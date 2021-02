Kiel

Es ist ein Morgen, an dem viele Erzieherinnen und Erzieher im Land mit einem unguten Gefühl in ihre Kita gehen. Zwar freuen sie sich, ihre Schützlinge wiederzusehen, aber ab Montag sind die Gruppen wieder voll und entsprechend groß ist die Sorge vor einer Ansteckung. „Ich arbeite mit vollem Herzen und gern in meinem Beruf als Erzieherin, aber viele Kollegen und Kolleginnen sind wie ich derzeit sehr belastet, wenn sie zur Arbeit gehen“, sagt Corinna Kirchhof. „Wenn unser Ministerpräsident sagt, dass wir in den Regelbetrieb gehen, dann muss er uns im Vorwege anständig schützen.“

Personal brauche jetzt Schutz und nicht später

Die Erzieherin, die in einer Kita in Schönberg (Kreis Plön) arbeitet, hat eine Petition beim Landtag eingereicht. Darin fordert sie, erst zum Regelbetrieb zurückzukehren, wenn das Personal präventiv durch eine Impfung geschützt wurde. „Bald oder demnächst – sind Begriffe, die wir immer wieder von den Politikern hören. Aber es hilft uns doch nicht, uns das für später in Aussicht zu stellen. Wir brauchen jetzt den Schutz – und erst recht, bevor wir wieder die volle Gruppenstärke betreuen sollen.“ Alles andere sei verantwortungslos. Die 56-Jährige kümmerte sich zuletzt um zehn Kinder in der Notbetreuung, im Regelbetrieb sind es wieder doppelt so viele.

Richtig Abstand halten, sei bei Kindern kaum möglich

„Natürlich wollen wir, dass unsere Kinder auch wieder in die Kita kommen. Aber so?! Alle auf einmal? Das kann und darf nicht sein!“, sagt ein Erzieher, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will. „Wir fühlen uns definitiv unsicher an unserem Arbeitsplatz.“ Mit 27 Kindern in seiner Kohorte müsse er sich ab Montag wieder auf engstem Raum aufhalten. In jedem Restaurant, Fitnessstudio oder beim Shopping könne besser Abstand eingehalten werden, als mit den Kindern, die sich aufgrund ihres Alters nicht wirklich an Abstands- und Hygieneregeln halten könnten. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hatte zuletzt mehrfach für eine Rückkehr in die Kitas in nur halb so großen Gruppen plädiert – ohne Erfolg.

Auch eine Erzieherin aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde erzählt, dass sie ab Montag wieder 21 statt wie in der Notbetreuung zehn Kinder unter ihren Fittichen hat. „Ich freue mich, die Kinder nach drei Monaten wiederzusehen, aber wir wissen auch nicht, wie sie reagieren werden.“ Es könne sein, dass sie sich nicht von den Eltern trennen wollten. „Beim Trösten dürfen wir unsere Masken abnehmen, aber genau dann – wenn die Kinder weinen und schreien – gibt es besonders viele Aerosole.“

Es fehlten verbindliche Hilfen

Erzieherinnen berichten, das sie nur mit wenigen oder erst sehr spät mit Masken ausgestattet wurden. Die Umsetzung des Arbeitsschutzes sei in vielen Einrichtungen mit Unsicherheiten behaftet, bemängelt die Gewerkschaft Verdi. Es fehle an verbindlichen Zusagen von finanziellen Mittel für die Beschaffung von Masken. Weil gerade die Kleinsten sich vor dem Mundschutz fürchten und das Gesicht ihrer Erzieher sehen müssen, um sprachlich und motorische Fähigkeiten zu erlernen, tragen diese in der Gruppe ohnehin oft keine Maske. Auf dem Gang, wo sie Kollegen und Kolleginnen begegnen, aber schon.

Kinder bohren eben in der Nase

„Wir erklären den Kindern natürlich die Hygieneregeln, aber viele Kinder, insbesondere die Kleinsten, haben sich noch nicht so gut unter Kontrolle. Die bohren in der Nase, schmieren, lecken Sachen ab, niesen einem ins Gesicht“, sagt Kirchhof. Schon im Notbetrieb sei das für die Erzieher eine dauernd lauernde Ansteckungsgefahr gewesen. Ein Großteil ihrer Kolleginnen sei durchschnittlich um die 55 Jahre alt. Viele hätten nahe Angehörige oder Ehepartner aus der Altersgruppe der besonders gefährdeten Menschen, die sie auch schützen möchten. Privat halte sie sich streng an alle Corona-Regeln. Sie wisse, dass viele Eltern damit sehr verantwortungsbewusst umgehen. „Eine Garantie gibt es dafür jedoch nicht!“ Je mehr Kinder nun wieder kämen, umso mehr potenziere sich die Gefahr, infiziert zu werden.

Das Angebot für zwei Antigenschnelltests pro Woche für Kita-Personal gehe zwar in die richtige Richtung. „Ich hätte mir jedoch eine bessere Organisation gewünscht – zum Beispiel einen mobilen Testservice, der zu festen Zeiten in die Kitas kommt“, sagt Kirchhof. So müsse sich vermutlich jeder selbst und in seiner Freizeit um Termine für Tests kümmern. „Wenn das Ganze nur freiwillig ist, wird das wahrscheinlich nicht einmal als Arbeitszeit angerechnet.“

Kritik auch von der Gewerkschaft

Verdi hält die bestehende Teststrategie ebenso nicht für ausreichend. „Auch der vorgelegte Schnupfenplan ist wenig hilfreich“, so Sabine Kaiser, Fachbereichsleiterin für den Sozial- und Erziehungsdienst von Verdi Nord. Wie die GEW fordert sie eine schnelle Impfung des Kita-Personals. Die Landesregierung setzt hier auf eine bundesweite Lösung.

Von Anne Holbach und Jördis Früchtenicht