wohnen meist zehn Kinder", erzählt Claudia Langholz, Geschäftsführerin Kinder- und Jugendhilfe in der NGD-Gruppe. "Da hängt alles zehnmal dran." Wegen Corona konnten sie ihre Familien, Angehörige und Freunde kaum sehen. Das sei für viele schwer gewesen, weil ihnen wichtige Bezugspersonen fehlten. Teilweise mussten ganze Wohngruppen oder einzelne Jugendliche wegen Infektionen in Quarantäne.

"In diesem Alter sind gerade die Kontakte, die man sich selbst aussucht, enorm wichtig", erklärte Phillip Diestel, Referent für Kinder- und Jugendhilfe beim Diakonischen Werk Schleswig-Holstein. Das sei wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung. In der Pubertät machten Jugendliche normalerweise ihre ersten sexuellen Erfahrungen, auch das sei durch Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln auf der Strecke geblieben. "Die Jugend kann man nicht aufholen."

Eine große Herausforderung sei auch das Distanzlernen gewesen, so Langholz. In vielen Wohngruppen gebe es einen Computer für alle, das habe plötzlich nicht mehr ausgereicht, als alle Unterricht von zu Hause machen mussten. Die Betreuerinnen und Betreuer mussten gleichzeitig Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Schulen und Klassen betreuen, mit teils ganz unterschiedlichen Lernunterlagen und Konzepten.

Personal kam an sein Limit

In der Pandemie hätten Beschäftigte viele Überstunden angesammelt, teilweise ihre Urlaube nicht nehmen können. „Die Mitarbeitenden geraten zunehmend an ihre Grenzen“, so Langholz. „Um auch künftig in der stationären Kinder- und Jugendhilfe eine verantwortliche Betreuung gewährleisten zu können, muss der Personalschlüssel dringend angehoben werden.“

Für die Betreuung von zehn jungen Menschen sind 4,6 sozialpädagogische Fachkräfte vorgesehen. Kommt Nachtbereitschaft hinzu liegt der Personalschlüssel bei 5,2. "Das klingt vielleicht nach nicht so wenig, man muss aber bedenken, dass es um Schichten für Betreuung über 24 Stunden an sieben Tage die Woche geht", sagt Naß. Der Schlüssel müsse auf sechs bis sieben erhöht werden.

Der 2016 vereinbarte Personalschlüssel passe nicht mehr zu den Anforderungen an die Betreuenden. Es gehe um die Arbeit mit oft hochbelasteten Kindern, Jugendlichen und deren Familien, intensive Erziehungsarbeit, Medienpädagogik und zunehmende Anforderungen an die Dokumentation.

Und die Arbeit werde nicht weniger: „Viele Kindeswohlgefährdungen werden sich erst nach und nach zeigen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe für uns, auf die wir uns einstellen müssen“, so Naß.

Impfangebot für Jugendliche aus Einrichtungen gefordert

Die derzeitigen Corona-Lockerungen seien für alle eine Erleichterung. Die Diakonie fordert dennoch ein rasches Impfangebot für die Jugendlichen in den Einrichtungen, damit für sie mehr Normalität einkehren kann.

Zudem hofft die Diakonie auf finanzielle Hilfen für Ausflüge und Freizeiten, weil die Kinder und Jugendlichen während der Corona-Pandemie auf vieles hätten verzichten müssen.

Unter dem Dach der Diakonie Schleswig-Holstein gibt es rund 1800 Plätze in der stationären Kinder- und Jugendhilfe.