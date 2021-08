Arlewatt

„Vör nipp un nau hunnert Johr keem twischen de Stoffershoff, wo Oma un Opa wahnen, un de groot See in’n Westen en lütte Wicht op de Welt...“ – Un de weer so nieschierig, dat he ümmerto wat, wat, wat fragen dä. So kreeg he denn sien Ökelnaam: Arlewatt. Du meenst, dat is Tüdelkraam? Dat is womögli Spijökenkraam? Nee, dat is so wiss as Ebb un Floot. Denn de lütte Wicht, de is in Nordfreesland tohuus. Un dor sünd lütte Wichte un Ünnereerdsche gor nix Besünneres. Un so is dat ok gor nich verwunnerli, datt Arlewatt en Daags in’t Holt en annern Wicht drapen deit. De is dick un rund un so’n beten groff, aver he sä glieks: „Ik bün Olle!“ un „so keem dat, dat de lütte nieschierige Arlewatt un de dicke, ruppige Olle Frünnen worrn“, heet dat in dat zuckersööte Billerbook „Arlewatt un Ollerup – Aventüer in Noordfreesland“ ut’n Husum Verlag.

De lütten Wichte künnt Plattdüütsch, Freesch, Hochdüütsch un Däänsch

De dicke Olle un de nieschierige Arle, de sünd ganz besünner Wichte. De künnt nämli veer Spraken: Hochdüütsch, Plattdüütsch, Däänsch un Freesch. Hochdüütsch hebbt se bi ehr Modder Elisabeth Hagopian liert. De hett de Geschicht nämli opschreven. Un Plattdüütsch hett se Gesa Retzlaff bipuult. De Plattschnackerin is dor nämli ok Tohuus in un üm Arlewatt un Ollerup. Dor, wo uns Wichte wahnt. Mit Jörgen Jensen Hahn hebbt Olle un Arle Freesch öövt un Steen Gammeltoft hett jümmers mit se Däänsch schnackt.

Aver wo sünd de beiden plietschen Wichte miteens opdüükert? Dat is ganz enfach. Dat weer op’n Stoffershoff in Ahrenviölfeld. Ok so’n komischen Naam. Hier sünd nämli de Öllern vun Arle un Olle tohuus: De Molerin un Schrieversfru Elisabeth Hagopian un ehr Mann Alexander Schmidt. Mit Bliestift un Aquarellfarven hett de ehemolige Perfesser för Städtebuu Arle un Olle to Papeer bröcht: „Weil er so ein bisschen wie Loriot ist“, smuusert sien Fru, „das, was er macht, das kann ich nicht. Diese kleinen karikierenden Zeichnungen, das ist genau sein Ding.“

Aver de Charaktere un de Aventüer, de de beiden beleevt, dat hett sik all’ns in‘ Kopp vun Elisabeth Hagopian afspeelt: „Als wir hier mal durch die Ortschaften fuhren, da dachte ich: Das hört sich an wie die Namen von Wichteln. Das war mein Ding. Da sprudelt dann so meine Fantasie“, vertellt de ehemolige Schoolmeestersche, de vör söben Johr mit ehrn Mann ut’n Ruhrpott na Nordfreesland trocken is. Hier hebbt de beiden Künstler ehrn Droom funnen: En 170 Johr oles Reetdackhuus. „Da habe ich mich in mein kleines Häuschen gestellt und gesagt: So, jetzt hast du die Möglichkeit, in dich hineinzugucken und zu schauen, was da los ist“, vertellt de Molerin un freut sik: „Man hat mehr Ruhe und dann merkt man erst mal, was man in sich selbst für ein kreatives Potenzial hat. Das wird dann einfach wach.“ Un denn keem jo noch Corona un veel Tiet. Un se müssen Tohuus blieven – aver liekers: „Wie diese Corona-Zeit für uns abgelaufen ist, das war unglaublich. Eine Inspiration jagt die nächste.“

Egentli schullen de Geschichten för ehr Enkelkinner ween

Tja, un so sünd denn Arle un Olle op de Welt kamen. Bit dörch-de-Gegend-fohrn sotoseggen. Egens schull dor jo en Geschicht för de fief Enkelkinner bi rutsuern. As lütt Wiehnachtsgeschenk. Aver denn hebbt de beiden Börgermeister vun de lütten Dörper Wind dorvun kregen un weern glieks Füer un Flamm för de Wichtelgeschichten.

Nich blots schön antokieken: Dat Kinner-Billerbook „Arlewatt un Ollerup“ deit ok wat för uns lütte Spraken. Quelle: HFR

Denn hett de Zeitung över de lütten Wichte schreven un Gesa Retzlaff vun’t Plattdüütsche Zentrum in Leck kreeg dat ok noch klook: „Ik dach mi: Arlerup un Ollerup, dat sünd würkli Dörper, dor schnackt de Lüüd Plattdüütsch. Dat finn ik den grooten Gewinn för uns Plattdüütschen, wenn Lüüd vun buten op unse Spraak kieken. De sehn un höörn jo wat ganz anners. Düsse Witz in de Naams, de sünd mi noch nienich opfullen.“

Gesa Retzlaff hett dat Book mit „Olleruper Ohrn“ översett

Gesa Retzlaff hett dat Ehepoor also anropen, hett vun ehr Idee mit de plattdüütschen Wichtel vertellt un so funn sik dat optletzt ok mi de annern Spraken: „Dat is för Nordfriesland super – wi sünd hier jo de Mehrsprakenkreis. Dat is ok wat ganz Besünneres, datt dat Book glieks in alle veer Spraken rutkamen is“, swöögt de Plattschnackerin, de för de plattdüütsche Översetten tostännig weer: „Ik heff dat Book würkli mit Olleruper Ohrn översett“, smüüstert se an’t Telefon.

Blangen de verscheden Spraken wüllt de beiden plietschen Wichte de lütten un groten Lüüd aver noch wat anners bipuuln: „Immen in Noot! Helpt de Immen! Blomen helpen Immen!“ Dat hebbt se vun ehr Öllern: „Wir haben da ja auch so eine ökologische Message drin“, vertellt Elisabeth Hagopian, „das war mir wichtig.“ Bi ehr Tohuus, dor dörft Disteln un Brennneteln wassen as se wüllt.

Un Wichtel, de dörft dor ok op den Stoffershoff wahnen. Un weest du wat? In‘ Harvst schall dat dor en groot Wichtel-Drapen geven. Dat glöövst du nich? Du meenst, ik bün en Tüünliese? Nee, de kaamt ut ganz Düütschland in‘ Norden. Ut Strümpfelbach, Kotzenbüll, Jucken, ut Frohsein, Pobüll un Gärtnerslust...

Arlewatt un Ollerup Plattdüütsch, Husum Verlag, ISBN 978 3 96717 058 0, ok op Freesch, Hochdüütsch, Däänsch, www.verlagsgruppe.de