Synode soll in die Rücklagen greifen

Bad Bramstedt

Die Amtszeit eines Propstes in der evangelisch-lutherischen Kirche beträgt immer zehn Jahre. Für Riecke endet sie am 31. Juli 2020, er ist dann aber noch nicht im Pensionsalter. Deshalb hat der Propst beantragt, seine Amtszeit bis zur Pensionierung am 31. Mai 2021 zu verlängern. „Der Kirchenkreisrat hat dem zugestimmt“, erklärte Simone Pottmann, stellvertretende Präses der Synode und Pastorin in Kaltenkirchen in einem Pressegespräch aus Anlass der bevorstehenden Synode. Nun müsse das aus 110 Mitglieder bestehende Kirchenparlament dieser Empfehlung ebenfalls zustimmen. Riecke ist einer von drei Pröpsten des Kirchenkreises Altholstein, der sich von Henstedt-Rhen bis nach Kiel erstreckt und 53 Kirchengemeinden umfasst.

Ob nach Rieckes Pensionierung ein neuer Propst nach Bad Bramstedt kommt, steht noch nicht fest. Die Stelle besteht zwar, aber wegen des allgemeinen Pastorenmangels könnte eine Wiederbesetzung schwierig werden, so Pottmann.

Kleine rote Null im Kirchenkreis Altholstein

Bei der Tagung in der Kirchengemeinde St. Petrus in Henstedt-Rhen wird es außerdem um die Finanzlage des Kirchenkreises Altholstein gehen. Der Haushalt 2020 weist eine „kleine rote Null“ auf, sagt Finanzausschussvorsitzender Christian Dahl. „Wir haben 2,7 Millionen Euro aus der Rücklage genommen, um den Rückgang der Einnahmen abzufedern“, so Dahl. Dem Kirchenkreis werden im nächsten Jahr voraussichtlich 34 Millionen Euro an Einnahmen zur Verfügung stehen. Für 2022 rechnet Dahl vor allem wegen der schlechteren wirtschaftlichen Entwicklung – die Kirchensteuer hängt an der Einkommenssteuer – mit nur noch 30,5 Millionen Einnahmen. Deshalb werde zurzeit auch intensiv diskutiert, wo künftig eingespart werden könne. Auf Dauer, sagt auch Pröpstin Almut Witt aus Kiel, sei es nicht zukunftsweisend, das Haushaltsdefizit aus den Rücklagen zu decken.

Zwei Millionen für die Kitas

Dahl hob im Pressegespräch hervor, dass der Kirchenkreis im kommenden Jahr rund zwei Millionen Euro in die Kindertagesstätten stecke, „damit Mädchen und Jungen weiterhin mit Gott groß werden können“. Das Geld bekämen die Träger, die entweder die Kirchengemeinde oder das Kitawerk des Kirchenkreises sind. Der Trend gehe immer mehr dahin, dass die Gemeinden ihre Tagesstätten auf das Kitawerk übertragen, weiß die Kaltenkirchener Pastorin Pottmann. Das ist auch Thema der Synode. Ihr liegen Anträge vor, die Neumünsteraner Kitas der Andreasgemeinde und der Gemeinde Einfeld auf das Kirchenwerk zu übertragen.

120.000 Euro für die Kirchenmusik

Ein weiteres Thema ist die Kirchenmusik. Hier soll die Synode einen Sonderfonds von 120.000 Euro bewilligen, aus dem dann einzelne Gemeinde gefördert werden, die sich besonders in der Kirchenmusik engagieren der auch besondere Orgeln haben. Vorgeschlagen sind dafür unter anderem Bad Bramstedt und Kaltenkirchen.

Die Synode beginnt um 9 Uhr mit einem Gottesdienst in der St. Petrus Kirche in Henstedt-Rhen. Das Ende der Tagung ist gegen 18 Uhr geplant. Die Synode ist öffentlich, auch für Nicht-Mitglieder der evangelisch-lutherischen Kirche.

