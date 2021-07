Lübeck/Kiel

Insgesamt 5002 Menschen, die laut Infektionsschutzgesetz in Einrichtungen mit besonderer Relevanz arbeiten, haben sich vom 2. Februar 2020 bis zum 30. Juni 2021 angesteckt. Das sind weniger als acht Prozent der Gesamtzahl der Infizierten in Schleswig-Holstein. Das geht aus Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der SPD-Landtagsabgeordneten Birte Pauls hervor.

Kiel: Konzepte wurden umgesetzt

„Das Gesundheitsministerium hat sehr früh umfangreiche Handlungsempfehlungen für betroffene Einrichtungen erarbeitet. Es wurden Test- und Hygienekonzepte ins Leben gerufen“, kommentiert Marius Livschütz, Sprecher des Gesundheitsministeriums in Kiel, die Zahlen. Über die Landesverordnung seien regelmäßige Testerfordernisse beispielsweise in den Pflegeeinrichtungen eingeführt worden, mit Unterstützung der Bundeswehr wurde das Testregime in den Pflegeeinrichtungen etabliert, und in Klinken wurden Hygienekonzepte eingeführt, Besuchsströme reguliert und regelmäßige Testungen eingeführt, zählt Livschütz auf.

Über 1000 Infizierte in Krankenhäusern

In den medizinischen Berufen wurden insgesamt 2301 Berufstätige positiv auf Covid-19 getestet. Davon mussten 78 Personen ins Krankenhaus, fünf von ihnen starben. Erst seit Oktober 2020 wird statistisch weiter differenziert, in welchen Bereichen die Betroffenen arbeiten. Mit 1129 ist der Großteil der Betroffenen im Krankenhaus tätig. Es folgen Mitarbeiter in Arztpraxen (117), Zahnarztpraxen (99) und der ambulante Pflege (76).

26 Ansteckungen in Gefängnissen

Im Bereich der Unterbringung infizierten sich 1640 Beschäftigte in Schleswig-Holstein. Davon wurden 44 Personen hospitalisiert, eine Person starb. 989 davon infizierten sich seit Oktober im Bereich stationäres Wohnen/Unterbringung, 26 in Justizvollzugsanstalten (JVA) sowie 23 Asylsuchenende.

Viele Infizierte in Kitas

Auch wer täglich mit vielen Kindern und Jugendlichen zu tun hat, gilt in der Regel als besonders gefährdet, sich mit Corona anzustecken. 1061 Beschäftigte wurden im Norden positiv getestet, 27 von ihnen kamen in ein Krankenhaus, aus dieser Gruppe starb niemand. Auch hier gibt es konkrete Zahlen seit Oktober: 397 der Infizierten arbeiten in einer Kindertagesstätte, 266 in Schulen und 80 in Heimen.

„Unter Berücksichtigung, dass wir insgesamt über rund 26 000 Mitarbeitende in Kitas und weiteren 2200 Kindertagespflegepersonen verfügen, sind dies gerade mal ein Prozent. Damit lässt sich durchaus bestätigen, dass unsere Schutzmaßnahmen in den Kitas wirksam sind und sich nur wenige infizieren – obwohl in der Betreuung der Kleinkinder das Abstandhalten häufig nicht möglich ist“, sagt Livschütz.

SPD: Personal unter Zeitdruck

Die SPD-Fraktion im Landtag interpretiert das wie folgt: „Die Zahlen zeigen ganz klar und deutlich, dass wir mit unserem politischen Einsatz für bessere Rahmenbedingungen für medizinisch-pflegerische Berufe genau richtig liegen. Der enorme Zeitdruck, unter dem das Personal in den Einrichtungen arbeiten muss, macht es unmöglich, immer alle Hygienemaßnahmen genau einzuhalten“, sagt die stellvertretende Vorsitzende Birte Pauls. Die Pflege sei schon vor der Pandemie in einem absoluten Ausnahmezustand gewesen, Corona habe diese Situation verschärft. „Wir müssen hier kurzfristig zu strukturellen Verbesserungen kommen. Ein einfaches ,Weiter so’ darf es nicht mehr geben“, so Pauls. Und noch etwas würden die Zahlen vor Augen führen: „Wie wichtig gerade für die in sozialen Berufen Tätigen eine Impfung ist. Sie ist immer noch der beste Schutz gegen das Coronavirus und seine potenziell schweren und langanhaltenden Nachwirkungen.“

