Kita-Streik in SH: Das müssen Eltern jetzt wissen 

Kiel

Um Druck für die Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst aufzubauen, haben Verdi und Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Warnstreiks in kommunalen Kitas, der Schulbetreuung und den Sozialdiensten angekündigt.

Den Anfang sollen die Beschäftigen in Kiel und im Kreis Plön machen: Dort wird am Mittwoch und Donnerstag gestreikt. Am Donnerstag und Freitag, 12. und 13. Mai, sind die Kreise Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg, Dithmarschen, Nordfriesland sowie Flensburg, Lübeck, Neumünster, Norderstedt und Henstedt-Ulzburg betroffen.

Kita-Streik: Demos am Donnerstag in Kiel und Neumünster

Am Donnerstag wollen die Streikenden in Kiel vor dem Rathaus und dem Büro der VKA demonstrieren. Auch in Neumünster soll es einen Protestzug geben.

„Wir im Norden waren bislang zurückhaltend mit Streikaktivitäten, aber nun ist es an der Zeit, den Druck zu erhöhen“, sagt Sabine Kaiser, Fachbereichsleiterin der öffentlichen Dienste im Verdi Landesbezirk Nord. „Eine weitere Verhandlungsrunde ohne konkrete Ergebnisse, hätte unweigerlich die Ausweitung der Streiks zu Folge.“

Anfang kommender Woche sitzen Gewerkschafter in Potsdam zum dritten Mal mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) am Verhandlungstisch. Im Februar und März waren die Tarifparteien ohne Einigung auseinandergegangen. Verdi fordert eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen Fachkräftemangel und die finanzielle Anerkennung der Arbeit der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst.

„Nur gute Arbeitsbedingungen verhindern, dass immer mehr Kolleginnen und Kollegen krankheitsbedingt aus den sozialen Berufen ausscheiden und der Fachkräftemangel sich weiter zuspitzt“, sagt die Kieler Gewerkschaftssekretärin Berenike Stehmann. Der „dramatische Fachkräftemangel“ und die „kräftezehrenden Herausforderungen“ während der beiden Pandemie-Jahre habe das sozialpädagogische Personal ausgelaugt, so die GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Arbeitgeberseite hatte zuletzt die Streiks als „unverhältnismäßig“ und nicht zum tatsächlichen Verhandlungsstand passend bezeichnet. Einer Einführung von Entlastungszeiten für alle Beschäftigten hatte der VKA eine Absage erteilt. Mehr freie Tage würden angesichts des Personalmangels in der Branche die Belastung der verbliebenen Erzieherinnen und Erziehern erhöhen, so die Sicht der Arbeitgeber.

Die Stadt Neumünster hat bereits angekündigt, dass die Kita Faldera komplett geschlossen werden muss, andere Einrichtungen würden nur teilbestreikt und könnten gegebenenfalls eingeschränkte Öffnungszeiten anbieten.