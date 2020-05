Kita-Betreuung in SH: Garg legt Fahrplan für Stufenplan vor

Kiel

"Die Belastungsgrenze insbesondere für Eltern, die derzeit Familie und Beruf miteinander vereinbaren müssen, ohne auf das bewährte Angebot an Kitabetreuung zurückgreifen zu können, ist zunehmend erreicht", sagte Garg. Seine Pläne stellte er zuvor dem Sozialausschuss vor.

Voraussichtlich noch im Mai sollen in den Kitas im Rahmen der Betreuung Gruppen mit bis zu zehn Kindern möglich sein. Die Ergebnisse der Gespräche von Bund und Ländern sollen dabei berücksichtigt werden. Dann dürfen auch Vorschulkinder, die im Sommer eingeschult werden sollen, und Kinder mit heilpädagogischem Förderbedarf beziehungsweise Sprachförderbedarf in den Kitas betreut werden. Die Betreuung erfolgt dann aber noch nicht durchgehend, sondern tage- oder wochenweise in Gruppen.

Die bisherige, aktuelle und zukünftige Entwicklung der Kinderbetreuung in Schleswig-Holstein wird laut Garg in vier Phasen eingeteilt. Von der Notbetreuung (1. Phase), über zwei Stufen der erweiterten und flexibilisierten Notbetreuung (2. Phase), einen eingeschränkten Regelbetrieb (3. Phase) bis hin zur Rückkehr zum vollständigen Regelbetrieb (4. Phase). Das Phasenmodell baue auf den Beschlüssen der Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) vom 28. April auf.

Stufe 2 der Phase 2, die zeitnah umgesetzt werde, sehe im Detail wie folgt aus:

Durch eine weitere Verbesserung der infektionsepidemiologischen Lage gilt nun im Rahmen der erweiterten flexiblen Notbetreuung grundsätzliche eine Gruppengröße von 10 Kindern.

grundsätzliche eine Gruppengröße von 10 Kindern. Zudem werden Vorschulkinder, die im Schuljahr 2020/2021 eingeschult werden sowie Kinder mit heilpädagogischem Förderbedarf und/oder Sprachförderbedarf bei der Betreuung berücksichtigt.

Diese Kinder werden allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht durchgehend betreut, sondern sollen in Gruppen, die tage- oder wochenweise stattfinden (z.B. Gruppe 1 in Kalenderwoche 23, Gruppe 2 in Kalenderwoche 24 usw.).

Entscheidend ist dabei, dass die Einrichtungen die notwendigen Maßnahmen zur Wahrung von Hygiene- und Abstandsgeboten der einzelnen Notgruppen und der Betreuungspersonen mit bedenken.

Landesweite Entscheidungen über Ausweitungen und Einschränkungen des Notbetriebs will das Ministerium abhängig vom Infektionsgeschehen in der Regel mindestens in Zweiwochenschritten treffen. Seit dem 16. März gilt für die Kitas im Norden ein Betretungsverbot. In Kindertagesstätten und Krippen findet seitdem höchstens eine Notbetreuung statt.

