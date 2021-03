Kiel

Das Sozialministerium verteilt nach eigenen Angaben in den kommenden Tagen über die Gemeinden rund 240.000 Tests an Kitas, Krippen und Horte, damit sich die Mitarbeiter dort nach den Feiertagen selbst testen können.

Kita-Mitarbeiter könnten zudem wie alle Bürger kostenlos einen vom Bund bezahlten professionellen Schnelltest pro Woche machen.

Vorteil sei, dass der logistische Aufwand vor Ort entfalle, um den Abstrich in der Einrichtung oder an einer Teststation zu organisieren, teilte das Ministerium mit. Selbsttests seien zudem weniger unangenehm und praktikabler in der Anwendung.

Verdi: Schlag ins Gesicht für Kita-Personal

Kritik an der neuen Regelung äußerte die Gewerkschaft Verdi. „Das ist für die Berufsgruppe, die an der vordersten Gefährdungslinie steht, ein Schlag ins Gesicht“, sagte Landesvize Conny Töpfer.

Es sei falsch, auf wesentlich fehleranfälligere Selbsttest zu setzen und Kita-Personal zum Anstellen beim „Bürgertest“ zu zwingen.

"Die Qualität von zugelassenen Selbsttests und Antigen-Schnelltests ist vergleichbar", heißt es vom Ministerium. Beide hätten gegenüber den PCR-Tests eine höhere Fehlerrate.

SPD kritisiert: Erzieher dürfen nicht allein gelassen werden

Fällt ein Selbsttest bei einem Beschäftigten aus Kita und Co. positiv aus, müssen sich die Betroffenen umgehend in häusliche Quarantäne begeben. Außerdem muss ein PCR-Test erfolgen, um den Verdacht zu bestätigen.

Auch Birte Pauls (SPD) forderte eine praktikablere Lösung. „Die Kitas und ihre Mitarbeitenden dürfen hier nicht allein gelassen werden.“

Vorher konnten sich Erzieherinnen und Erzieher zweimal pro Woche von geschultem Personal in der eigenen Einrichtung oder in Testzentren testen lassen. Viele Kitas im Land hatten ebenso wie Schulen hierfür mit Apothekern oder Ärzten kooperiert.

Doch die Finanzierung dafür lief laut Apothekerkammer Schleswig-Holstein zum April aus. Die Testungen dürfen dann auch nicht wie die kostenlosen Bürgertests in Testzentren abgerechnet werden, weil nur Beschäftigte einer Schule oder Kita bedient werden und es keinen öffentlichen Zugang für alle gibt. Wie das Testregime an Schulen nach den Osterferien laufen soll, will das Bildungsministerium rechtzeitig mitteilen.

Das Sozialministerium kündigte zudem am Dienstag an, Testkits für zu Hause an Kita-Eltern verteilen zu wollen, sobald es geeignete Kleinkinder-Selbsttests gebe.