Kitas: Eltern drängen auf Betreuung

Kiel

„Wir befinden uns gerade in einem Mikadospiel. Wenn man ein Stäbchen herauszieht, kann alles ins Rutschen kommen“, sagt Axel Briege, Landesvorsitzender der Elternvertretung der Kitas in Schleswig-Holstein zur aktuellen Situation, in der die Wirtschaft wieder anlaufen soll, Kitas aber im weiter im Notbetrieb fahren sollen.

Eine Patentlösung hat auch der dreifache Vater nicht. „Wir haben als Elternvertretung die Einschränkungen hundertprozentig mitgetragen. Aber jetzt müssen auch die Bedürfnisse der Familien wieder in den Blick genommen werden. Wenn Eltern arbeiten sollen und es ja auch müssen, dann muss auch die Kinderbetreuung gesichert sein – und das bei geringstmöglichem Infektionsrisiko.“

Anzeige

Briege sieht auch die Arbeitgeber in der Pflicht. „Sie müssen sich mit den Mitarbeitern zusammen einen praktizierbaren Fahrplan entwickeln.“

Weitere KN+ Artikel

Rückblick: Das Coronavirus in Schleswig-Holstein

Anwälte mahnen Betreuung an

Andere Eltern fordern die Kinderbetreuung deutlich rigoroser ein. Beim Verband evangelischer Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Holstein stapeln sich bereits Anwaltsschreiben, in denen das Recht auf Kinderbetreuung eingefordert wird. „Ich kann die Eltern verstehen. Viele stehen unter einem existenziellen Druck“, sagt Franziska Schubert-Suffrian, im VEK für die Kinderbetreuung zuständig.

„Wir stehen für mehr Betreuung bereit. Aber wir sind aber an Vorgaben des Landes gebunden. Und wir müssen die Kinder und unsere Beschäftigten so gut wie möglich schützen.“

Coronaregeln nicht praktizierbar

Das sei in Krippen und Kitas besonders schwierig, denn Abstands- und einige Hygieneregeln sind dort nicht praktizierbar. „Ich kann nicht verhindern, dass kleine Kinder sich die Finger in den Mund stecken und dass sie Körperkontakt mit anderen Kindern haben. Auch für unser Personal ist das illusorisch: Sie müssen trösten, Nähe zulassen, Windeln wechseln“, sagt Schubert Suffrian.

Dennoch habe man in der Notbetreuung das Infektionsrisiko zumindest begrenzt halten können. Solange Kleingruppen mit maximal fünf Kindern in einem Raum mit eigenem Waschraum von immer gleichen Fachkräften betreut werden, lassen sich Infektionsketten nachvollziehen. „Doch wenn nun Alleinerziehende und auch mehr Elternpaare Anspruch auf Notbetreuung erhalten, setzt uns die Kapazität an Räumen und Personal Grenzen.“

Quer durchs Land zur Kita ?

Das Problem sieht Schubert-Suffrian weniger in der Gesamtkapazität – die sei bei 1770 Betreuungseinrichtungen im Land durchaus vorhanden. Doch der Bedarf der Eltern sei sehr unterschiedlich im Land. „Wenn in Neumünster die Notbetreuung erschöpft ist, in Dollerup aber Plätze frei sind, dann können wir das nur lösen, indem wir Kitakinder und Personal durchs Land schicken. Dann sind aber nicht nur Buskapazitäten für Schul-, sondern auch für Kitakinder erforderlich.“

Klar sei aber auch: Gebe es eine Infektion in einer Kitagruppe, sei eine Ansteckung der anderen Kinder und in Folge der Familien sowie ihrer Arbeitskollegen kaum zu verhindern. „Deshalb dürfen wir den Betrieb wirklich nur schrittweise hochfahren.“

Das sieht auch Michael Selk, Geschäftsführer vom Awo-Landesverband so. Die 1600 Beschäftigten in den 100 Awo-Kitaeinrichtungen seien gut vorbereitet. "Wir haben noch Kapazitäten, um die Notbetreuung auszuweiten. Deshalb sehe ich den Entscheidungen der Landesregierung gelassen entgegen."

Mutter hofft auf Öffnung von Schule und Kita

Tatjana Radde aus Achterwehr geht davon aus, dass sie weiter kein Anrecht auf Notbetreuung haben wird. Ihr Mann ist selbständiger Architekt, sie arbeitet im Büro mit. „Unser Problem ist nicht die Kinderbetreuung. Ich habe meine Pläne, mehr zu arbeiten, für die Betreuung erst einmal zurückgestellt. Doch wir spüren, wie sehr unseren Töchtern der Kontakt zu ihren Spielkameraden in Kita und Schule fehlen.“

Die Mutter wünscht sich daher, dass für die Psyche und auch den Lernstand ihrer Kinder die Einrichtungen zumindest ab Mai wieder öffnen. Aus Gründen des Infektionsschutzes sei dabei eine Entzerrung sinnvoll. „Wenn alle zwei Tage ein paar Stunden Schule und Kita möglich wären, würde das den Kindern das Gefühl geben, dass die Welt doch noch in Ordnung ist."

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.