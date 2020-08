Kita-Studie bescheinigt zu wenig Personal und zu große Gruppen im Norden

Gütersloh/Kiel

Für die Betreuung in den Kitas steht aus Expertensicht in Schleswig-Holstein weiterhin zu wenig qualifiziertes Personal zur Verfügung. Für 63 Prozent der Kinder in den amtlich erfassten Kita-Gruppen habe es 2019 nicht genügend Fachpersonal gegeben, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Bertelsmann Stiftung. Demnach erreichte der Norden zwar nicht die Empfehlungen der Stiftung, wonach in Krippengruppen rechnerisch 3 Kinder auf eine Fachkraft kommen sollten und in Kindergartengruppen der über Dreijährigen maximal 7,5. Allerdings fielen die Werte für das Land besser aus als der Bundesdurchschnitt.

Der Stiftung zufolge kamen in Schleswig-Holstein rein rechnerisch in Krippengruppen durchschnittlich 3,7 Kinder auf eine Fachkraft und in Kindergartengruppen 8,0. Sechs Jahre zuvor waren es 3,9 und 9,0. Im bundesweiten Durchschnitt sind es aktuell 4,2 beziehungsweise 8,8 Kinder.

Verbesserungen im Vergleich nur mittelmäßig

Die Stiftung bescheinigte dem Land durchaus Verbesserungen durch den Ausbau von Kita-Plätzen und Investitionen in Personal. Sie seien im Vergleich zu anderen Bundesländern aber eher mittelmäßig ausgefallen.

Das sogenannte Ländermonitoring der Stiftung wies deutliche regionale Unterschiede auf. So müsse sich in Kiel eine Fachkraft im Schnitt um 9,0 Kindergartenkinder kümmern und in Dithmarschen nur um 6,7. In den Krippen sei die Spannung geringer.

Gruppen in Schleswig-Holstein zu groß

Von allen Kita-Gruppen seien in Schleswig-Holstein 38 Prozent zu groß, bundesweit 54 Prozent. Bei den Kindern ab drei Jahren seien 67 Prozent der Gruppen von ungünstigen Größen betroffen, bei den kleineren nur sechs Prozent.

Niedrig sei im Vergleich zu anderen Bundesländern die Qualifikation des Kita-Personals, hieß es weiter. Von den gut 20 200 pädagogisch arbeitenden Mitarbeitern (ohne Horte) seien 62 Prozent als Erzieherin beziehungsweise Erzieher ausgebildet. Dies sei nach Bayern und Hamburg der geringste Anteil. 25 Prozent arbeiteten im Norden auf Assistenzniveau.

„Ein Teil der Kita-Gruppen ist zu groß, die Personalausstattung nicht kindgerecht und vor allem das Qualifikationsniveau der Fachkräfte zu niedrig“, resümierte Bertelsmann-Bildungsexpertin Kathrin Bock-Famulla. « Schleswig-Holstein sollte sich in allen Bereichen verbessern.» Für den weiteren Personalausbau mahnte die Stiftung eine Gesamtstrategie an. Dabei müsse das Zusammenwirken von Personalschlüssel, Gruppengröße und Qualifikationsniveau berücksichtigt werden. Nötig seien auch verbindliche Stufen zum Ausbau.

