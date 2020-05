Gottesdienste in Schleswig-Holstein werden ausgebremst

Kiel.

Die 15-Quadratmeter-Regel gilt ab 4. Mai 2020 in Museen, Ausstellungen - und für Gottesdienste. "Das kam völlig überraschend für uns. Wir sind total irritiert“, sagt Beate Bäumer, Leiterin des Katholischen Büros in Kiel. Auch Fatih Mutlu, Vorsitzender der Islamischen Religionsgemeinschaft Schleswig-Holstein Schura, sagt: "Ich hatte das in der Telefonkonferenz anders verstanden und bin sehr überrascht. Ich telefoniere seit Tagen, weil jetzt alle verunsichert sind."

Gothart Magaard, Bischof der nordelbischen Kirche im Sprengel Schleswig und Holstein, wird noch deutlicher. „Die nun festgesetzte Zahl von 15 Quadratmetern je Gottesdienstbesucher ist für uns nicht nachvollziehbar. Dadurch wird in vielen kleineren Kirchen ein Gottesdienst nur sehr eingeschränkt möglich sein – wenn überhaupt.“

Für kleine Gemeinden nicht praktikabel

Beate Bäumer macht das an einem Beispiel deutlich: Mit dem Priester, Organisten und Ordner seien schon drei Plätze besetzt. „Wenn dann eine Familie aus demselben Haushalt dazukommt, kann sie zwar in einer Reihe nebeneinander sitzen. Trotzdem dürfen in kleinen Kirchen dann nur noch drei, vier weitere Besucher hinzukommen. Das ist nicht durchdacht.“

Dabei seien sich die Gemeinden ihrer großen Verantwortung bewusst. Eine Obergrenze für Gottesdienstbesucher sei unstrittig. "Selbstverständlich wollen wir für einen Mindestabstand zwischen Gottesdienstbesuchern sorgen. Unseren Gemeinden empfehlen wir zwei Meter“, betont Magaard und liegt damit auf einer Linie mit der katholischen Kirche und der Schura. Bei 15 Quadratmetern pro Person sei man fast bei vier Metern Abstand. So würden viele Gottesdienste ausgebremst, die so herbeigesehnt würden.

Zehn Quadratmeter sind genug

In der Staatskanzlei und beim Gesundheitsministerium verweist man hingegen darauf, dass Abstände auch auf den Wegen innerhalb der Räume eingehalten werden müssen.

Beate Bäumer kontert: Viele Gemeinden hätten die Kirchen und Gebetsräume bereits in der Erwartung einer 10-Quadratmeter-Regel vorbereitet, um den Abstand zu gewährleisten. Es wurden Pfeile geklebt, damit sich die Besucher wie in einer Einbahnstraße bewegen und möglichst nicht begegnen. Bänke wurde abgesperrt, damit man mit ausreichendem Abstand sitzen kann, Zettel mit den Liedtexten und Psalmen vorbereitet, damit kein Gesangbuch notwendig ist…

Kein Fastenbrechen in Moscheen

Den muslimischen Gemeinden hat die Schura empfohlen, die Waschräume abzuschließen. Auf das gemeinsame Fastenbrechen in der Moschee und die speziellen Gebete am Abend werde ohnehin freiwillig verzichtet. Gläubige müssten eigene Gebetsteppiche und -ketten mitbringen. Das alles sei aber unter der Prämisse geschehen, dass es eine 10-Quadratmeter-Regelung geben werde.

Die hält auch Tobias von der Heide, Kieler Landtagsabgeordneter und kirchenpolitischer Sprecher der CDU, für sinnvoll. „Es ist gut, dass Gottesdienste wieder möglich sind. Aber diese Regelung wird nicht den Stresstest bestehen. Wir müssen da eine Lösung finden." Schließlich gehe es bei der Religionsfreiheit um ein Grundrecht und nicht um ums Einkaufen.

Nachbesserung notwendig

Für den Landtagsabgeordneten Andreas Tietze (Grüne) diskriminiert die Regelung alle Gemeinden, ob christlich, jüdisch oder muslimisch, die nur über kleine Räume für den Gottesdienst verfügen. Sein Kollege Jan Markus Rossa ( FDP) forderte von der zuständigen Bildungsministerin Karin Prien ( CDU) eine umgehende Änderung.

