Drömen, lustern, kieken un veel liern

Hamburg

Kinnerböker weern en groot Thema op de Plattdüütsche Bökermesse in Hamborg – un dat gifft en Barg niege to entdecken. Ob dat nu Billerböker för de ganz Lütten sünd oder Böker to’n Vörlesen un sölber lesen. Mit dorbi sünd aver vör allen Dingen School-Böker un Arbeitshefte, de en för’n Ünnerricht bruken kann. Denn Plattdüütsch steiht middewiel nich blots in Sleswig-Holsteen op’n Stünnenplan.

Vun Deerten un ehr Minschen Droomhaft indükern

De oll Hammel Fuch, de pummelige Moppel un lütt Rosa hebbt dat goot: „De hemm‘ ein’n leiwen Heini, ümmer fienes Fauder up de Wisch un af un an wat tau’n Lickern . . .“ Heini, de ole Buer schnackt Platt – un komisch: Dat verstaht de Schaap. Wo wunnerschöön dat doch bi em is – aver denn „kümmt ein’n gräsigen Dach un allens is vörbi.“

So fangt de spannende Geschicht an över dree Schaap, de veele Aventüer bestahn mööt. Anke Ortlieb hett se schreven. „Mäh! Maa! Möh!“ heet dat Book. Dat is wat för Kinner, de all en beten öller sünd. Denn bi de spannende Vertellen kann en richtig so’n beten bang warrn un de lütten Schaap duert een. Buer Heini warrd nämli ens Daags afhoolt un kümmt nich wedder. De Dree nehmt Rietut. Natürli gifft dat en plattdüütsches Happy-End. De Kinner liert en Barg över dat Miteenanner vun Minsch un Deert.

Demmler Verlag

Wat to’n Dröömen (un en kann ok ganz veel liern) is dat lütt Book „Kumm, wi sägeln“ ut’n Quickborn-Verlag. Schrieversfru Viviane Eisold (Platt vun Viktoria Grünwald) lett ’n lütt Deern op grote Fohrt gahn. Denn se hett ehr Papeerschipp verloorn un suust nu dörch Wind un Wellen un denn jüstemang in‘ Heven rin. Dor dröppt se dat sööte Maandkind un dat schickt ehr wieder – hin na de Waterdeerns, de to üm to geern mit Papeerboote spelen doot.

De Geschicht un de wunnerboren Collagen ut Papeerschnippel, Aquarell un Ölkried nehmt Lütt un Groot mit op’n Reis dörch Lüttemanns Droomwelt. In düt lütt Book steekt aver noch veel mehr binn as blots Drööm. To’n Bispill de QR-Code. Enfach inscannen un denn warrd dat Book grötter un grötter. De Uni Greifswald hett sik nämli örnli wat an Arbeitsmateriol för Scholen un Kinnergoorns utdacht.

Quickborn-Verlag

Zuckersööt Leesbook

Un mit dat Drömen un Liern geiht dat ok glieks wieder. „Wuddeldick kummt in Gang“ is en zuckersööt Leesbook mit bunte Biller binn, de en echt an’t Hart gaht. Wuddeldick is en Wöttel, de bi Oma Koopmann leven deit. Dat is en ganz feine Oma: Denn se weet so veel vun fröher to vertellen: Wat dat mit den Nachtpott op sik hett, woans en Grööntüüch inkaken deit un se kann sogor Beern-Duft-Koken backen. Natürli wunnert Oma sik ok nich doröver, datt Wuddeldick schnacken kann – bavento noch Platt. Tosamen mit de lütte Muus Hinnerk warrd de dree en Familie. Ines Hühnlein hett de Geschicht vertellt un Klaus Henicz de droomhaften Biller dorto moolt. Droomhaft sünd ok de verscheden Arbeitsbläder, de dat geven deit. Dor maakt dat Liern duppelt Spaaß. Isensee-Verlag

Komisch, wi kaamt ut dat Drömen gor nich mehr rut! De lütt Lasse will egens Bickbeern plücken, man denn dröppt he den Bickbeerkönig, warrd lüerlütt un beleevt mankeen Aventüür in’t Bickbeernland. De berühmte schweedsche Schrieversfru Elsa Beskow hett düsse Fantasie-Vertellen nich blots schreven, sünnern ok op ehr ganz egen Jugendstil-Wies illustreert. Un ok wenn de narrsche Geschicht all över hunnert Johr old is – de lütten Kinner ut‘ Holt sünd doch to üm to sööt. Vör allen Dingen, siet Margrit Hansen se Platt bipuult hett.

Futura Edition

Quietschfidel un vörnesig

Veel luder un opgeregter geiht dat bi de „Lütten Bagaluten“ to. Dat sünd Swiebitje, Kungar un Görde. Se sünd driest, kiebig, luud, plietsch, vörnesig un hebbt natürli jümmers en in‘ Sinn. De dree sünd sotoseggen de „Kinner“ vun Schrieversfru Bärbel Wolfmeier un vun de Illustratorin Angela Gstalter. Un dorüm sünd se ok jüst so lebennig as in echt.

In dat Kohdörp Büngelsbüll, dor maakt de Dree allerlei Untöög. Aver so richtig böös ween kann man de nich – sünd eben Kinner ut uns Tiet un Platt schnacken künnt de ok noch. Bärbel Wolfmeier hett den quietschfidelen Alldag vun’e Lütten richtig goot to Papeer bröcht. Dor künnt sik de Kinner op’t Best wedderfinnen.

Diekschoop-Verlag

Swiensplietsch warrn

In dat nächste Billerbook geiht dat üm „De Geschicht vun dree lütte Swien“ – ut dat ole Märken hett de Amiguitos Verlag wat ganz Nieges maakt. Un dat passt op’t Best in uns Tiet vunwegen Mehrsprachigkeit: De lütten Swien schnackt nämli nich blots Platt, sünnern ok Hochdüütsch un Engelsch. De sünd eben swiensplietsch.

Dat hölpt se ok, wenn se in de grote wiede Welt trecken schüllt. Woans de dree dat nu opstellen doot, datt se den Wulf in‘ Dutt haut, dat hett Schrieversmann David Fermer richtig spannend in moderne Wöör kleed. Un denn sünd dor jo ok noch de bunten Biller vun Regina Marxen. Ehr is dat glückt, all de verscheden Stimmungen vun de lütten Farken mit’n Stift intofangen. Datt man mit so en buntes, schönes Kinnerbook so veel liern un drömen kann, is en Wunner.

Amiguitos Verlag

Platt lesen liern is ganz enfach

Datt Platt liern bannig Spaaß maken kann, wiest ok de fief Hefte „Lesestart mit Eberhard - Plattdeutsch“ ut’n Mildenberger-Verlag. Dat Platt-Paket hett för jedeen Lees-Stufe wat dorbi – un ok ganz verscheden Themen. De lütten Hefte sünd nich blots wat för den Ünnerricht (dor sünd sogor de enkelten Silben mit Farv markeert), de kann man ok wunnerbor Tohuus studeern.

Mildenberger-Verlag

Voll krass, dat Mammut

„En echt Stück lebennig Geschicht“, meent de Minschenvadder begeistert to dat lütte Mammut, dat miteens bi se in’e Köök stahn deit. „Voll krass!“, röppt Dominik, de Minschenjung. Alle sünd rein ut’e Tüüt: Denn „Mammut Hansen leevt nich in’n Zoo“ (so heet dat Book) – dat „Wunder der Wissenschaft“ is de Familie Hansen enfach tolopen.

Op hunnert Sieden künnt de Lütten sik de Aventüür vun’t lütte Mammut vörlesen laten. De vigellienschen Geschichten vun Gesine Wanke sünd vull Fantasie. Heidrun Schlieker hett dat rund maakt mit ehre bunten Biller.

Quickborn-Verlag

Smuckstück för Groot un Lütt

To’n Sluss noch en Smuckstück för Groot un Lütt: „Lüttenwiehnachten“. De wunnerbore Geschicht vun den groot Dichtersmann Hans Fallada hett Karl-Heinz Groth in’t Plattdüütsche överdragen. Un dormit geiht en de Text noch mehr ünner de Huut, finn ik. Wat för en schöne Idee, de dor achter steken deit: „Wenn dat för uns Minschen Wiehnachten gifft, mutt dat dit Fest ok för de Deerten geven“, meent Fallada.

Lüttenwiehnachten nöömt sik dat Fest. De Kinner Friedrich, Alwert un Frieda maakt sik also op’n Wech, üm en schöön Dannboom för de Deerten to stibitzen. De Geschicht röhrt en deep an, ob man nu groot is oder lütt. Un dörch de fienen kunstvullen Dusend-Striche-Biller vun den Moler Willi Glasauer kann en ganz deep indüükern in düsse besünnere Wiehnachts-Geschicht.

Husum Verlag