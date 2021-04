Kiel

Solange Kitas im Land geschlossen sind, müssen Eltern nichts für die Betreuung zahlen. Das kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am 20. Januar an. Doch ganz so einfach ist das nicht mit den Kita-Beiträgen: Eltern und Träger werfen dem Land „Kuddelmuddel“ und überbordenden Bürokratismus vor.

Auslöser ist eine neue Handreichung des Sozialministeriums vom März. Darin wird festgelegt, wann die Eltern ihre Kita-Beiträge zurückerhalten. Grundsätzlich müssen Eltern erst einmal jeden Monat ihre Beiträge zahlen. Begründung: Zu Beginn des Monats sei in der Pandemie nie vorhersehbar, wo und wie lange der Kita-Betrieb eingeschränkt werden müsse.

Im Kita-Notbetrieb gibt es Gebühren zurück

Klar ist es, wenn es ein Betretungsverbot wie aktuell im Kreis Segeberg gibt und nur der Notbetrieb läuft: In solchen Fällen müssen die Träger im Jahr 2021 den Eltern die Beiträge zurückerstatten und sich das Geld von der öffentlichen Hand wiederholen.

„Doch die Tücke liegt im Detail und das führt gerade zu einem Riesen-Kuddelmuddel“, klagt Axel Briege von der Landesvertretung der Kita-Eltern. So bekommen die Eltern ihr Geld nicht zurück, wenn das Gesundheitsamt einzelne Kinder oder eine Kita-Gruppe in Quarantäne schickt.

Ein Tag in der Kita - eine Woche zahlen

Besonders kompliziert wird es im eingeschränkten Regelbetrieb, bei dem ein Teil der Kinder weiter „draußen“ bleiben muss. „Das Land fordert uns dann explizit auf, die Kinder trotzdem möglichst zu Hause zu lassen. Aber wenn man das macht, verwirkt man das Recht auf Rückerstattung, heiß es in der Kita“, kritisiert eine Mutter. Im Sozialministerium widerspricht ein Sprecher: Wer in der Situation das Kind freiwillig Zuhause lasse, bekäme die Gebühren zurück.

Die Erklärung: Die Mutter hatte ihr Kind nicht die gesamte Zeit zu Hause. „Im eingeschränkten Regelbetrieb müssen Eltern aber für die ganze Woche bezahlen, auch wenn sie ihr Kind nur an einem Tag in die Kita gebracht haben“, sagt Gesa Kitschke, Geschäftsführerin beim AWO-Landesverband. Diese Regelung habe das Land leider erst Ende März mitgeteilt – zu spät für viele Familien. Kitschke fordert vom Land frühzeitige, transparente Kommunikation.

Nur zahlen, wenn auch betreut wird

Briege geht mit seiner Kritik deutlich weiter: „Es gibt klare Regeln im Leben: Man muss nichts bezahlen, was man nicht bestellt hat oder nicht bekommt. Das sollte Daniel Günther jetzt endlich verbindlich für die Kita-Kinder umsetzen.“

Markus Potten, Geschäftsführer vom Verband Evangelischer Kindertageseinrichtungen (VEK), kritisiert an den Rückerstattungen den Verwaltungsaufwand. „Der Träger muss für jedes Kind prüfen, wann es nicht in der Kita war und ob es hätte kommen dürfen. Dann muss er den Beitrag anteilig zurückerstatten, erhält das Geld selbst aber erst zwei, im schlimmsten Fall vier Monate später wieder. Das kann kleine Träger in den Ruin treiben. Denn die müssen den Betrieb ja im Stand-By-Modus halten.“

Potten fordert daher, dass sich Eltern überzahlte Beiträge direkt bei Kreis oder Stadt wiederholen.

Petition von Vater gescheitert

Schon im Dezember hatten Eltern protestiert: Sie mussten für den gesamten Monat Dezember die Kita-Gebühren zahlen, obwohl ab dem 16. Dezember Kitas nur Notbetreuung bieten durften und damit viele Kinder zu Hause bleiben mussten. „Beiträge zahlen für Bildung, die nicht gegeben wurde. Essen bezahlen, das niemals gekocht wurde – so sah das aus“, sagt Axel Briege von der Landeselternvertretung der Kitas. Doch die Petition des Kielers Sebastian Boeken, den Eltern diese Beiträge zu erstatten, scheiterte.

Plötzlich mussten Eltern wieder Kita-Gebühren zahlen

Begründung des Petitionsausschusses: Das Land haben 2020 schon drei Monate lang die Gebühren gezahlt, im Dezember seien nur ein paar Tage ausgefallen und 2021 gebe es eine neue Entlastungsregelung. „Damals hieß es, im Januar und Februar müssen Eltern nichts zahlen“, sagt Axel Briege. Doch dann startete am 22. Februar der Corona-Regelbetrieb wieder und die Eltern mussten wieder zahlen. „Das hat ein völliges Kuddelmuddel ausgelöst. Dabei ist es gut, dass es jetzt eine Regelung gibt“, findet Briege, „nur leider ist die schwer verständlich.“

Neue Regelung für 2021

Max Keldenich vom Sozialministerium erklärt die Regeln für 2021 so: „Dort, wo der Corona-Regelbetrieb gilt, müssen Eltern Beiträge zahlen. Sie bekommen es aber vom Träger zurück, wenn sie ihre Kinder aufgrund der behördlichen Beschränkungen und dem daraus folgenden eingeschränkten Regelbetrieb nicht in Kitas betreuen lassen dürfen.“

Das gelte auch, wenn Eltern ihre Kinder im eingeschränkten Regelbetrieb freiwillig Zuhause behalten. Allerdings bekommen diese Eltern ihre Gebühren nur zurück, wenn die Kinder während der gesamten Dauer des eingeschränkten Regelbetriebs zu Hause bleiben.