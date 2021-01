Kiel

"Bereits über 2000 Mitglieder der AOK Nordwest informierten sich in den ersten drei Januarwochen über das erweiterte Kinderpflege-Krankengeld und haben oder werden in Kürze einen entsprechenden Antrag stellen", teilte die Krankenkasse am Donnerstag mit.

Nach dem Beschluss der Bundesregierung können in diesem Jahr pro Elternteil statt zehn nun 20 Tage für die Betreuung von Kindern genutzt werden, bei Alleinerziehenden sind es insgesamt 40 Tage. Elternpaare oder Alleinerziehende mit zwei Kindern haben Anspruch auf maximal 80 Tage.

Kinderkrankengeld beträgt 90 Prozent des Nettolohns

Bei weiteren Kindern erhöht sich der Anspruch noch einmal um zehn Tage auf maximal 90 Tage – egal wie viele Kinder in der Familie leben. Solange wird dem Erziehungsberechtigten, der den Antrag gestellt hat, 90 Prozent des Nettolohns gezahlt.

Durch die neue Regelung kann das Kinderkrankengeld nun auch beantragt werden, wenn Schul- oder Kitaschließungen oder die Aufhebung der Präsenzpflicht in den Schulen dazu führt, dass Kinder zu Hause betreut werden müssen und ein Elternteil deshalb nicht zur Arbeit kann.

Ärztliches Attest, Nachweis der Schule, einfacher Antrag

Während bei Erkrankung ein ärztliches Attest vorgelegt werden muss, sei der Nachweis einer durch die Pandemie bedingten Schließung von Schule oder Kita "in der Regel für AOK-Versicherte nicht erforderlich", hieß es. Ein einfacher Antrag zur Auszahlung reiche aus.

„Wir wollen jetzt mit schnellen digitalen Lösungen den Eltern helfen, einfach und unbürokratisch an das Kinderpflege-Krankengeld zu kommen“, sagt AOK-Vorstandsvorsitzender Tom Ackermann.