"Wir haben schon alles erlebt"

Kiel

Die Ermittler berichten extrem sachlich und professionell über ihre Arbeit. "Wir wollen an die beratungsresistenten Beschuldigten herankommen und damit dem Markt die Grundlage entziehen", sagt Regina Schultz, die Chefin der insgesamt zehnköpfigen Ermittlergruppe. Aber dafür müssen die Beamten auch schreckliche Bilder anschauen, und damit umgehen. Das Gespräch mit fünf Kriminalpolizisten in der Blumenstraße 4, der Blume, dem Sitz der Kieler Kripo, läuft schleppend an. Es gilt erst einmal, einen Schutzpanzer zu überwinden. Denn den brauchen die Ermittler.

Unter den zehn Angestellten und Beamten sind viele Teilzeitkräfte, erläutert Schultz. Doch ihre Aufgaben sind umfassend und aufreibend: "Wir sind unheimlich viel unterwegs." Spitzt sich ein erster Verdacht zu, ist schnell eine Durchsuchung notwendig, um die Täter und die Datenträger zu sichern, auf denen Kinderpornografie gespeichert ist. Viele Hinweise für diesen ersten Verdacht kommen derzeit von einem US-amerikanischen Netzwerk namens "National Center for Missing and Exploited Children". Es gibt Server-Zugriffsdaten an das Bundeskriminalamt weiter. "Wir brauchen genau einen Anfasser. Dem gehen wir nach", sagt Ermittler Stefan Baller.

Suche nach Speichermedien immer komplizierter

Der Wohnort der Person muss im Bereich der Kieler Kripo liegen, und damit meist auch der Aufenthaltsort der Geräte und Datenträger. Die Beamten ermitteln bis zum Hamburger Rand. Und wenn sie konkret jemanden haben, fahren sie um 5 Uhr los, stehen um 6 Uhr vor dessen Tür. Es sei wichtig, die Beschuldigten zu treffen und direkt befragen zu können, so Schultz. Und natürlich ist es auch wichtig, alle Speichermedien zu finden. USB-Sticks kommen heute in vielen Farben und Formen daher, sagt Olaf Neuschäfer – die Festplatte steckt auch schon einmal im Türrahmen.

Und dann beginnt das, was sich die wenigsten vorstellen mögen: Die Beweise müssen forensisch abgearbeitet, akribisch gesichtet werden. Die Bilder und Videos anzuschauen, ist schon deshalb wichtig, um auszuschließen, dass dem Kind weiterhin Leid angetan wird. Dann müssen umgehend die Ermittler vom Kommissariat 11 gegen Kindesmissbrauch eingeschaltet werden. Im Umkehrschluss heißt das aber keinesfalls, dass der Besitz von Kinderpornografie ein Kavaliersdelikt ist: "Dass hinter jedem Bild auch ein Missbrauchsfall steckt, machen sich viele gar nicht bewusst", sagt Baller. "Die Gefahr ist immer, dass jemand zum Missbrauchstäter wird", warnt Schultz.

Immer mehr Durchsuchungen in Schleswig-Holstein

Die Fallzahlen steigen rasant: 250 Tatbestände waren es für die Kieler Ermittler im Jahr 2019, die Zahl der Durchsuchungen hat sich von 2018 auf 2019 mehr als verdoppelt. Gleichzeitig ist kaum messbar, was eine Tat im Internetzeitalter bedeutet: Sie korrespondiert eben nicht mit der Anzahl der Dateien und den mutmaßlich dahinterstehenden Missbrauchsfällen.

"Die meisten Beschuldigten wissen, dass sie eine Straftat begangen haben", sagt Schultz. Sie tut sich schwer, den typischen Täter zu beschreiben: Alle Schichten, alle Berufe seien dabei – aber fast immer sind die Täter Männer. Manche zeigen gar kein Unrechtsbewusstsein, andere leiden selbst unter ihren Verbrechen. "Wir haben auch schon gehört: Gott sei Dank, dass Sie gekommen sind."

Dennoch zerreißen die Ermittler immer wieder vermeintlich heile Familien und zerstören Identitäten. Derzeit müssen sie sogar verstärkt gegen Schülerinnen und Schüler ermitteln, weil sie Videos aus Whats-app-Klassengruppen erhalten. Jeder, wirklich jeder, der diese auf seinem Handy hat, sei zunächst Verdächtiger. Da müssten Eltern und Schulen viel mehr sensibilisieren, so die Polizei.

Wie geht es den Ermittlern selbst?

Und haben die Polizisten selbst Probleme durch das Betrachten der bisweilen grauenhaften Bilder? Niemand werde gezwungen in dieser Einheit zu ermitteln, betonen alle – aber auch niemand streitet ab, dass sie immer wieder schräg beäugt werden, wenn sie von ihrem Beruf erzählen. Nicht nur deshalb müssen sie sehr gefestigt sein.

"Es gibt nichts, was wir noch nicht erlebt haben", sagt Baller. "Je weniger man sich das angucken muss, umso besser ist das." Auf die Nachfragen, wie die Ermittler das schaffen und verkraften, entstehen häufig Pausen durch Schweigen. Schließlich sagt die Chefin: "Es gibt auch immer mal Bilder, bei denen müssen wir erst einmal aufstehen und eine Runde drehen." Was hilft? Der Austausch mit Kollegen, denen es ähnlich geht, betonen alle. Und dann sagt Neuschäfer: "Es beruhigt schon, wenn man hört, dass ein Täter erst einmal weg vom Rechner ist."

