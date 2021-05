Wiesbaden

Nach mehrmonatigen Ermittlungen war der Polizei die Zerschlagung eines weltweit agierenden Kinderpornografie-Rings gelungen. Drei Männer wurden in Deutschland festgenommen und ein weiterer Tatverdächtiger in Paraguay gefasst.

Der laut dem Bundeskriminalamt aus Norddeutschland stammende 58-Jährige hat laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung zuletzt im Kreis Dithmarschen gelebt. Dort soll er ein Taxi-Unternehmen betrieben haben und in einem Fußballverein mit Jungen trainiert haben.

Demzufolge soll er zuvor als Erzieher gearbeitet haben. Als ihm in seiner Heimat Missbrauch und die Verbreitung kinderpornografischer Inhalte vorgeworfen worden sei, soll er sich nach Südamerika abgesetzt haben.

Die paraguayische Staatsanwältin Irma Llano sprach in einer Pressekonferenz nach seiner Festnahme in der Kleinstadt Belén von einer "Vorgeschichte in Bezug auf Kindesmissbrauch und Kinderpornografie".

Schleswig-Holsteiner hielt sich seit 2010 illegal in Paraguay auf

Seit 2010 lebte der Mann in Paraguay. "Er verfügt über keine paraguayischen Papiere und hielt sich illegal im Land auf", sagte Llano. Er habe im Untergrund gelebt.

Der Verdächtige habe innerhalb des Kinderpornografie-Rings einen hohen Posten innegehabt. Er sei nicht nur Administrator gewesen, der über die Zulassung neuer Mitglieder auf der Darknet-Plattform "Boystown" entschied. Er habe den Pädo-Sexuellen auch Ratschläge gegeben und sich mit der Bildauswahl befasst.

Als die Ermittler ihn überraschten, sei er auf der Plattform eingewählt gewesen. Bei dem 58-Jährigen wurden der paraguayischen Polizei zufolge mehrere Notebooks, Mobiltelefone und externe Festplatten sichergestellt.

Drei weitere Beschuldigte in Untersuchungshaft

Die Darknet-Plattform "Boystown" soll mindestens seit 2019 existiert haben und mehr als 400.000 internationale Mitglieder gehabt haben. Unter den geteilten Bild- und Videoaufnahmen hätten sich auch Aufnahmen von schwerstem sexuellen Missbrauch von Kleinkindern befunden. Sie wurde nach der Durchsuchung bei den Verdächtigen abgeschaltet.

Neben dem Hauptbeschuldigten aus Schleswig-Holstein wurde ein 40 Jahre alter Mann aus dem Kreis Paderborn festgenommen und ein 49-Jähriger aus dem Landkreis Mühldorf am Inn in Bayern. Sie sollen ebenfalls als Administratoren mit der technischen Umsetzung der Darknetseite und der Mitgliederbetreuung beschäftigt gewesen sein.

Gegen den weiteren 64 Jahre alten Beschuldigten aus Hamburg bestehe der Verdacht, als einer der aktivsten Nutzer der Plattform mehr als 3500 Beiträge gepostet zu haben. Sie befinden sich seit Mitte April in Untersuchungshaft.

Für den Beschuldigten in Paraguay liegt ein internationaler Haftbefehl vor, sodass er nach Deutschland ausgeliefert werden kann. Zunächst will Staatsanwältin Llano ihn aber in Paraguay anklagen.