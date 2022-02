Kiel

Ab jetzt setzt Schleswig-Holstein in den Kindertagesstätten auf Testungen des Umfeldes, um sie coronasicherer zu machen. Zwar müssen sich Kinder nicht regelmäßig überprüfen, dafür wird für ihre Eltern und Betreuer aber dreimal pro Woche ein Test zur Pflicht.

Wieso müssen sich nur die Erwachsenen testen?

„Ich möchte Eltern nicht dazu verpflichten, ihre ein-, zwei- oder dreijährigen Kinder im schlimmsten Fall zu einem Test zu zwingen“, sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Mittwoch. „Ich glaube, dass die sogenannte Umfeldtestung vor dem Hintergrund der biologischen Eigenschaften von Omikron – nämlich der hohen Ansteckungsfähigkeit – genau die richtige Antwort ist.“ Laut Gesundheitsministerium gilt die Testpflicht allerdings lediglich für den Elternteil, „der üblicherweise den meisten Kontakt zum Kind hat“. In vielen Familien läuft Kindererziehung allerdings gleichberechtigt. Dort dürfte es schwerfallen festzulegen, wen diese Vorgabe betrifft.

Warum muss sich nur ein Elternteil testen?

„Bei den Eigenschaften der Omikron-Variante ist es nahezu ausgeschlossen, wenn man in einem Haushalt lebt, dass ein Sorgeberechtigter infiziert ist und der andere es nicht ist“, so Gesundheitsminister Garg. Deswegen sei die Testung eines Elternteils „vollkommen ausreichend“. Das könne zum Beispiel die Person sein, die am ehesten das Kind morgens in die Betreuung bringe.

„Es ist vollkommen ausreichend, wenn sich ein Elternteil testet“, sagt Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). Quelle: Ulf Dahl

Bei vielen Corona-Maßnahmen spielt der Impf- und Genesenenstatus eine Rolle. Wieso ist das hier unerheblich?

Laut Ministerium geht es sowohl um den Infektionsschutz der Kleinkinder, für die es noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt, als auch darum, Viruseinträge in den Kitas zu vermeiden. Weil das Coronavirus unabhängig vom Impfstatus durchaus weitergegeben werden könne, wenn auch mit geringerer Wahrscheinlichkeit, gelte die Testpflicht unabhängig davon.

Woher bekommen Eltern und Kita-Personal die Tests?

Das Land stellt Eltern über die Kitas drei kostenlose nasale Antigen-Schnelltests pro Woche zur Verfügung, die sie an verschiedenen Werktagen verwenden sollen. Alternativ können sie auch in ein Testzentrum gehen. Wer ohnehin an seinem Arbeitsplatz so häufig getestet wird, muss keine zusätzlichen Nasenabstriche machen. Auch Erzieherinnen und Erzieher müssen sich dreimal wöchentlich testen. Für sie zahlt zwei Tests der Arbeitgeber. Die Kosten für den dritten Test übernimmt das Land.

Wo gibt es diese Selbstauskunft?

Mithilfe einer „qualifizierten Selbstauskunft“ sollen Eltern gegenüber der Kita bestätigen, dass sie sich regelmäßig getestet haben. Das Gesundheitsministerium hat einen Vordruck zum Herunterladen auf seine Webseite gestellt.

Die Selbstauskunft als PDF-Datei finden Sie hier.

Wann müssen Eltern diese Selbstauskunft abgeben?

Eltern müssen den unterschriebenen Zettel einmal in der Woche in der Kita einreichen. Das sollen sie jeweils an dem Tag tun, an dem sie sich zum dritten Mal getestet haben. Nimmt also zum Beispiel eine Mutter oder ein Vater erstmals zum Start der Pflicht an diesem Donnerstag einen Abstrich vor und dann am Sonntag und Dienstag erneut, kann es bis Mitte kommender Woche dauern, bis die ersten Bescheinigungen in Kitas eintrudeln. Halten sich Eltern nicht an diese Dokumentationspflicht, soll das mit einem Bußgeld bestraft werden.

Wie viel soll ein Verstoß kosten?

Das steht laut dem für den Bußgeldkatalog zuständigen Innenministerium noch nicht fest. Darin ist bislang nur die Höhe der Strafe für Kita-Personal enthalten. Verletzen diese Arbeitskräfte ihre Pflicht, kann sie das 500 bis 2000 Euro kosten.

Welche Quarantäneregeln gelten jetzt für Kitas?

Kinder von infizierten Eltern gelten als enge Kontaktpersonen. Sie müssen deshalb für mindestens fünf Tage in Quarantäne. Hat ein Kind sich infiziert, muss es für mindestens sieben Tage in Isolation. Nicht-infizierte Kinder aus derselben Gruppe müssen dagegen nicht in Quarantäne, sondern dürfen weiter betreut werden. Bezogen auf den Einzelfall können die Gesundheitsämter vor Ort aber auch eine andere Entscheidung treffen.

Warum müssen nicht alle Kinder aus der Gruppe, die ohne Maske zusammen spielen, in Isolation?

Garg spricht von einem Abwägungsprozess. Auf der einen Seite stehe das Interesse, die Kitas möglichst offen zu halten, auf der anderen Seite das Interesse des bestmöglichen Infektionsschutzes. „Wir sehen, dass die Krankheitsverläufe bei Omikron in der Regel milde ausfallen und Kinder sehr häufig asymptomatisch sind.“ Aus Sicht der Experten sei es daher verantwortbar, bei einem Fall nicht automatisch die ganze Gruppe in Quarantäne zu schicken.