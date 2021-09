Kiel

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft haben am Mittwochmorgen mehr als 30 Durchsuchungen in den Kreisen Segeberg, Rendsburg-Eckernförde und in der Stadt Neumünster durchgeführt. Hintergrund sind Verfahren wegen des Besitzes und Verbreitens von Kinderpornografie. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Die Tatverdächtigen sind zwischen 15 und 71 Jahre alt. Ihnen wird vorgeworfen, kinderpornografisches Material besessen zu haben. „Es liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, dass die Tatverdächtigen untereinander bekannt sind oder gemeinsam agierten“, sagte ein Polizeisprecher.

Verdacht auf Kinderpornografie in Segeberg, Rendsburg-Eckernförde und Neumünster

Bei den Durchsuchungen wegen Kinderpornografie stellten die Beamtinnen und Beamten zahlreiche Datenträger sicher, die ausgewertet werden. „Dabei wird unter anderem geprüft, ob und an welche anderen Personen das Material verbreitet wurde“, sagte ein Polizeisprecher.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erkenntnisse darüber, dass die Verdächtigen die Dateien selbst hergestellt haben, also aktiver Missbrauch durch die Personen begangen wurde, liegen den Ermittlern nicht vor.

Kinderpornografie: Verdächtige aus Segeberg, Rendsburg-Eckernförde und Neumünster auf freiem Fuß

Haftbefehle wurden nicht beantragt, weil den Ermittlern dazu die Haftgründe fehlten. Die Tatverdächtigen werden vor Gericht gestellt.

„Die Auswertung wird aufgrund der zu erwartenden Datenmengen Zeit in Anspruch nehmen, sodass jetzt noch nicht mitgeteilt werden kann, wann die Auswertung abgeschlossen sein wird“, sagte der Polizeisprecher weiter.

Die aus zwölf Ermittlern bestehende „Ermittlungsgruppe Kipo“ wurde 2013 eingerichtet, gehört zum Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Kiel und arbeitet eng mit den Dienststellen der Polizeidirektionen Kiel, Neumünster und Segeberg sowie dem Fachdezernat der Kieler Staatsanwaltschaft zusammen. Die Ermittlungsgruppe Kipo“ ist zuständig für die Städte Kiel und Neumünster sowie die Kreise Plön, Rendsburg-Eckernförde und Segeberg.

Zahl der Fälle von Kinderpornografie in Schleswig-Holstein steigt

2020 wurden nach Angaben der Ermittler in Schleswig-Holstein 284 Fälle von Besitz und 219 Fälle der Verbreitung von Kinderpornografie bekannt. 271 beziehungsweise 210 Fälle konnte die Polizei aufklären.

Lesen Sie auch Polizei schafft Zentralstationen ab: Das ändert sich für Bürger

„Die bekannt gewordenen Fallzahlen beim Besitz beziehungsweise der Verbreitung kinderpornografischer Schriften haben sich landesweit in den letzten Jahren aufgrund von verstärkten Kontrollmechanismen im Internet deutlich gesteigert“, sagte der Polizeisprecher.

Zum 1. Juli wurde das Strafrecht im Bereich der Kinderpornografie zuletzt verschärft. Der Besitz und die Verbreitung gelten seitdem als Verbrechen und werden mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr geahndet.