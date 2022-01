Kita geschlossen: Diese Rechte haben Eltern in Schleswig-Holstein

Kiel

Hohe Corona-Inzidenzen besonders unter Kindern und Jugendlichen führen derzeit in Schleswig-Holstein dazu, dass immer mehr Kindertagesstätten ihre Betreuungszeiten einschränken oder zumindest temporär schließen müssen. Welche Möglichkeiten die betroffenen Eltern haben, haben wir für Sie geklärt.

Muss ich für die Betreuung meiner Kinder Urlaub nehmen, wenn die Kita geschlossen hat?

Berufstätigen Eltern von gesetzlich krankenversicherten Kindern stehen laut Bundesfamilienministerium je Sprössling 30 Kinderkrankentage (Alleinerziehende: 60) und Kinderkrankengeld zur Verfügung, bei mehreren Kindern maximal 65 Tage im Kalenderjahr (130). Eine entsprechende Sonderregelung aus dem Vorjahr wurde jüngst für 2022 verlängert.

Wie hoch ist das Kinderkrankengeld und wie bekomme ich es?

Es beträgt in der Regel 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts und muss bei der eigenen Krankenkasse beantragt werden. Maximal werden 112,88 Euro pro Tag erstattet.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kann das Kinderkrankengeld auch beantragt werden, wenn mein Kind gesund ist?

Ja, allerdings ist diese Regelung vorerst nur bis einschließlich 19. März 2022 beschlossen, wenn die Betreuungseinrichtung geschlossen oder der Zugang eingeschränkt ist. Das gilt auch für Eltern, die im Homeoffice arbeiten (dürfen).

Ist das Kinderkrankengeld abhängig vom Alter des Kindes?

Ja, es wird für jedes gesetzlich versicherte Kind bis zwölf Jahre gezahlt. Bei Kindern mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind, gibt es keine Altersgrenze.

Können Arbeitgeber den Abbau von Überstunden verlangen, bevor Eltern Kinderkrankentage nehmen?

Nein, denn Eltern haben in diesem Fall einen Anspruch auf Freistellung, auch wenn arbeits- oder tarifvertragliche Regelungen etwas anderes vorsehen. Das gilt auch für Beamte. Sind gesetzlich versicherte Eltern in Kurzarbeit, können sie stattdessen Kinderkrankengeld beantragen.

Gilt der Anspruch auch in verlängerten Schulferien?

Ja, wenn von der zuständigen Behörde aus Gründen des Infektionsschutzes Schulferien angeordnet oder verlängert werden. In der regulären Ferienzeit greift der Anspruch allerdings nicht.

Welche Möglichkeiten haben privat krankenversicherte Eltern?

Sie können bis zu zehn Wochen (Alleinerziehende: 20) lang Entschädigung für Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz erhalten. Allerdings beträgt die Entschädigung maximal 67 Prozent und es werden höchstens 2016 Euro pro Monat gezahlt. Die Leistung muss vom Arbeitgeber oder Selbstständigen beim Landesamt für soziale Dienste beantragt werden.

Allerdings ist der Abbau von Überstunden oder die Wahrnehmung einer „anderweitig zumutbaren“ Betreuung zum Beispiel bei Anspruch auf Notbetreuung oder durch Verwandte vorrangig abzuklären.

Was ist, wenn die Eltern unterschiedlich krankenversichert sind?

Ist ein Elternteil gesetzlich versichert, kann nur dieser Kinderkrankengeld in Anspruch nehmen. Sind beide gesetzlich versichert, besteht Wahlfreiheit, ob Kinderkrankengeld oder die Entschädigung nach Infektionsschutzgesetz in Anspruch genommen wird. In der Regel ist das Kinderkrankengeld für Eltern jedoch vorteilhafter.